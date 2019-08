vor 2 Min.

SV Ludwigsmoos wahrt seine „weiße Weste“

Auch im zweiten Saisonspiel gegen Münster II kommen die Mösler zu einem Erfolg. Der SV Bertoldsheim und TSV Burgheim II liefern sich ein spannendes Derby, bei dem der Gastgeber triumphiert

Durch einen 3:2-Erfolg gegen den SV Münster II konnte der SV Ludwigsmoos seine weiße Weste in der B-Klasse Neuburg wahren.

Ludwigsmoos – Münster II 3:2

Die rund 50 Zuschauer sahen eine muntere Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten. Doch weder Sven Meir (4./SVL) noch Patrick Braun (9./SVM) hatten die nötige Ruhe beim Abschluss. Besser machte es dann in der 14. Minute Daniel Pelz, der die Gäste durch einen sehenswerten Treffer in Führung brachte. Auch in der Folge blieben beide Teams torgefährlich – mit leichtem Chancenplus für die Heimelf! In der 36. Minute fiel der verdiente Ausgleich durch Markus Öxler. Mit dem Halbzeitpfiff brachte Johannes Kastl die Heimelf sogar mit 2:1 in Führung. Bereits fünf Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Daniel Korn per Abstauber auf 3:1. Der SVL drückte auf das vierte Tor. Doch es waren die Gäste, die in der 74. Minute durch Pest zum 3:2-Anschlusstreffer kamen. In der Schlussphase warf der SVM nochmals alles nach vorne. Aber es fiel kein weiterer Treffer mehr.

Bertoldsheim – Burgheim II 4:3

Burgheim zeigte sich in der Anfangsviertelstunde präsenter und bestimmte das Spiel. Die logische Konsequenz war das 1:0 für die Gäste durch Andreas Sausel mit einem schönen Heber SVB-Schlussmann Aaron Scheunig. Nach einem Ballgewinn von Dominik Schimak spielte dieser einen überlegten Pass auf Mahdi Ansari – Bernhard Gebhart musste nur noch zum 1:1-Ausgleich einschieben. In der 55. Minute ging der SVB nach einer schönen Hereingabe von Gebhardt durch den stark spielenden Dominik Schimak in Führung. Diese währte jedoch nicht lange: Dominik Krupper nutzte eine Unsicherheit der SVB-Hintermannschaft im Gegenzug den Ausgleich. Mitten in der Burgheimer Drangphase waren es Markus Schiele, der nach einem Freistoß von Andreas Müller die TSV-Hintermannschaft schwindlig spielte, und Tobias Meyer (76.), die auf 4:2 für den SVB stellten. In der 90. Minute nutzte Krupper einen Stellungsfehler der SVB-Hintermannschaft aus und verkürzte noch auf 3:4. (svb)

Themen Folgen