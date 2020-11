vor 19 Min.

Richard Neugebauer: Mit Ruhe und Sicherheit auf dem Green

Plus Der 68-jährige Richard Neugebauer betreibt bereits seit mehreren Jahrzehnten Extremsport. Warum der leidenschaftliche Golfer gerade im Winter gerne in die Badewanne steigt, welches Gericht er am heimischen Herd zaubert und zu welchen Getränken er am liebsten greift.

Von Dirk Sing

68 Jahre – und kein bisschen müde! Diese Beschreibung passt bei Richard Neugebauer wie die Faust auf’s Auge! Obwohl der „radelnde Postbote“, wie Neugebauer auch genannt wird, im Dezember bereits 69 Jahre alt wird, stürzt sich der Extremsportler nach wie vor in seine Abenteuer. Zuletzt spielte er im Wittelsbacher Golfclub Neuburg-Rohrenfeld 24 Stunden lang Golf und verewigte sich damit in den Rekordbüchern.

In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir Richard Neugebauer auf eine etwas andere Art und Weise vor.

Südsee oder Zugspitze

Neugebauer: „Definitiv Südsee! Das verbinde ich mit Wärme, Sonne, Strand und Meer, wo ich mich einfach wohlfühle und wunderbar entspannen kann. Das strahlt für mich Ruhe und Entspannung aus. Auf der Zugspitze war ich dagegen schon einmal und bin dort sogar geradelt. Daher würde mich die Südsee sicher etwas mehr reizen.“

Frühaufsteher oder Langschläfer

Neugebauer: „Als ehemaliger Postbote bin ich es gewohnt, früh aus den Federn zu steigen. Als ich noch gearbeitet habe, bin ich bereits um 3.30 Uhr aufgestanden. Mittlerweile hat sich das etwas nach hinten verschoben, wobei ich nach wie vor einen bestimmten Rhythmus habe. Ich werde jetzt so gegen sechs Uhr wach und stehe dann eine Stunde später auf.“

Fernsehen oder Buch

Neugebauer: „Nun, nachdem ich alleine lebe, schaue ich schon ganz gerne Fernsehen. Dort gibt es bewegte Bilder und es wird auch gesprochen. Nichtsdestotrotz genieße ich aber auch hin und wieder meine Ruhe. Gerade im Winter setze ich mich gerne vor meinen Kamin und nehme ein gutes Buch zur Hand.“

Dusche oder Badewanne

Neugebauer: „Nachdem ich auch im Winter sehr gerne zum Laufen gehe, genieße ich es, dann in die Badewanne zu steigen und zu entspannen. Im Sommer dagegen springe ich eigentlich ausschließlich unter die Dusche.“

Steak oder Forelle

Neugebauer: „Grundsätzlich bevorzuge ich mehr Fisch als Fleisch. Daher fällt meine Wahl hier nicht schwer. Ich mache mir daheim nicht selten eine gebratene Forelle mit Kartoffeln. Das ist schon etwas richtig Gutes.“

Pizza oder Pasta

Neugebauer: „Wenn ich mal zum Essen gehe, dann bevorzuge ich eine Pizza Margherita. Daheim bereite ich mir hingegen oft Nudeln in verschiedenen Variationen, beispielsweise in Tomatensoße oder mit Gemüse, vor.“

Bier oder Wein

Neugebauer: „Nachdem ich keinen Alkohol trinke, kommt für mich beides nicht infrage. Meine Lieblingsgetränke sind entweder ein einfaches Mineralwasser oder eine Apfelschorle.“

Laufen oder Radfahren

Neugebauer: „Nachdem ich beruflich über 50 Jahre auf dem Radl gesessen habe, ist das Laufen mittlerweile zu meiner großen Leidenschaft geworden. Während der Woche absolviere ich sicherlich drei- bis viermal eine Strecke zwischen fünf und 15 Kilometern. Das Ganze variiere ich immer entsprechend, da ich zwischendurch auch noch Kraft-Ausdauer-Übungen wie beispielsweise Sprints mache.“

Sprint oder Marathon

Neugebauer: „Nun, Sprints beziehe ich – wie bereits beschrieben – bei meinem regelmäßigen Training fest mit ein. Mit Marathon kann ich ehrlicherweise nicht so viel anfangen. Meine Lieblingsstrecken liegen zwischen zehn und 15 Kilometern. Das reicht mir.“

Abschlag oder Putten (Golf)

Neugebauer: „Auf alle Fälle das Putten! Nachdem ich mit meinem Abschlag nicht zu den ’Longhittern’ zähle, würde ich das Putten schon eher zu meinen Stärken zählen. Wenn ich auf dem Green stehe, strahle ich eine gewisse Ruhe und Sicherheit aus, um den Ball ins Loch zu bringen.“

Holz oder Eisen (Golf)

Neugebauer: „Das Dreier-, Fünfer- und Siebener-Holz sind meine absoluten Lieblingsschläger, wenn ich auf dem Golfplatz unterwegs sind. Nachdem das Annäherungsspiel aber auch zu meinen Stärken zählt, komme ich aber auch mit den kurzen Eisen wie einem Sand- oder Lob-Wedge sehr gut zurecht.“

Cart oder Trolley (Golf)

Neugebauer: „Natürlich Trolley! Ein Cart kommt für mich beim Golfen niemals infrage! Ich würde mir zum Beispiel auch niemals ein E-Bike kaufen. Eine gewisse körperliche Betätigung muss einfach sein, um gerade auch in meinem Alter körperlich fit zu bleiben.“

