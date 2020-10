vor 51 Min.

SV Karlshuld will endlich loslegen

Plus Wegen Corona wurden bisher drei Spiele des SV Karlshuld abgesagt. Am Sonntag ist der TSV Baar/Ebenhausen zu Gast.

Von Roland Geier

Kein Verein in der Kreisliga Donau/Isar wurde bisher von Corona so gebeutelt wie der SV Karlshuld. Zwei Meisterschaftsspiele und ein Liga-Pokalspiel mussten wegen der Corona- Pandemie abgesagt werden.

Zum Glück ist allerdings alles gut ausgegangen, denn alle Corona- Tests bei den Akteuren der Mösler waren. Am Sonntag (15 Uhr) kann der Tabellenelfte nun endgültig in die Punktrunde starten. Im Sport- Tenne-Stelzer Stadion erwarten die Grünhemden zum Kellerduell den Zehnten der Liga, den TSV Baar/Ebenhausen. Die Baar-Anrainer starteten beim Re-Start gleich mit zwei Heimniederlagen (2:3 gegen Sandersdorf und 1:3 gegen Geisenfeld) und rutschten von Rang acht auf zehn in die gefährliche Abstiegszone ab. Bei zwei mehr absolvierten Spielen hat der TSV Baar/Ebenhausen mit 18 Punkten nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Grünhemden, die auf dem Abstiegsrelegationsplatz elf rangieren. Im Hinspiel behielten die Mösler mit 3:2 die Oberhand. Doch seit damals hat sich viel geändert. Gerade nach dem Abgang von Torjäger Martin Froncek, der mit dem Baar/Ebenhausener Felix Olbrich – beide haben 14 Treffer – in der Kreisliga die Torjägerliste anführt. Auch Routinier Dominik Berchermeier hinterlässt eine große Lücke im Karlshulder Kader. Obwohl die Grünhemden die letzten fünf Testspiele verloren haben, ist das Karlshulder Trainerduo Nico Ziegler und Claudio Maritato mit der Vorbereitung nicht ganz unzufrieden. „Wir haben unter anderen gegen sehr gute Bezirksligisten gespielt, dabei haben unsere Jungs gute Erfahrung sammeln können“, so die beiden Karlshulder Übungsleiter. Das Trainerduo setzt voll auf den eigenen Nachwuchs und ist überzeugt, die schwierige Tabellensituation meistern zu können.

Ob es ein Vorteil ist, dass die beiden SVK-Trainer den Gegner in den vergangenen zwei Spielen beobachten konnten, wird sich am Sonntag zeigen. „Wir setzen auf das Kollektiv, nur so können und werden wir unsere Abgänge kompensieren können“, sagt Claudio Maritato, der selber wegen einer Meniskusoperation pausieren muss und von der Seitenlinie die Regie übernehmen wird.

Themen folgen