SC Feldkirchen setzt auf einen Rückkehrer

Plus Der Aufsteiger belegt den vorletzten Platz in der A-Klasse Neuburg. Was Trainer Christoph Fieber Hoffnung macht, in der Tabelle weiter nach vorne zu kommen.

Von Benjamin Sigmund

Der SC Feldkirchen hinkt mit neun Punkten und dem vorletzten Platz in der A-Klasse Neuburg den eigenen Erwartungen hinterher. Der Klassenerhalt ist für den Aufsteiger dennoch realistisch, weil nur eine Mannschaft absteigt und der BSV Neuburg II mit drei Zählern abgeschlagen am Ende der Tabelle steht.

Kommen und Gehen

Große Hoffnungen setzt der SC Feldkirchen in einen Rückkehrer. Safiullah Nazari ist nach einer halben Saison beim BSV Neuburg zu seinem Ex-Verein zurückgekehrt. Nazari schoss Feldkirchen mit 28 Saisontoren in der B-Klasse in der vorigen Spielzeit zum Aufstieg. Danach wollte er sich in der Kreisklasse versuchen. Obwohl er beim BSV Stammspieler war, kehrt er nun nach Feldkirchen zurück. „Er ist Gott sei Dank wieder bei uns“, sagt Fieber. „Wir hatten in der Hinrunde im Angriff Probleme, weswegen er ein sehr wichtiger Spieler sein wird.“ Bereits in der Vorbereitung ließ der 22-Jährige seine Torjägerqualitäten aufblitzen.

Trainer

Eigentlich hätte Christoph Fieber zum 30. Juni nach drei Jahren beim SCF aufgehört. Doch dann kam Corona und die Bitte des Vereins, die Saison fertigzumachen. „Für mich gab es keine Diskussionen, das ist auch mein persönlicher Anspruch“, sagt Fieber. Spätestens in der kommenden Spielzeit wird sich der 30-Jährige als Co-Trainer seinem Ex-Verein BSV Neuburg anschließen. Nicht gänzlich ausschließen will Fieber einen Wechsel bereits in der Winterpause. Sein Bruder und Co-Trainer Stephan Fieber wird „nach jetzigem Stand“ auch in der kommenden Saison für den SCF tätig sein.

Abbruch oder Fortsetzung?

Er habe den Fußball „sehr vermisst“ und sich „gefreut, dass wir zumindest Testspiele machen durften“, sagt Fieber. Punktspiele würden nur mit Zuschauern Sinn ergeben, was ab dem kommenden Wochenende wieder möglich ist. „Ich hoffe, dass nichts passiert und alles gut geht“, sagt Fieder. Dass die Saison auf zwei Jahre gestreckt wurde, hält er für die „sportlich fairste“ Lösung.

Liga-Pokal

Dass der Liga-Pokal nach den fünf angesetzten Ligaspielen stattfinden soll, findet Fieber nicht optimal. Die ursprüngliche Idee, die Partien vor dem Ligastart auszutragen, sei gut gewesen. Doch die Verschiebung des Starts machte das nicht möglich. Mit der Gruppeneinteilung ist Fieber hingegen zufrieden. Dort trifft der SC Feldkirchen auf den VfR Neuburg II und den FC Zell/Bruck.

Ausgangslage und Zielsetzung

Als Aufsteiger belegt der SC Feldkirchen mit neun Punkten den vorletzten Platz. Da nur eine Mannschaft aus der A-Klasse absteigt und der BSV Neuburg II mit drei Zählern abgeschlagen ist, scheint der Klassenerhalt kaum in Gefahr zu sein. Mit der eigenen Hinserie ist Fieber dennoch nicht einverstanden. „Neun Punkte genügen nicht meinen Erwartungen.“ Die Mannschaft habe zu Beginn viel „Lehrgeld bezahlt“ und „einige Dämpfer“ hinnehmen müssen. „Am Ende haben wir uns stabilisiert und in dem ein oder anderen Spiel war mehr für uns drin.“ Fiebers Ziel vor der Saison war ein einstelliger Tabellenplatz, wovon er auch jetzt nicht abrücken will. Neun Punkte Rückstand hat Feldkirchen auf den Neunten SV Weichering, bei dem man am Sonntag zu Gast ist. „Wenn wir dort gewinnen, sieht es gleich ganz anders für uns aus.“ Optimistisch stimmt Fieber zum einen die Vorbereitung, in der manches ausprobiert wurde, zum anderen die Rückkehr von Nazari. „Ich bin mir sicher, dass wir besser abschließen werden, als wir im Moment dastehen“, sagt Fieber.

