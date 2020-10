vor 3 Min.

SV Karlshuld: Aller guten Dinge sind drei

Nachdem die Partie zwischen dem FC Gerolfing und SV Karlshuld bereits zweimal abgesagt wurde, stehen sich die Kontrahenten heute im Ligapokal gegenüber.

Von Roland Geier

Nicht gerade nach Wunsch verlief der letzte Spieltag für die beiden Donau/Isar-Kreisligisten SV Karlshuld und des FC Gerolfing, die nach der coronabedingten Absage ihrer Partie das Geschehen der Konkurrenz nur als Beobachter verfolgen konnten. Bitter für die Grünhemden: Der FC Sandersdorf verdrängte sie vom Rang elf auf Platz zwölf. Nicht besser erging es dem Meisterschaftsanwärter FC Gerolfing, der durch die Spielabsage auf den dritten Rang abrutschte und den neuen Spitzenreiter SV Kasing vorbeiziehen lassen musste.

In den zurückliegenden Wochen fiel sowohl das Ligapokal- als auch Punktspiel zwischen dem FC Gerolfing und SV Karlshuld aus. Am Mittwoch (19 Uhr/Hörgeräte-Langer-Stadion) treffen die beiden Konkurrenten – sollte nicht wieder etwas Unerwartetes dazwischenkommen – nun endgültig im Ligapokal aufeinander.

Besonders Gerolfings Spielertrainer Den Lovric ist heiß auf diese Partie, da seine Mannschaft die Corona-Pandemie besonders hart erwischt hat. An zwei Spieltagen mussten die Ingolstädter Vorstädter pausieren. „Wir brennen darauf, wieder Fußball spielen zu dürften“, sagt der 30-Jährige. Insgesamt 13 FCG-Akteure seien bis einschließlich Sonntag in Quarantäne gewesen. Alle Spieler – auch die positiv getesteten – seien (wieder) gesund und stehen zur Verfügung, erklärte Lovric, der bei den Grünhemden kein Unbekannter ist. Drei Spielzeiten war er Spielertrainer bei den Möslern. Auch sein Co-Trainer Tobias Eckl hat eine lange Vergangenheit beim SVK.

Duell "David gegen Goliath"

Das Match steht zweifelsohne unter dem Motto „David gegen Goliath“. Während Gerolfing um den Aufstieg in die Bezirksliga spielt, kämpft der SV Karlshuld um den Klassenerhalt. Besonders im Magen liegt Lovric noch die 3:5-Schlappe bei den Grünhemden in der Hinrunde. Das Karlshulder Trainerduo Claudio Maritato und Nico Ziegler weiß daher, was auf sie und ihre Mannschaft zurollen wird. „Obwohl wir klarer Außenseiter sind, wollen wir uns natürlich gut aus der Affäre ziehen. Wichtig ist, dass unsere junge Mannschaft Spielpraxis sammeln kann, um in der Punktrunde voll da zu sein“, erklärt das Karlshulder Trainer-Gespann, das dieses Duell jedoch keinesfalls abschenken will.

