11:05 Uhr

SC Rohrenfels: Die Mischung macht’s

Plus Spitzenreiter SC Rohrenfels setzt neben einem Stamm aus erfahrenen Akteuren mittlerweile auf zahlreiche Akteure aus dem eigenen Nachwuchs. Offensiv-Kraft Tobias Aksentic gilt dabei als Parade-Beispiel.

Von Dirk Sing

Nein, als Fußball-Fan hat Tobias Aksentic in diesen Tagen und Wochen wahrlich nicht viel Grund zur Freude. Auf die Frage, welchem Bundesliga-Verein er denn die Daumen drücke, folgt nach einem fast schon bemitleidenswert wirkenden Lächeln und der Anmerkung, dass ja schließlich „jeder Bayern-Anhänger sein“ könne, die Antwort: „FC Schalke 04“.

Nun, während sein Herzensverein aus dem Ruhrpott nicht nur eine grauenhafte Rückrunde der vergangenen Spielzeit sowie einen echten Horror-Start in den ersten drei Partien der neuen Bundesliga-Saison 2020/2021 hinlegte (null Punkte, 1:15 Tore), ist im Gegensatz dazu die sportliche Bilanz des 19-Jährigen selbst mehr als beeindruckend. Nicht nur, dass er mit seinem SC Rohrenfels bislang über weite Strecken dieser Saison das Geschehen in der A-Klasse Neuburg dominiert und alles andere als der (Wieder-)Aufstieg in die Kreisklasse fast schon einer Sensation gleich käme. Auch hat sich das Eigengewächs gleich in seiner ersten „vollen“ Spielzeit im Senioren-Bereich zu einer unverzichtbaren Größe im Kader von Cheftrainer Ralf Palfy ausgeschwungen. In bislang 17 Einsätzen brachte es „Tobi“, wie er von seinen Teamkollegen genannt wird, bereits auf stolze acht Tore sowie sechs Vorlagen und untermauert damit in beeindruckender Art und Weise das neue (Jugend-)Konzept des SC Rohrenfels, dass vor nunmehr rund zwei Jahren auf den Weg gebracht und seitdem entsprechend gelebt und umgesetzt wird.

„Gerade für einen kleinen Dorfverein wie den SCR ist es der einzige logische Weg, verstärkt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, um in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein“, weiß Torjäger und Co-Trainer Nils Lahn, der – auf seine Nachwuchs-Kicker angesprochen – regelrecht ins Schwärmen gerät. „Mittlerweile sind insgesamt sieben Akteure aus der letztjährigen A-Jugend in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen – und das nicht nur aus Spaß, sondern weil die Jungs einfach gut sind und unsere Mannschaft definitiv besser machen“, berichtet der 31-Jährige.

Den Anfang und damit auch Wegbereiter der „jungen Wilden“ machte dabei Tobias Aksentic. Nachdem der Blondschopf in der Hinrunde der Saison 2018/2019 bereits erstmals Luft in der Herrenmannschaft geschnuppert hatte (vermehrt ging er jedoch noch für die eigene A-Jugend auf Torjagd), rückte er bereits zur Rückrunde komplett in den Senioren-Bereich auf. „Die Umstellung war zu Beginn schon groß. Zum einen geht es bei den Herren gerade körperlich ganz anders zur Sache. Zum anderen ist auch das Tempo im Training und Spiel deutlich höher als bei der Jugend“, berichtet Aksentic.

Dass der Youngster, der einst auch in der Jugend des FC Ehekirchen, der JFG Neuburg und des TSV Rain kickte, ehe er schließlich in der C-Jugend wieder zum SC Rohrenfels zurückkehrte, mit dem Ball am Fuß eine ganze Menge anzufangen weiß, wurde indes schnell deutlich. „Tobi ist technisch sehr stark, verfügt über eine enorme Schnelligkeit und ist daher vor allem über die Flügel-Positionen eine echte Waffe“, lobt Lahn – und der muss es wissen, schließlich agiert der 20-fache Torschütze in vorderster Front, wo er unter anderem auf die Zuarbeit seines jungen Offensiv-Kollegen angewiesen ist.

„Das Zusammenspiel mit Tobi macht wirklich richtig Spaß“, ergänzt Lahn, der noch einen weiteren großen Vorzug des Hollenbachers nennt: „Neben seinem erstklassigen Zug zum gegnerischen Tor hat er auch stets das Auge für den besser postierten Mitspieler. Gerade in seinem jungen Alter ist das nicht unbedingt selbstverständlich.“

Die Kombination Lahn/Aksentic unterstreicht letztlich auch das Rohrenfelser Erfolgsgeheimnis im bisherigen Saisonverlauf. „Mit der Hinzunahme der A-Jugend-Spieler auf der einen sowie den erfahrenen Akteuren auf der anderen Seite haben wir eine perfekte Mischung innerhalb unseres Teams, was die Qualität definitiv erhöht“, erklärt Lahn – und erhält dabei volle Zustimmung von seinem kongenialen Offensiv-Partner. „Natürlich kann ich von unseren älteren Spielern noch eine ganze Menge lernen und mich dadurch weiter verbessern“, sagt Aksentic, für den freilich auch der „neue Spaßfaktor“ eine ganz entscheidende Rolle spielt. „Als ich vor knapp zwei Jahren zum ersten Mal bei den Herren mittrainiert habe, war ich eigentlich der einzige Jugendspieler“, erinnert sich der gebürtige Neuburger. Rund 24 Monate später hat sich diese Situation grundlegend geändert. „Es ist einfach cool und eine zusätzliche Motivation, wenn man mit seinen ehemaligen Mannschaftskollegen aus der A-Jugend jetzt auch im Senioren-Bereich zusammenspielen kann und auch noch gemeinsam mit unseren erfahrenen Akteuren erfolgreich ist“, schwärmt Aksentic.

Am Ende seiner – auch aufgrund der Corona-Pandemie – ungewöhnlichen ersten kompletten Spielzeit im Herren-Team des SC Rohrenfels soll im Frühjahr 2021 logischerweise der Aufstieg in die Kreisklasse stehen. „Das wäre natürlich schon überragend“, sagt Aksentic. Und wenn es dann auch noch mit dem FC Schalke 04 in der Bundesliga wieder aufwärts gehen würde, wäre sein (sportliches) Glück wohl vollkommen.

Themen folgen