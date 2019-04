vor 24 Min.

SV Karlshuld lässt Punkte liegen

Grünhemden kommen beim FC Tegernbach nicht über ein 2:2 hinaus. Dadurch verkleinert sich der Vorsprung des Tabellenführers auf vier Punkte

Von Roland Geier

Eine insgesamt enttäuschende Vorstellung zeigte der Tabellenführer der Kreisklasse 2 Donau/Isar, der SV Karlshuld, beim abstiegsbedrohten FC Tegernbach. Am Ende stand ein glückliches 2:2-Remis gegen einen Gegner, der bis zum Umfallen kämpfte.

Der bisher schärfste Verfolger der Mösler SV Hundszell unterlag beim FC Geisenfeld mit 0:2. Neuer Tabellenzweiter ist nun Geisenfeld, das jetzt vier Punkte Rückstand auf die Seitle-Truppe hat.

Der SV Karlshuld begann recht engagiert und hatte durch Martin Froncek bereits nac drei Minuten die Führung vor Augen. Doch der Stürmer scheiterte aus spitzem Winkel am FC-Torhüter. Der SVK gab weiter den Ton an. Armin Bortenschlager setzte sich am Strafraum energisch durch und bediente Froncek, der kaltblütig zur Führung für die Grünhemden abschloss (17.). Zunehmend zog sich der Referee den Zorn beider Teams zu, da er mit einigen merkwürdigen Entscheidungen Unruhe in die Partie brachte. Besonders der SV Karlshuld verlor immer mehr den Faden und agierte im Mittelfeld viel zu umständlich und langsam.

So war der 1:1-Ausgleich nicht ganz unverdient als Abdullah Zorlu einen Freistoß ins SVK-Tor zimmerte (32.). Die erneute Führung hatte Mariusz Suszko auf dem Fuß, doch er scheiterte am Torhüter (43.). Mit einem Paukenschlag begann die zweite Halbzeit, als Anil Kayrancioglu im Strafraum gefoult wurde und der Referee auf Strafstoß entschied (48.). Benjamin Anikin vollstreckte sicher zur 2:1-Führung für den Klassenprimus. Nach einem kollektiven Tiefschlaf der SVK-Abwehr gelang den Gastgebern (58.) durch Christoph Rathberger der 2:2-Ausgleich (58.).

Beiden Teams unterliefen nun immer häufiger Stockfehler, die von den Angreifern nicht genutzt wurden. Erst in der Nachspielzeit hatten Anil Kayrancioglu und Matthias Stegmeir noch gute Tormöglichkeiten, den Sieg für Karlshuld doch noch einzufahren. Allerdings vergaben sie die Chancen.

A-Klasse 3 Donau/Isar Eine heftige 0:10-Klatsche bezog die Reserve des SV Karlshuld beim TSV Pförring.

