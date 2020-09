17:05 Uhr

SC Ried: Weiterentwicklung steht im Vordergrund

Plus Der SC Ried belegt in der Kreisklasse Neuburg einen Mittelfeldplatz. Trainer Moritz Bartoschek will jungen Spielern eine Chance geben und richtet den Blick in die Zukunft.

Von Benjamin Sigmund

Der Zug nach vorne ist abgefahren, der Vorsprung auf die unteren Plätze komfortabel. Für den SC Ried scheint es in der restlichen Spielzeit der Kreisklasse Neuburg um nicht mehr viel zu gehen. Auch deshalb richtet sich der Blick von Trainer Moritz Bartoschek bereits auf die Zukunft.

Kommen und Gehen

Allzu viel hat sich beim SC Ried in der Corona-Pause nicht getan. Während kein Spieler den Verein verließ, wurde mit Paul Ermer immerhin ein Neuzugang an Land gezogen. Der Innenverteidiger ist gebürtiger Rieder und spielte zuletzt für die JFG Burgheim. Bartoschek verspricht sich viel vom neuen Mann. „Er ist ein klasse Fußballer und hat das Potenzial, sofort von Anfang an spielen.“

Trainer

Moritz Bartoschek bestreitet seine dritte Saison als Cheftrainer der Rieder. Ein Abschied stand vor und während der Corona-Pause nicht zur Debatte. „Der Verein ist schon vor der Winterpause auf mich zugekommen, um zu verlängern“, berichtet Bartoschek. „Ich musste nicht lange überlegen und bin superglücklich, den Job weiterhin machen zu dürfen.“ Dafür nimmt der 30-Jährige auch das Pendeln zwischen seinem Wohnort München und Neuburg in Kauf. Sein Assistent bleibt Johannes Böck. Veränderungen wird es erst zur kommenden Spielzeit 2021/22 geben, wenn Fabian Fetsch als weiterer Co-Trainer den SCR verstärken wird. „Er ist ein super Fußballer und klasse Typ. Wir freuen uns, ihn bekommen zu haben“, sagt Bartoschek. Die Überlegung, Fetsch sofort dazu zu holen, wurde schnell wieder verworfen. „Fabi ist verlässlich und hat mit dem TSV Burgheim die Absprache getroffen, erst nach dem Ende der aktuellen Saison zu wechseln.“

Abbruch oder Fortsetzung?

Bartoschek, der in der Gesundheitsbranche arbeitet, geht reflektiert an diese Frage heran. „Zum einen bin ich Fußballer durch und durch, liebe den Sport und habe mich gefreut, dass die Saison fortgesetzt wird.“ Allerdings, fügt er hinzu, „muss es Sinn ergeben und es dürfen keine zu großen Risiken mitschwingen.“ Betrachte man die derzeit steigenden Infektionszahlen, „lässt sich der Neustart durchaus infrage stellen“. Die Saison „auf Teufel komm raus durchzuboxen“, sei der falsche Weg, so Bartoschek. Richtig findet er die Entscheidung des Verbandes, die Saison fortzusetzen statt abzubrechen oder zu annullieren. Dadurch lasse sich besser „auf aktuelle Entwicklungen reagieren“. Nun sei es möglich, die laufende Spielzeit ohne großen zeitlichen Druck erst im Februar oder März fortzusetzen.

Liga-Pokal

Bartoschek hält den Liga-Pokal für eine gute Idee. Die Gruppeneinteilung, die den SC Ried gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim, den BSV Neuburg und den FC Rennertshofen antreten lässt, verleihe dem Wettbewerb eine zusätzliche Würze. „Das sind für uns die drei heißesten Spiele in der Kreisklasse, die wir nun im Pokal noch einmal haben.“ Der SC Ried nehme den Wettbewerb ernst. „Gerade in einem Derby geht es immer um etwas. Man will sich beweisen und zeigen, dass man der Platzhirsch ist.“

Ausgangslage und Zielsetzung

Mit 19 Punkten belegt der SC Ried Platz acht. Weder nach oben noch nach unten scheint etwas möglich zu sein. Daher steht die restliche Saison unter dem Motto Weiterentwicklung unter Wettkampfbedingungen. „Wir wollen junge Spieler an die erste Mannschaft heranführen“, sagt Bartoschek. Er habe den Nachwuchskräften versprochen, sie regelmäßig einzusetzen, „wenn sie im Training zeigen, dass sie wollen.“ Damit will der Trainer den neuen Rieder Weg fortsetzen. Der sehe vor, auf Spieler aus der eigenen Jugend zu setzen, „Spieler zurückzuholen, die in Ried groß geworden sind“. Mit Akteuren wie Johannes Böck oder Paul Ermer sei ein Anfang gelungen. Bartoscheks Blick richtet sich in die Zukunft: „Wir haben genug gute Fußballer in Ried, um in zwei oder drei Jahren eine bessere Rolle in der Kreisklasse spielen zu können.“





