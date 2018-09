vor 59 Min.

SV Karlshuld muss lange zittern Lokalsport

Grünhemden besiegen FC Tegernbach mit 2:0.

Der SV Karlshuld hat in der Kreisklasse 2 Donau/Isar durch einen hart erkämpften 2:0-Erfolg gegen den FC Tegernbach die Tabellenführung auf fünf Punkte Vorsprung ausgebaut. Erster Verfolger ist der SV Hundszell.

Die Grünhemden aber machten sich das Leben selbst schwer, ehe Benjamin Anikin mit seinem vierten Saisontreffer den 2:0-Erfolg unter Dach und Fach brachte. „Das Spiel hätte durchaus mit einem Remis enden können. Tegernbach hat bis zur letzten Minute gekämpft und wir haben nach der Führung um zehn Prozent zurückgeschalten“, monierte Karlshulds sportlicher Leiter Christian Knöferl. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber klare Vorteile und auch mehr Ballbesitz. Die Grünhemden gingen früh in Führung (11.). Jonny Mamo hatte Martin Froncek im Strafraum freigespielt, der gefoult wurde. Den Strafstoß versenkte Claudio Maritato zur Führung. Die Seitle-Truppe versäumte es im Anschluss nachzulegen. Durch viele leichtfertige Ballverluste kamen die Gäste zu guten Torgelegenheiten. Benjamin Anikin aber erlöste den Spitzenreiter in der 90. Minute mit dem Treffer zum 2:0-Endstand.

A-Klasse 3 Die Reserve des SV Karlshuld unterlag dem TSV Pförring mit 1:6 und bleibt Tabellenletzter.

