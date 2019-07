vor 22 Min.

Revanche und flammendes Plädoyer für eine Fortsetzung

So sehen Sieger aus: Die „Zweite“ des SV Klingsmoos besiegte in einem packenden Finale die TSG Untermaxfeld II nach Elfmeterschießen.

Sowohl für Spielertrainer Michael Habermayr vom siegreichen SV Klingsmoos II als auch Untermaxfelds Youngster Benedikt Walter war es die erste Teilnahme an diesem traditionsreichen Turnier. Beide waren mit Feuereifer und viel Spaß bei der Sache

Von Dirk Sing

Abschaffen oder Weiterspielen? Wenn über das Reserve-Turnier beim traditionellen Donaumoos-Wanderpokal diskutiert wird, gehen die Meinungen bei den Spielern, Trainern, Verantwortlichen und Zuschauern bereits seit etlichen Jahren deutlich auseinander. Während die einen dafür plädieren, den sportlichen Wettbewerb für die zweiten Mannschaften gänzlich einzustampfen, gehört er für die Befürworter einfach dazu.

Dass dieses Turnier auch bei der insgesamt 70. Auflage durchaus noch einen hohen Stellenwert genießt, wurde am Samstagabend auf der Sportanlage des ausrichtenden SV Grasheim überaus deutlich. Als im Finale zwischen dem Titelverteidiger TSG Untermaxfeld II und SV Klingsmoos II endlich die Entscheidung in einem packenden Elfmeterschießen zugunsten des SVK gefallen war (7:6), kannte der Jubel im Lager des diesjährigen Siegers keine Grenzen mehr. Im Mittelpunkt stand dabei ein 28-jähriger Akteur, für den es in seiner Karriere die erste Teilnahme am Donaumoos-Wanderpokal war: Der neue Spielertrainer und Torhüter Michael Habermayr, der in der „Zusatzschicht“ unter anderem den entscheidenden Strafstoß parierte. Nach der regulären Spielzeit von zweimal 30 Minuten hatte es ebenfalls durch zwei Elfmeter-Tore von TSG-Routinier Uwe Gottschall (2.) und Klingsmoos’ Angreifer Stefan Brosi (28.) 1:1-Unentschieden geheißen.

„Nachdem wir am vorangegangenen Wochenende doch etwas schleppend in dieses Turnier gestartet sind, konnten wir uns an diesem Samstag trotz der Tatsache, dass einige Stammkräfte nicht dabei waren, deutlich steigern“, resümierte Habermayr. Dass seine Truppe gewillt war, die Final-Niederlage im Jahr 2018 gegen den gleichen Kontrahenten (0:1) auszumerzen, habe er „sehr schnell gemerkt. Meine Jungs wollten sich diesmal unter allen Umständen den Pokal sichern. Und genau so sind wir in der regulären Spielzeit auch aufgetreten“. Nicht nur aufgrund dieses Erfolges zieht der Klingsmooser Coach, der einst in Straß und Burgheim aktiv war, ein überaus positives Fazit in Sachen Donaumoos-Wanderpokal der Reserven. „Nachdem ich jetzt das erste Mal dabei war, muss ich sagen, dass es wirklich eine erstklassige Veranstaltung mit einem sehr hohen Stellenwert für die teilnehmenden Teams ist. Es wäre wirklich extrem schade, wenn es dieses tolle Turnier für die zweiten Mannschaften irgendwann nicht mehr geben würde.“

War mit viel Einsatz und Spaß bei der Sache: TSG-Youngster Benedikt Walter (vorne), der sein Debüt beim Donaumoos-Wanderpokal gab. Bild: Dirk Sing

Volle Zustimmung in dieser Ansicht erhält Habermayr ebenso von der „jungen Generation“. Auch Untermaxfelds Youngster Benedikt Walter feierte sein Senioren-Debüt beim Donaumoos-Wanderpokal der Reserven – und hatte trotz der unglücklichen Final-Niederlage seinen Spaß. „Es ist schon etwas ganz anderes, ob man ein normales Freundschaftsspiel oder eben ein solch traditionsreiches Turnier gegen andere Moos-Mannschaften, bei denen man einen Großteil der Gegenspieler kennt, absolviert. Der Stellenwert ist auf alle Fälle viel, viel höher“, sagt der 18-Jährige, der in der vergangenen Saison noch als Rechtsverteidiger bei der JFG Donaumoos aktiv war. Nachdem er in den vorangegangenen Jahren die „inoffiziellen Fußball-Moosmeisterschaften“ noch als Zuschauer regelmäßig verfolgt hatte, durfte er nun im Reserve-Team der TSG erstmals selbst ran. Und ist dabei regelrecht auf den Geschmack gekommen. „Mein Ziel ist es auf alle Fälle, in den kommenden Jahren mal mit unserer ’Ersten’ den Pokal zu gewinnen. Das wäre schon eine ziemlich coole Sache“, hofft „Ben“. An seinem Ehrgeiz sollte es dabei sicherlich nicht scheitern.

SPIELE IM ÜBERBLICK

Halbfinale

Klingsmoos II – Grasheim II 4:1

Untermaxfeld II – Ludwigsmoos II 4:0

Spiel um Platz 9

Rohrenfels/Wagenhofen II – Zell/Bruck II 1:0

Spiel um Platz 7

Sinning II – Langenmosen II 1:2

Spiel um Platz 5

Berg im Gau II – Karlshuld II 3:1

Spiel um Platz 3

Grasheim II – Ludwigsmoos II 1:2

Endspiel

Klingsmoos II – Untermaxfeld II 7:6 n.E (1:1)

