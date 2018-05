SV Holzheim macht den Deckel drauf

vor 40 Min.

Wohlrab-Truppe kann nach dem 2:0-Sieg gegen Waidhofen vorzeitig die Meisterschaft feiern. Drei Platzverweise in der Partie SV Baar gegen SV Weichering

Jetzt ist es amtlich: Der SV Holzheim steht nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Waidhofen als Meister der A-Klasse Neuburg fest, während der FC Ehekirchen II die Aufstiegs-Relegation bestreitet. Auch am Tabellenende ist bereits eine Entscheidung gefallen: Nachdem die TSG Untermaxfeld ihre „Zweite“ am Saisonende freiwillig zurückzieht, steht diese bereits vorzeitig als erster Absteiger fest. Den zweiten ermitteln am letzten Spieltag der TSV Ober-/Unterhausen und die SpVgg Joshofen-Bergheim II in einem Fernduell.

Holzheim – Waidhofen 2:0

Der SVH begann motiviert, aber auch nervös. Die Gäste entpuppten sich zunächst als gleichwertiger Gegner. Der Treffer von Simon Mayr in der 38. Minute, – nach schöner Vorarbeit von Florian Heckl – befreite dann aber die Gastgeber. In der zweiten Hälfte spielten diese zielstrebig und überlegen. Waidhofen tat nur noch das Nötigste: Erneut Mayr (63.) schoss nach einer tollen Einzelleistung das Tor zur Meisterschaft. (ko)

Ehekirchen – Sinning 0:2

Trotz erneuter Niederlage spielt die Reserve des FCE in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisklasse. In der Partie gegen den SV Sinning fehlte es den Hausherren an der nötigen Kraft und Motivation, um gegen die Sinninger Abwehr anzukommen. „Bis auf Fernschüsse war heute für uns nichts drin“, resümierte FCE-Coach Johannes Kranner. Die Gäste hingegen versuchten, mit langen Bällen das Mittelfeld zu überbrücken und waren so erstmals in der 37. Minute durch Maximilian Jackel erfolgreich. Nach der Pause traf in noch Matthias Frank zum 2:0-Endstand (64.). (pietb)

Untermaxf. II – Hörzhausen 3:1

Trotz des feststehenden Rückzuges in die B-Klasse gewannen die Mösler die Partie gegen Hörzhausen souverän mit 3:1. Den Anfang machte Maximilian Koschig in der 26. Minute, als er zum 1:0 traf. In der 40. Minute konnten die Gäste durch Alexander Gazdag ausgleichen, ehe es in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber sofort wieder in Führung. Sascha Bissinger traf in der 46. Minute zum 2:1. In der 61. Minute stellte Sascha Fröhlich den 3:1-Endstand her. (pietb)

Pöttmes – Wagenhofen 0:0

Keine Tore und einen Punkt für beide Mannschaften hieß es am Ende dieser Partie. Nachdem als erster Absteiger die TSG Untermaxfeld II feststeht und der TSV Ober-/Unterhausen und die SpVgg Joshofen-Bergheim den zweiten unter sich ausmachen, bedeutet das den Klassenerhalt für die Reserve des TSV Pöttmes. (nr)

Baar – Weichering 3:0

Anfänglich neutralisierten sich beide Teams, sodass Strafraumszenen Mangelware blieben. Erst als Andreas Hell nach einem Doppelpass in der 29. Minute die Führung erzielte, hatten die Baarer etwas mehr vom Spiel. Mit einem schnell ausgeführten Freistoß erhöhte in der 51. Minute Michael Albrecht auf 2:0. Nach einem Gerangel in der 65. Minute verloren beide Teams jeweils einen Akteur mit Rot. Selbst als ein weiterer Baarer in der 75. Minute wegen Reklamierens erneut Rot sah, blieben die Hausherren dominant und konnten durch Benjamin Mertl (79.) sogar noch auf 3:0 erhöhen. (nrb)

Türk. Schrob. – Zell/Bruck 1:1

Die Gäste um Spielertrainer Patrick Schäffer konnten gegen den FC Türkenelf nicht an die gute Leistung der vergangenen Woche in Weichering anknüpfen. So gerieten die Zeller in der 21. Minute in Rückstand. Bis zur Halbzeit waren Gelegenheiten auf beiden Seiten vorhanden, doch konnte keine genutzt werden. Gleich nach Wiederanpfiff kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Nach einem Eckball verhinderte lediglich Keeper Kessler Schlimmeres. In der Folge hatte auch die Schäffer-Elf Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch es wollte erst in der 86. Minute klappen, als sich Rene Reiter aus der gegnerischen Abwehrreihe den Ball eroberte, und zum 1:1-Endstand vollstreckte. (pietb)

