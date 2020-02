21.02.2020

SC Rohrenfels bestätigt Führung

Stefan Wiedenhöfer bleibt Vorsitzender und blickt optimistisch nach vorn. Dazu wird der Vorstand erweitert

Die Mitglieder des SC Rohrenfels haben ihre Führungsspitze um Vorsitzenden Stefan Wiedenhöfer im Amt bestätigt und einige Funktionen neu besetzt.

Wiedenhöfer ist überzeugt, „dass wir nun noch besser aufgestellt sind und noch mehr bewegen werden. Es gibt jetzt schon viel zu tun wie die 55-Jahr-Feier, den SolarWatt-Wanderpokal, die Erneuerung der Rasenmäher und Bewässerung und einiges mehr. Langweilig wird es nicht“.

Die Versammlung begann mit einem Rückblick Wiedenhöfers auf das vergangene Jahr. In seinem Rückblick sprach er über die Aktivitäten und Feste und bedankte sich für die rege Teilnahme an den Veranstaltungen. Er gab einen kurzen Umriss über die Entwicklung der Damenmannschaft, die steigende Mitgliederentwicklung, die Zunahme der ehrenamtlichen Helfer, die steigenden Zuschauerzahlen, die Einführung der neuen Teamwear bei fast allen Mannschaften, den festen Termin des Kinderkaffee und die hervorragende Jugendarbeit im Verein. Der SCR hat mit wenigen Partnern in Spielgemeinschaften alle Jugendmannschaften besetzt und stellt eine Damenmannschaft und eine AH. Mit der Umsetzung der gesetzten Ziele sei man im Plan. Hinzu werden weitere Sportangebote außerhalb des Fußballs im Frühjahr starten. Im vorigen Jahr wurden moderne Trainingsmittel angeschafft, 2020 steht die Installation der elektronischen Anzeigetafel an.

Die erste Mannschaft belegt nach einem Umbruch im Sommer den ersten Platz in der A-Klasse Neuburg. Auch die frühzeitige Bindung der Jugendspieler an den Herrenbereich wurde weiter forciert. Hinzu komme als Schnittstelle zwischen Herrenbereich und Abteilungsleitung Manuel Wallesch als Teammanager. Die Jugendleitung blickte auf die Meisterschaften der A- und B-Junioren sowie die erfolgreiche Entwicklung aller Jugendmannschaften zurück. Zukünftig wird noch mehr Wert und Qualität auf die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen gelegt. Die Trainer sollen durch den Verein bezuschusst und weiterentwickelt werden. Die Jugendvorstände Jonas Karpf und Georg Brandner wurden in die Vereinsführung aufgenommen. Ab 1. August 2020 wird Diplom-Sportwissenschaftler Christoph Karmann als Jugendkoordinator in die erweiterte Jugendleitung integriert.

Der Bericht des Kassiers (3. Vorsitzender) Sven Tröster zeigte, dass der Verein solide und zukunftsorientiert wirtschaftet, was die Kassenprüfer Ulli Hlawon sowie Andreas Stegmann bestätigten und den Vorstand entlasteten. (scr)

2. Kassier Ludwig Heckl, 2. Abteilungsleiter Andreas Fröhlich Schriftführer Maximilian Beck

Günther Schoder

1. Jugendvorsitzender Jonas Karpf, 2. Jugendvorsitzender Georg Brander

Jugendkoordinator Christoph Karmann.

