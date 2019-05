22:05 Uhr

SV Klingsmoos übernimmt Tabellenspitze

Fischer-Elf gewinnt beim SV Straß mit 3:1. Während der FC Ehekirchen II und der SV Holzheim den Klassenerhalt bejubeln, steigen Rohrenfels und Langenmosen II ab.

Der Klingsmoos hat durch einen Sieg beim SV Straß die Tabellenführung der Kreisklasse Neuburg übernommen. Allerdings hat die TSG Untermaxfeld, die spielfrei war, eine Partie weniger ausgetragen. Der Echsheim ließ im Aufstiegsrennen Punkte beim BSV Neuburg liegen. Der Ehekirchen II machte mit einem Sieg gegen den SC Ried den Klassenerhalt perfekt. Als Absteiger stehen der SC Rohrenfels und die DJK Langenmosen II fest.

Straß – Klingsmoos 1:3

Für den SV Klingsmoos gab Alexander Müller, der von Landesligist VfR Neuburg kam, sein Debüt. Zu Beginn dieser interessanten Kreisklassenbegegnung bestimmten die Gäste das Geschehen, während Straß äußerst tief verteidigte. Folgerichtig kam Klingsmoos zur ersten Möglichkeit der Partie, doch der Schuss von Mathias Weber ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Nach dieser anfänglichen Druckphase fand Straß immer besser in die Partie und ging in der 43. Minute in Führung, als Dieter Deak einen Elfmeter sicher verwandelte, nachdem Daniel Hutter im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Nach dem Wechsel wurde die Partie um Klassen besser, da die Heimelf nun mitspielte und so zu zahlreichen Chancen kam. Doch erst scheiterte Hutter und wenig später auch Philipp König am herausragenden Stefan Kreitmeier. Auf der Gegenseite zeigte Patrick Behr seine Klasse und parierte mit tollem Reflex einen Kopfball aus kurzer Distanz. In der 76. Minute erzielte dann Weber den Ausgleich per Elfmeter. Sofort nach Wiederanpfiff scheiterte Deak mit einem Schuss aus 16 Metern an Kreitmeier. Kurz danach konnte die heimische Abwehr nicht entscheidend klären, Josef Fischer stand goldrichtig und erzielte das 1:2 (83.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Tobias Narr, der einen Freistoß aus gut 18 Metern zum 1:3 Endstand verwandelte. (sts)

Grasheim – Rohrenfels 4:1

Der erste, leider sehr schmerzhafte, Höhepunkte diese Partie, war eine Verletzungsunterbrechung, nach der Florian Tarnick ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Heimelf zeigte sich nicht geschockt und ging etwa zehn Minuten später in Führung, als Jonas Jung den Gästetorhüter mit einem Lupfer überwand. Nach dem Seitenwechsel war Alan Garcia-Carillo bei einem Abpraller zur Stelle und erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Trotz dieser Rückstandes gaben sich die Gäste noch lange nicht geschlagen und kamen fast direkt im Gegenzug zum Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Viktor Hoffmann. Grasheim dominiert weiter, doch scheiterte vorerst mehrmals am glänzend reagierenden Gästetorhüter Manuel Berger. In der Schlussphase konnten Marco Kutscherauer (62.) und Sascha Fröhlich (73.) mit ihren Treffern den verdienten und ersten Sieg im Jahr 2019 sicher stellen. (wir.)

Ehekirchen II - Ried 3:2

Den Klassenerhalt perfekt machte die Ehekirchener Reserve mit dem Sieg gegen Ried. Von Anfang an waren sich die Spieler der Wichtigkeit dieser Partie bewusst und drückten aufs Tempo. Die Führung erzielte Marcus Scheuermeyer nach schöner Flanke von Andreas Steiner per Kopf (15.). Kurz vor dem Pausentee erzielte Daniel Meilinger wie aus dem nichts den Ausgleich für die Gäste. Kurz nach dem Wiederanpfiff erzwang Scheuermeyer einen Fehler der Gästeabwehr, der Ball trudelte zu Manuel Rott, der diesen eiskalt zur Führung verwertete (47.). Danach verpasste es das Heimteam, die Führung auszubauen und nach mehreren Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft erzielte Maximilian Christl das 2:2 (65.). Trotz des Rückschlags kämpfte die Gabrica-Truppe weiter und wurde zehn Minuten vor Schluss belohnt. Eine Flanke von Rott stoppte der überragende Scheuermeyer mit der Brust und verwertete die Kugel souverän mit einem Schuss ins lange Eck (75.). (bis)

