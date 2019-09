vor 18 Min.

SV Grasheim muss weiter warten

Lilaweiße kassieren gegen den FC Ehekirchen II durch einen Elfmeter in der letzten Minute den 3:3-Ausgleich und sind damit weiter sieglos. Spitzenreiter SV Klingsmoos siegt auch gegen den SV Münster

Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel führt Klingsmoos die Tabelle der Kreisklasse Neuburg weiterhin souverän an. Durch deutliche Siege bleiben Rennertshofen und Echsheim jedoch dran.

Echsheim – BSV Neuburg 4:0

Der SVE erwischte einen perfekten Start. Bereits nach sechs Minuten klingelte es zum ersten Mal im Gehäuse der Neuburger. Nach einem Eckball von Michael Buchhart köpfte Stürmer Julian Bauer frei per Kopf ein. Zehn Minuten später folgte das 2:0 für die Heimelf. Bernd Brugger setzte sich rechts durch, passte von der Grundlinie zurück – Andreas Müller ließ durch und Luis Hertl baute die Führung aus. Aufgrund des komfortablen Vorsprungs ließ die Heimelf die Gäste gewähren, wodurch diese zu mehr Spielanteilen kamen. In der zweiten Halbzeit hatte der SVE das Geschehen stets im Griff und konnte durch eine Vielzahl von Angriffen noch zwei weitere Treffer erzielen. Abermals setzte sich Brugger auf der rechten Seite durch und Hertl musste den Ball nur noch über die Linie schieben (75.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Bastian Baumgärtner mit einem Sololauf zum 4:0-Endstand. (sve)

Grasheim – Ehekirchen II 3:3

Eine dreimalige Führung reichte den Lilaweißen erneut nicht, um den ersten Saisonsieg zu landen. Die Platzherren hatten in der ersten Hälfte zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten. Doch es reichte nur zu einem Treffer in der 20. Minute durch Patrick Fröhlich auf Vorlage von Bernhard Kraus. Nach einem schnellen Konter konnten die Gäste in der 40. Minute durch Marcus Scheuermayer ausgleichen. Die Bolzer-Truppe kämpfte weiter mit großem Einsatz und Sascha Fröhlich schoss seine Farben in der 48. Minute erneut in Führung. Ein Schuss von Patrick Fröhlich prallte an die Unterkante der Latte und ins Feld zurück. Die Vorentscheidung wollte nicht fallen. Auf der anderen Seite prallte ein Flankenball von Peter Füger vom Grasheimer Innenpfosten zum 2:2-Ausgleich ins Netz. Als Florian Tarnick einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter verwandelte, schien der erste Saisonsieg zu gelingen. Buchstäblich in letzter Minute verwandelte Sebastian Rutkowski ebenfalls einen Strafstoß zum Ausgleich für den FCE. (wir)

Klingsmoos – Münster 5:2

SVK-Goalgetter Alexander Müller erzielte bereits in der zweiten Minute nach Vorarbeit von Spielertrainer Josef Fischer das 1:0. Auf der Gegenseite vergab Mayrhofer frei vor Torhüter Kreitmeier. Kurz darauf klärte Kreitmeier zweimal hervorragend. Als Handicap erwies sich die verletzungsbedingte Auswechslung von SVM-Torwart Fetsch. Einen Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte unterschätze Ersatztorhüter Weiß und Müller erzielte ungehindert seinen zweiten Treffer. In der 40. Minute konnte die Gästeabwehr den durchgebrochenen Müller nur auf Kosten eines Elfmeters bremsen. Diesen verwandelte Semir Elezi sicher zum 3:0-Pausenstand. Nach dem Wiederbeginn scheiterte Müller zweimal an Weiß. Im dritten Anlauf erzielte er nach Flanke von Markus Daferner dann das 4:0. Der für Daniel Bork eingewechselte Andre Fleury traf nach Vorarbeit von Müller in der 65. Minute zum 5:0. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen es die Mösler dann etwas langsamer angehen. Die nie aufsteckenden Münsteraner kamen dadurch noch zu einigen Gelegenheiten. Zwei davon nutzte Markus Hörmann zum 5:2-Endstand. (psie)

