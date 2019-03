vor 4 Min.

Rekordzahlen bei Vereinsmeisterschaft

Sportler des Radfahrervereins Burgheim präsentieren vor heimischem Publikum ihre Küren. Männer legen einen besonderen Auftritt auf Hochrädern hin.

Von Jasmin Rossmann

Weit über 100 Zuschauer sind in die Schulturnhalle in Burgheim geströmt. Anlass war die Vereinsmeisterschaft des Radfahrervereins Burgheim, die fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde ist. Nicht nur die Zuschauerzahl war rekordverdächtig, auch die Anzahl der aktiven Mannschaften beeindruckte schwer.

„Unsere Vereinsmeisterschaft soll nicht unter Leistungsdruck stehen. Viel eher ist es uns wichtig, an diesem Tag unser buntes Sportprogramm aus Kunstrad und Einrad, aus Schüler-, Jugend-, und Damenmannschaften aufzuzeigen. Wir wollen heute mit unseren Familien einen schönen, sportlichen Tag erleben“, so Stefanie Barz (Vorsitzende Sport). Diesem Vorsatz wurde der Radfahrerverein gerecht. In angenehmer Atmosphäre zeigten zunächst die Kunstradfahrer ihr Können. Dabei beeindruckten in der Altersgruppe der Junioren (U19) Greta Abel bei den Damen und Rahman Jafari bei den Herren mit ihrer Kür. Im Frauenbereich starteten zwei Sportlerinnen. Sophie-Therese Immler (Platz zwei) und Nathalie Loibl (Platz eins) fuhren unter anderem stehend auf dem Lenker ihres Rades und zeigten dem Publikum ihr akrobatisches Talent.

Sportler zeigen ihr Können

Weiter ging es in der Disziplin 4er-Einrad. Im Altersbereich der Schüler (U15) präsentierte sich die talentierte Mannschaft von Trainerin Anja Weigl an oberster Spitze. Eine sehr anspruchsvolle Kür zeigte das Team von Teresa Etsberger und wurde mit dem zweiten Platz belohnt. Die Nachwuchsgruppe von Anna-Lena Jester wurde Dritter.

Im Altersbereich der Junioren (U19) bewies das 4er-Team von Lisa Schmid und Julia Reinold Mut und präsentierte seine Elemente rückwärtsfahrend. Nach einer kurzen Kaffeepause ging es weiter mit den Damenmannschaften. Stolze fünf Teams stellt der Radfahrerverein Burgheim in dieser Disziplin. Allen voran war dabei das Team von Magdalena Meier. Recht knapp lagen dann die weiteren Mannschaften in ihren Endergebnissen zusammen: Team Magdalena Dußmann (2. Platz), Team Elena Faller (3. Platz), Team Stefanie Barz (4. Platz) und Team Teresa Etsberger (5. Platz).

Neben den 4er-Auftritten präsentierte der RVB auch seine 6er-Einrad-Küren. Das Schülerteam (U15) um das Trainerduo Lisa Schmid und Elena Faller gewann in Sekundenschnelle die Herzen der Zuschauer. Die jungen Sportlerinnen zeigten Kampfgeist und für ihr Alter eine sehr anspruchsvolle Kür. Auch die Jugendmannschaft (U19, trainiert von Luisa Wernhard und Anna-Lena Häckl) demonstrierte sich in Höchstform, schließlich fuhren sie erst eine Woche zuvor erfolgreich an der bayerischen Meisterschaft. Auch bei den „6ern“ stellt der RVB aktuell die meisten Starts im Damenbereich. Ganze drei Teams traten gegeneinander an: Es gewann das Team von Sabine Pfeifer, gefolgt von der Mannschaft von Alisa Ruisinger (Platz zwei) und Teresa Etsberger (3. Platz).

Showauftritt rundet Veranstaltung ab

Abgerundet wurde die Meisterschaft mit einem sensationellen Showauftritt. Bekleidet in schwarzen Fracks und mit Zylindern gaben Rahman Jafari, Matthias Frank, Johannes Frank und Pascal Kieper eine Performance auf historischen Hochrädern wieder. Selbst für den seltenen Kunst- und Einradsport war dies ein ganz besonderer Anblick.