Berg i. Gau – Langenmosen II 1:1

Zu einem Achtungserfolg kam das Schlusslicht aus Langenmosen in Berg im Gau. Johannes Angermayr brachte die favorisierte Heimelf Mitte der ersten Hälfte in Führung. Gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Roland Stegmayr den Ausgleich für die Gäste und stellte damit den Endstand her. (nr)

BSV Neuburg – Echsheim 1:1

Die Gäste hatten in Halbzeit eins zwar mehr Spielanteile, scheiterten aber entweder an der aufmerksamen Abwehr des BSV oder aber an ihrer fehlenden Treffsicherheit. So hatte Maximilian Hertl in der 15. Minute mit einem Drehschuss ebenso kein Glück wie auch Matthias Kefer in der 21. Minute mit einem Distanzschuss. Der BSV hatte seine beste Chance in der 18. Minute, als Daniel Winhard, schön freigespielt von Bright Aikhionbare, am Gästekeeper Peter Bauer scheiterte. In Halbzeit zwei war die Dominanz der Echsheimer noch deutlicher. Mit Macht drängten sie auf die Führung. Der BSV stemmte sich aber immer wieder erfolgreich dagegen. In der 54. Minute zappelte der Ball aber im BSV-Tor. Doch der umsichtig leitende Austauschschiedsrichter Markus Schwenk gab den Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht. Als in der 61. Minute Aikhionbare nach einem Zuckerpass von Pascal Slowik die Führung für den BSV gelang, wurde der Druck des SVE noch massiver und es brannte einige Male gewaltig im BSV-Strafraum. Zum Turm in der Schlacht wurde in dieser Phase BSV-Torhüter Matthias Hudler. In der 70. Minute fiel dann aber der längst fällige Ausgleich durch Hertl. Echsheim wollte nun den Sieg und wäre beinahe noch einmal in Rückstand geraten. Doch Torhüter Peter Bauer konnte den Drehschuss von Winhard aus kurzer Entfernung parieren. Auf der Gegenseite vereitelte Hudler in der Schlussminute bravourös die letzte Großchance der Gäste. (bsv)

Rennertshofen – Holzheim 0:2

Nach dem Heimsieg gegen den Aufstiegsaspiranten aus Echsheim in der Vorwoche enttäuschte Rennertshofen gegen Holzheim auf ganzer Linie. Lediglich in den der ersten 20 Minuten strahlte die Heimelf nach Standardsituationen Gefahr aus, diese Möglichkeiten vereitelten die Gäste mit Glück und Geschick. Im Anschluss an eine Ecke für die Gastgeber in der 38. Minute gelang dem SV Holzheim mit der ersten Offensivaktion gleich der Führungstreffer. Einen Konter über Florian Säckler veredelte Felipe Gonzales Munoz mit einem überlegten Schuss aus 16 Meter ins lange Eck. Dieser Gegentreffer lähmte die Heimelf noch mehr – bis zum Ende der Partie erspielten sich die Hausherren keine nennenswerte Torchance mehr. So plätscherte die Partie auch in Hälfte zwei lange ohne Höhepunkte vor sich hin, ehe in der 75. Minute erneut Munoz für ein Highlight sorgte. Er verwertete eine Hereingabe von der rechten Seite mit einem sehenswerten Seitfallzieher zum 2:0. Kurze Zeit später ergab sich für Munoz sogar die große Möglichkeit zum dritten Treffer, doch FCR-Keeper Manuel Fieger konnte den schwach getretenen Elfmeter parieren. (fcr)

