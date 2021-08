„Premiere“ für den TSV Rain

Schützlinge von Trainer Christian Krzyzanowski feiern mit dem 1:0-Erfolg bei der „Zweiten“ des 1. FC Nürnberg ihren ersten Saisonsieg. Lukas Gerlspeck erzielt dabei das „Tor des Tages“

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat der TSV Rain eine klasse Vorstellung bei der Profireserve des 1. FC Nürnberg hingelegt und letztlich verdient mit 1:0 gewonnen. In einem Spiel auf Augenhöhe bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein ansehnliches Regionalligaspiel.

Gegenüber der 0:4-Heimniederlage gegen Burghausen änderte Rains Chefanweiser Christian Krzyzanowski seine Startelf auf einer Position: Michael Krabler ersetzte Abdel Abou Khalil, der auf der Bank Platz nahm. Taktisch setzte der Coach bewusst auf defensivere Ausrichtung. Vor dem Spiel hatte er auf eine junge, bestens ausgebildete FCN-Mannschaft hingewiesen. „Wir wollten durch Konter bewusst Nadelstiche setzen, das ist uns gelungen.“ Die erste Möglichkeit hatten die Hausherren durch Lukas Schleimer in der sechsten Minute, der von der Strafraumgrenze abzog und nur knapp das Ziel verfehlte. Wiederum Schleimer scheiterte zwei Minuten später aus spitzem Winkel am gut aufgelegten Rainer Schlussmann Kevin Schmidt.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später wurde Rains Jonas Greppmeir im allerletzten Moment im Nürnberger Strafraum beim Abschluss gehindert. Großes Pech für die Gäste in der 24. Minute, als Michael Krabler eine Hereingabe von Joseph Königsdorfer um Haaresbreite verfehlte. In der 37. Minute war es aber dann soweit: Lukas Gerlspeck verwandelte per Kopf aus sechs Meter eine mustergültig geschossene Ecke von Stefan Müller zur Führung für den TSV. Mit diesem Ergebnis ging man in die Halbzeitpause. Die „Cluberer“ hatten sich für den zweiten Abschnitt einiges vorgenommen und übernahmen sofort die Spielführung. Schleimer scheitert mit einem Drehschuss (55.) am Rainer Keeper, Luca Bolay knallt eine Direktabnahme aus kurzer Distanz (57.) weit übers Tor.

Die Rainer Verteidigung ließ an diesem Nachmittag aber nur wenig zu oder die Gastgeber scheiterten am Rainer Torwart Schmidt. In den letzten 20 Spielminuten kamen die Schwaben wieder besser ins Spiel: Der eingewechselte Abdel Abou Khalil hatte die Vorentscheidung in der 70. Minute auf dem Fuß, doch sein Schuss aus 19 Meter landete knapp neben dem Pfosten im Aus. Der Club kam noch durch Tim Latteier zu einem Abschluss, der aus 17 Meter nur knapp das Tor verfehlte. Die 170 Zuschauer sahen noch einen Schuss acht Minuten vor Spielende am linken Strafraumeck von Blerand Kurtishaj, den Jan Reichart im Nürnberger Tor mit einer Glanzparade abwehren konnte. Nach dem Schlusspfiff des gut leitenden Schiedsrichters Steffen Ehwald war die Freude der Rainer über den ersten Sieg in dieser Saison natürlich groß.

„Das waren bärenstarke 90 Minuten und ein verdienter Arbeitssieg, ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir noch gewinnen können. Das ist wichtig für die Moral“, so Krzyzanowski nach dem Spiel. Zur Beruhigung seiner Nerven hätte allerdings gerne ein zweites TSV-Tor fallen dürfen. „Das hätten wir auch frühzeitig erzielen können.“ Nun gelte es, den Rückenwind aus dieser Partie mitzunehmen. „Wir werden weiter gezielt und konzentriert arbeiten.“ (mit mwe)