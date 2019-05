vor 36 Min.

„Riesengroße Vorfreude“ statt Enttäuschung

Auf geht’s, Jungs: SVK-Spielertrainer Josef Fischer sprüht vor der ersten Relegationspartie am Mittwochabend in Aindling gegen die DJK Lechhausen regelrecht vor Tatendrang.

Klingsmoos’ Spielertrainer Josef Fischer blickt der ersten Begegnung am Mittwochabend gegen die DJK Lechhausen bestens gelaunt entgegen. Im Team des Kontrahenten steht ein ehemaliger Mitspieler

Von Dirk Sing

Nein, so richtig lange brauchte Josef Fischer nicht, den Schalter von anfänglicher Enttäuschung auf „riesengroße Vorfreude“ umzulegen. Bereits einen Tag nach dem „ungleichen Fernduell“ am letzten Spieltag der Kreisklasse Neuburg in Sachen Meisterschaftskampf mit der TSG Untermaxfeld, richtete sich der Blick des Klingsmooser Spielertrainers schon wieder nach vorne. „Relegationsspiele sind immer etwas ganz Besonderes. In einer Begegnung kann alles passieren. Außerdem werden bei diesen Aufeinandertreffen immer viele Zuschauer anwesend sein, was eine tolle Atmosphäre garantiert“, weiß Fischer. In diesen Genuss kommen er und seine Schützlinge am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) in Aindling, wenn gegen den Zwölftplatzierten der Kreisliga Ost, DJK Lechhausen, das erste von maximal drei Relegationsspielen zur Kreisliga auf dem Programm steht.

Da der ehemalige Landesligist aus Augsburg für Fischer ein „nahezu unbeschriebenes Blatt“ ist (Físcher: „Aus dieser Mannschaft kenne ich nur meinen ehemaligen Teamkollegen aus gemeinsamen Aichacher Zeiten, David Labus), musste er sich im Vorfeld anderweitig Informationen besorgen – und wurde schließlich fündig! „Da die Kreisliga Ost bekanntlich auch in unserer Region gut vertreten ist, habe ich mehrfach zum Telefonhörer gegriffen und mich auf diesem Weg über Stärken und Schwächen unseres Kontrahenten aus erster Hand informiert“, berichtet der SVK-Coach. Dass es die Mösler mit einem derzeit überaus „heißen“ Gegner mit jeder Menge Selbstvertrauen zu tun bekommen dürften, unterstreicht freilich schon ein Blick auf die abgelaufene Spielzeit in der Kreisliga Ost. Nachdem die DJK zur Winterpause bereits weit abgeschlagen am Tabellenende kauerte und schon als Fest-Absteiger tituliert worden war, schaffte der neue Trainer Sebastian Kalkbrenner im Jahr 2019 doch noch die überraschende Wende. Lediglich eine Niederlage (1:4 beim TSV Burgheim) musste sein Team noch hinnehmen. Die vergangenen fünf (!) Partien wurden sogar allesamt gewonnen, wobei am letzten Spieltag noch das i-Tüpfelchen folgte: Mit dem 1:0-Siegtreffer in der 90. Minute von Stefan Stronczik beim SV Feldheim bugsierte man den ebenfalls erfolgreichen TSV Rehling endgültig in die Kreisklasse und hievte sich selbst im letzten Moment zurück auf den Relegationsrang.

Auch wenn die Fuggerstädter „sicherlich mit breiter Brust“ (Fischer) am Mittwochabend die Fahrt ans Schüsselhauser Kreuz antreten werden, sieht der Klingsmooser Übungsleiter seine Truppe „definitiv nicht in der Außenseiterrolle. Nachdem Relegationspartien bekanntlich immer ihre eigenen Gesetze haben und daher alles passieren kann, sehe ich die Chancen bei 50:50.“ Hinzu komme, dass sich auch seine Kicker in Sachen Selbstvertrauen wahrlich nicht verstecken bräuchten. „Zur Winterpause waren wir doch im Rennen um die ersten beiden Plätze eigentlich schon weg. Erst durch eine brutale Rückrunde haben wir eine tolle Aufholjagd gestartet und uns dadurch auch den zweiten Tabellenplatz redlich verdient.“ Wäre es nach Fischer gegangen, hätte es am Ende sogar noch ein bisschen mehr sein können und dürfen – womit wir doch noch einmal beim „Showdown“ (der eigentlich keiner mehr war) am vergangenen Sonntag wären.

„Im Vorfeld war bei mir und meinen Jungs schon noch die Hoffnung vorhanden, dass die TSG Untermaxfeld beim FC Rennertshofen, der ja doch ein ambitionierter Kreisklassist ist, stolpern könnte“, sagt Fischer. Doch dieser – aus SVK-Sicht – fromme Wunsch wurde schnell zur Makulatur! „Als ich dann in der Halbzeitpause erfahren habe, dass es in Rennertshofen zu einem Zeitpunkt, zu dem bei uns noch nicht mal angepfiffen war, schon 2:0 für die TSG stand und diese Partie dann nach zehn Minuten entschieden war, ist mir das Ganze schon etwas aufgestoßen“, so der 33-Jährige, der schließlich im zweiten Durchgang der eigenen Partie gegen den SV Grasheim (1:2) darauf bedacht war, den einen oder anderen angeschlagenen Akteur (Mathias Weber, Alexander Müller) bereits für die kommenden Aufgaben zu schonen.

Während Fischer somit heute Abend auf sein kongeniales Stürmer-Duo zurückgreifen kann, steht mit Semir Elezi (Schulterverletzung) derzeit nur ein Akteur auf der Ausfallliste. Auch der zuletzt angeschlagene Tobias Narr (muskuläre Probleme) kehrt wohl rechtzeitig in den Kader zurück.

Themen Folgen