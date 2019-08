vor 37 Min.

Rückel: „Wir sind auf einem guten Weg“

Aufsteiger TSG Untermaxfeld empfängt am Sonntag den SSV Alsmoos-Petersdorf

Von Niklas Golling

Auch für Untermaxfelds Trainer Wolfgang Rückel ist es mit Sicherheit ein schönes Gefühl, im Zusammenhang mit der TSG Untermaxfeld wieder den Begriff „Kreisliga“ zu hören. Nach dem Wiederaufstieg beginnt am Sonntag (15 Uhr) die neue Saison. Mit dem SSV Alsmoos-Petersdorf wartet dabei keine leichte Aufgabe.

„Sie waren letztes Jahr lange oben dabei und werden auch dieses Jahr wieder oben mitspielen. Alsmoos hat zwar seinen Top-Torjäger Stefan Simonovic (TSV Schwaben Augsburg) verloren, sich aber trotzdem gut verstärkt. Für uns geht es darum, die Klasse zu halten“, meint Rückel. Trotz der neuen Rolle als „Underdog“ wird sich der Aufsteiger jedoch keinesfalls verstecken: „Vor heimischem Publikum wollen wir schon etwas zeigen und mitspielen. Es wäre daher super, mit einem Sieg in die Saison zu starten.“

Der Grundstein dafür ist gelegt, denn der TSG-Trainer ist mit der Vorbereitung seiner Jungs trotz durchwachsener Ergebnisse zufrieden: „Man darf sich in der Vorbereitung nicht durch die Resultate täuschen lassen. Die Trainingseinheiten gehören genauso dazu. Wir haben uns vorgenommen, auf dem Platz mehr zu kommunizieren, um einfach Fehler zu vermeiden. Außerdem wollten wir uns im Defensiv-Verhalten noch verbessern und ein paar taktische Dinge integrieren, die nötig sind, um erfolgreich zu sein. In dieser Hinsicht sind wir auf einem guten Weg.“

Freilich gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison auch Dinge, die Rückel (noch) nicht gefallen. Bei der 0:5-Niederlage im kurzfristig angesetzten Test gegen den Landesligisten Ehekirchen (Dienstag) haderte er größtenteils mit der mangelhaften Chancenverwertung: „Wir hatten vier, fünf gute Möglichkeiten, die wir einfach besser nutzen müssen, um in der Kreisliga zu bestehen. Während wir in der letzten Spielzeit ein paar schlechte Partien absolviert haben und trotzdem unsere Siege einfahren konnten, wird das in dieser Saison mit Sicherheit bestraft“, so Rückel.

Der eigentliche Wermutstropfen aus dieser Begegnung ist jedoch die möglicherweise schwerwiegende Verletzung von Marco Veitinger. „Er hat sich am Knie verletzt. Wir wissen noch nicht genau, was er hat. Aber es sah nicht gut aus“, sagt der TSG-Coach, der ansonsten alle Mann an Bord hat. Darunter auch die Neuzugänge Ray Bishop (VfR Neuburg), Lukas Wurster (SV Grasheim) und Benedikt Walter (JFG Donaumoos), mit denen Rückel sehr zufrieden ist: „Sie haben in der Vorbereitung bewiesen, dass sie gute Verstärkungen für unsere Mannschaft sein können.“ In der persönlichen Entwicklung erkennt der Untermaxfelder Trainer auch bei einigen anderen Akteuren einen Sprung nach vorne: „Ich kenne meine Mannschaft. Deswegen gibt es für mich keine Überraschungen, was die derzeitige Form der Spieler angeht. Vor allem Thomas Edler und Maximilian Koschig übernehmen immer mehr Verantwortung.“

