Ried dreht Spiel und sorgt für Diskussionen

SCR setzt sich trotz eines 0:2-Halbzeitrückstandes beim SV Wagenhofen mit 3:2 durch. Doch ein Spieler wird gegen die Schiedsrichterin handgreiflich.

Neuburg Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat in der Kreisklasse Neuburg mit einem 0:1 gegen den SV Echsheim-Reicherstein die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die einzige Mannschaft, die nach drei Spielen die optimale Ausbeute von neun Punkten hat, ist der SV Klingsmoos.

Wagenhofen – Ried 2:3

In einer interessanten Partie musste sich die Heimelf den Gästen aus Ried geschlagen geben. Der SVW überließ den Riedern das Spiel und versuchte, mit weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Ein Zuspiel von Spielertrainer Jose Moniz Santos verwertete Lukasz Bar zur Führung für die Hausherren (10.). Kurz vor der Halbzeit bediente Mateusz wiederum Bar, der den Ball gekonnt in den Winkel schlenzte. Nach dem Seitenwechsel gelang es Rieds Spielertrainer Moritz Bartoschek, innerhalb kurzer Zeit per Doppelpack den Ausgleich herzustellen. Mit einem satten Schuss erzielte er den Anschlusstreffer und nur wenig später versenkte er einen Freistoß zum 2:2. Die Gastgeber konnten sich nur noch selten vom hohen Druck der Rieder befreien und gerieten folgerichtig durch Halil Samsa in Rückstand (71.). Die hektische Schlussphase dieser ansonsten fairen Partie mündete dann in einen negativen Höhepunkt: Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Gästespieler Betim Durmishi attackierte dieser die souverän leitende Schiedsrichterin Barbara Karmann körperlich auf äußerst unsportliche Weise. (svw)

Grasheim – Steingriff 0:1 (0:0)

Nach der dritten Saisonniederlage stehen die Lilaweißen weiter tor- und punktlos am Tabellenende. Erneut mussten die Grasheimer etliche Spieler ersetzen und agierten beim Abschluss zu unkonzentriert. In der zehnten Minute wäre die Führung fällig gewesen, doch Alan Garcia-Carillo scheiterte an Torwart Christian Schmidmair. Kurz vor der Pause erlitten die Hausherren einen herben Verlust, ein Fehlpass konnte nur mit einer Notbremse ausgebügelt werden. In Unterzahl konnten die Lilaweißen das Spiel dennoch ausgeglichen gestalten, dazu agierten beide Teams im Angriff weiterhin harmlos. Ein Fehlpass in der Grasheimer Abwehr führte in der 75. Minute zum entscheidenden Treffer, als Ibrahim Enes Bektas das Leder ins Netz spitzelte. (wir.)

Joshofen – Echsheim 0:1

Schon in der zweiten Spielminute gingen die Gäste nach einem eklatanten Fehler der Joshofener Hintermannschaft, durch Bastian Baumgärtner in Führung. Daraufhin zogen sich die Echsheimer komplett zurück und überließen der SpVgg das Spielfeld. Diese erspielte sich Chance um Chance, immer wieder fanden Luca Freund, Jonas Zeller, Johann Guppenberger und Martin Engl den Torabschluss. Allerdings waren die Abschlüsse entweder zu harmlos, verfehlten das Tor oder wurden vom überragenden Echsheimer Schlussmann zunichtegemacht. So blieb es schlussendlich beim schmeichelhaften Auswärtssieg der Gäste. (spvgg)

Holzheim – Klingsmoos 3:5

In der ersten halben Stunde sah man ein ausgeglichenes, flottes Kreisklassenspiel. Dabei ließen die Gastgeber in der Anfangsphase zwei, drei hochkarätige Chancen liegen. Dann wurden die Gäste stärker und spielten zudem ihre Chancen konsequenter zu Ende. Der quirlige Alexander Müller (29., 37.) und Andre Fleury stellten noch vor dem Pausenpfiff auf ein komfortables 0:3. Nach der Pause legte Klingsmoos gleich noch einen drauf und erhöhte in der 47. Minute durch Patrik Krammer auf 0:4. Der SVH versuchte nun in der zweiten Halbzeit den Schaden zu begrenzen, was durch Dionsie Hirdau (54.), Paul Hategan (72.) und Peter Ottilinger (85.) auch gelang. Die Gäste aber konnten ihr spielerisches Niveau über die gesamte Dauer aufrechthalten und ihrerseits, erneut durch Alexander Müller (70.), eine Nachlässigkeit der Holzheimer Hintermannschaft ausnutzen. (ko)

Münster – Rennertshofen 2:5

Nach einem mehr als enttäuschenden 2:5 gegen Rennertshofen ist der Fehlstart des SVM perfekt. Kurz vor der Pause fiel die Gästeführung durch eine Standardsituation: Daniel Litzl köpfte in die Mitte, wo Fabian Rothmann aus kurzer Distanz vollstreckte. Der zweite Treffer für den FCR fiel unmittelbar nach dem Wechsel, Philipp Stadler schob erfolgreich ein. Nach etwas mehr als einer Stunde die Entscheidung, als Stadler den Doppelpack schnürte. Es kam noch schlimmer für Münster, denn Tobias Kruber nutzte einen Abwehrfehler zum 0:4. Eine Minute nach seinem Anschlusstreffer sah Bastian Stefanovic eine viertel Stunde vor Schluss Gelb-Rot. Auch Kruber netzte anschließend zum Doppelpack ein. Der Schlusspunkt war Münsters Philipp Fetsch vorbehalten, diente jedoch lediglich zur Ergebniskosmetik. Letztlich blieb es beim 2:5. (dz)

Ehekirchen II – Straß 3:3

Kurz nach Spielbeginn fand Andi Steiner mit einem schönen langen Ball Manuel Rott, der den Keeper umkurvte und zum 1:0 einschob. Eine Minute später führte ein Ballgewinn der Straßer zum Ausgleich, als der eingelaufene Andreas Hutter einnetzte. Daraufhin drängte die Heimelf aufs Tor der Straßer. Nach einer halben Stunde verpasste die Ehekirchener Hintermannschaft es, eine Flanke zu klären und Andreas Hutter schoss zum 1:2 ein. Gleich nach der Pause fand Andi Steiner mit einer butterweichen Flanke Marcus Scheuermayer, der zum Ausgleich einköpfte. Nach einem hervorragenden Spielzug über die linke Seite fand eine Flanke von Christoph Appel wieder Marcus Scheuermayer, der abermals den Kopf hinhielt und das verdiente 3:2 erzielte. Eine halbe Stunde vor Spielende stießen die Gäste zum ersten Mal im zweiten Abschnitt in die gegnerische Hälfte vor, woraus ein Strafstoß resultierte. Dieter Deak verwandelte souverän zum, bis Spielende bestehenden, 3:3 Remis. (fce)

Berg im Gau – BSV Neuburg 1:1

Die bislang ungeschlagenen Hausherren wollten die Serie aufrechterhalten, kamen allerdings nicht über ein Remis gegen den BSV Neuburg hinaus. Für die Gäste aus Neuburg war es der erste Punkt in dieser Spielzeit. Kurz nach der Halbzeit traf Julian Winter zum 1:0. Im Folgenden verpassten es die Berg im Gauer, die Führung zu erhöhen. So gelang es den Neuburgern in der Nachspielzeit den Ausgleich herzustellen. Torschütze war Andreas Plosconka. (nr)