Straß – Wagenhofen 1:0

Der SV Straß ging bereits in der fünften Minute in Führung. Nach einer Ecke von Osmani Petrit köpfte ein Verteidiger der Gäste an die Latte und Stephan Pils schob den Abpraller souverän zum 1:0 ein. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte waren die Einheimischen dominant. Diese Überlegenheit konnten sie allerdings nicht zum Ausbau der Führung nutzen. In der zweiten Hälfte drehten sich die Verhältnisse und die Gäste aus Wagenhofen waren die bessere Mannschaft – trotz personeller Unterzahl, da Fabian Pallmann in der 55. Minute mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste. Straß konnte nicht mehr nachlegen und hatte zweimal Glück. Zunächst war es Sebastian Neff, der vor Torhüter Nicolas Rechner auftauchte, wobei Letzterer den Ball gerade noch abwehren konnte. Kurz vor Schluss war es Lukasz Bar, der einen Kopfball an die Latte des Straßer Kastens setzte. (db)

Ried – Holzheim 2:2

Nachdem man die erste Viertelstunde im Griff hatte, sich aber keine klaren Chancen erspielen konnte, brachte ein SCR-Spieler mit einer regelrechten Slapstick-Aktion die Gäste in Führung. Seinen Rückpass zu Torhüter Dominik Seitz traf dieser nicht richtig, sodass der Ball über den Torwart hinweg zum 0:1 in die Maschen flog. Bis zur Halbzeit erspielten sich die Hausherren ein optisches Übergewicht. Halbzeit zwei startete gleich mit dem Ausgleichstreffer für den SC Ried. Nachdem sich Belmin Habibovic gut durchsetzte, bediente er Spielertrainer Moritz Bartoschek, der zum 1:1 ausglich. Im weiteren Verlauf hatte beide Teams Chancen auf die erneute Führung. Ried war in der 76. Minute aber die glücklichere Mannschaft. Eine Ecke von Rafael Bochenek drücke Kapitän Michael Schmalzl am langen Pfosten zum umjubelten 2:1-Führungstreffer über die Linie. Kurz vor Schluss vertändelte die Heimelf eine Überzahlsituation zu leicht – und wie es so oft kommt, erzielte der SV Holzheim beim darauffolgenden Konter doch noch durch Peter Ottilinger den 2:2-Ausgleich (90.). (scr)

Rennertshofen – Berg im Gau 5:1

Zunächst war aber der BSV an der Reihe. Ein Schuss von Mariusz Suszko wurde gerade noch abgeblockt. Die anschließende Ecke wurde zu kurz abgewehrt und Daniel Schölzke brachte die Gäste aus 18 Metern in Führung. Kurz darauf hatte der FCR Pech, als ein Litzl-Kopfball vom Pfosten in die Arme des Gästetorhüters prallte. Nachdem Manuel Fieger einen Schuss von Suszko abwehrte, fiel fast im Gegenzug der Ausgleich. Ein Zuspiel von Tobias Kruber schloss Philipp Stadler zum 1:1 ab. Nach dem Wechsel wurde der FCR immer dominanter. Zunächst konnte Torwart Wolfgang Seel einen Freistoß von Stadler noch parieren. Als sich der Torjäger aber nur vier Minuten später gegen zwei Gästespieler durchsetzte, bugsierte Markus Steidl beim Rettungsversuch den Ball ins eigene Netz zur 2:1-Führung des FCR. Kurz darauf scheiterte Kruber erneut freistehend, war aber zur Stelle, als er einen Torwart-Abpraller zum 3:1 nutzte (72.). Nur zehn Minuten später durfte sich Geburtstagskind Fabian Rothmann ebenfalls als Torschütze feiern lassen. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte erneut Kruber. (abs)

Steingriff – Joshofen-B 2:0

Steingriff begann druckvoll und hatte bereits in der zweiten Minute die erste Chance, als ein Joshofener einen Kopfball an das eigene Lattenkreuz setzte. In der zwölften Minute verpassten die Gastgeber erneut den Führungstreffer, als Benjamin Russo zwar den Torhüter überwinden konnte, jedoch ein Abwehrspieler auf der Linie klärte. Anschließend war das Spiel ausgeglichen. In der 37. Minute lief SVS-Kapitän Martin Tyroller alleine auf den Torhüter zu und legte quer auf Russo, der jedoch den Ball über das leere Tor schoss. Drei Minuten später platzte der Knoten, als Sebastian Heinzlmeier mit einem Flachschuss aus 17 Metern die Führung für die Heimischen erzielte. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Emanuel Arth per Kopf nach einem Eckball zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel ergaben sich auf beiden Seiten Chancen, jedoch wollte keiner Mannschaft ein Tor gelingen. Die Gäste waren zeitweise nahe am Anschlusstreffer. Unter anderem scheiterte SpVgg-Kapitän Guppenberger mit einem Freistoß an der Latte, sodass Steingriff die Führung über die Zeit brachte. (karmi)

Themen folgen