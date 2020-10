vor 50 Min.

SV Sinning gewinnt das „Spiel des Jahres“

Keller-Schützlinge kommen im Gemeindederby gegen den TSV Ober-/Unterhausen zu einem 3:1-Erfolg. Die Gäste leisten sich vor dem eigenen Kasten zu viele individuelle Fehler.

Von Dirk Sing

Es gibt Dinge in der Gemeinde Oberhausen, die ändern sich einfach nie. Egal ob zu Corona-Zeiten, es Somer oder Winter ist oder für beide Vereine rein sportlich betrachtet im Klassement um die „goldene Ananas“ geht: Das Gemeindederby zwischen dem SV Sinning und TSV Ober-/Unterhausen ist und bleibt etwas Besonderes.

„Klar, ich habe zu meinen Jungs vor dem Anpfiff schon gesagt, dass es für uns das Spiel des Jahres ist, das wir auf keinen Fall verlieren wollen und dürfen“, betonte auch SVS-Spielertrainer Willi Keller. Als Schiedsrichter Ludwig Schmidt dieses umkämpfte Derby nach 92 Minuten beendete, hatten seine Schützlinge diese Vorgabe mit einem 3:1-Erfolg entsprechend in die Tat umgesetzt und konnten jubeln, während es bei den (jungen) Gästen nur lange Gesichter gab. „Wenn man so will, dann haben wir uns diese Niederlage selbst zuzuschreiben“, resümierte nach dem Schlusspfiff TSV-Trainer Adil Purisevic. Neben den „vielen individuellen Fehlern“, die sich seine Mannschaft vor dem eigenen Kasten erlaubte (diese führten auch promot zu Gegentreffern), habe auch in der Offensive „der letzte Pass und die Genauigkeit im letzten Drittel“ gefehlt. Im kämpferischen Bereich wollte er dagegen seiner Truppe keine Vorwürfe machen: „Die Jungs haben alles gegeben und sich voll reingehängt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass unsere Personalsituation derzeit alles andere als gut ist.“

Gäste beginnen recht forsch

Dabei begannen die Gäste durchaus recht forsch und präsentierten sich mindestens auf Augenhöhe. Doch bereits der erste der von Purisevic angesprochenen individuellen Fehler brachte den Hausherren die Führung. Julian Stachel hatte auf der linken Seite alle Zeit dieser Welt und sah in der Mitte den durchgestarteten Andreas Reichherzer, der den Ball aus kurzer Distanz an TSV-Schlussmann Samuel Biehler vorbei ins Tor beförderte (28.). Die Gäste zeigten sich davon sichtlich beeindruckt und mussten acht Zeigerumdrehungen später gleich den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Nach einer weiten Freistoßflanke stand Christian Kölbl ungedeckt am „langen Pfosten“ und köpfte zum 2:0-Pausenstand ein.

Unmittelbar nach Wiederbeginn kam es für die Purisevic-Schützlinge sogar noch dicker: Bei einer weiten Flanke in den Strafraum zögerte Keeper Biehler einen Tick zu lange, was „Schlitzohr“ Willi Keller eiskalt zum 3:0 nutzte. „Nach diesem Treffer war die Luft bei uns etwas raus“, meinte Keller – was die Gäste dann nach einer Stunde prompt bestraften. Stefan Rustl bugsierte eine schöne Tyebo-Vorarbeit in den Sinninger Kasten. Plötzlich übernahmen die Ober-/Unterhausener die Initiative und auch Kontrolle über das Geschehen. Zu mehr als einem 16-Meter-Schuss von Tyebo, der drüber ging, reichte es allerdings nicht mehr.

SV Sinning: Chr. Gastl, Keller, Huetter, Stachel, Schwarz, Schinagl, St. Gastl, Degenmeier, Dotzauer, Chr. Kölbl, Reichherzer (Habermeier, Schimpl, Jackel, Seeber)

TSV Ober-/Unterhausen: Biehler, Grossmann, Al-Shamo, Heinle, Durner, Sigl, Sulejmani, Radoi, Schurig, Tyebo, Rust (Eibisch, Antis, Brendemühl, Ph. Kugler, Beringer).

