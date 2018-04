22:05 Uhr

SV Straß gelingt die Überraschung Lokalsport

Theiler-Truppe besiegt den Tabellenzweiten SV Echsheim mit 2:1 und leistet damit gleichzeitig dem TSV Burgheim Schützenhilfe. FC Illdorf sendet mit dem 2:0-Erfolg gegen Grasheim ein Lebenszeichen

Neuburg Der SV Straß landet im Abstiegskampf einen Überraschungscoup gegen den Favoriten aus Echsheim. Voll auf Aufstiegskurs hingegen befindet sich der TSV Burgheim, der in Staudheim souverän mit 6:2 gewinnt.

Rennertshof. – BSV Neuburg 4:3

In einen torreichen und mit offenem Visier geführten Spiel setzte sich der heimische FCR gegen den BSV Neuburg durch. Die Partie lief erst vier Minuten, als Daniel Litzl die Heimmannschaft bereits in Führung brachte. In der neunten Minute glich der BSV nach einem glücklichen Elfmeterpfiff durch Nils Lahn aus. Es kam noch schlimmer für den FCR: Drei Minuten später ging der Gast nach einem Eigentor in Führung. In dieser Phase merkte man, dass mit Kapitän Bernhard Wittmann und Manuel Zinner zwei FCR-Routiniers in der Abwehr fehlten. Es dauerte bis zur Mitte der ersten Hälfte, bis der Gastgeber das Geschehen wieder unter Kontrolle bekam und durch Sebastian Schelchshorn nach Flanke von Roland Heckel ausgleichen konnte. Den erneuten Führungstreffer für den FCR fünf Minuten vor der Pause erzielte Georgi Gergov, der sich im Stile eines Goalgetters im Strafraum schön in Szene setzte. Gleich nach Wiederbeginn überlief der agile Tobias Kruber die gesamte BSV-Abwehr, scheiterte jedoch am Pfosten. Dass sich die Gäste noch nicht geschlagen gaben, sah man in er 50. Minute, als Daniel Winhard mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze dem FCR-Keeper keine Chance ließ und ausglich. Nur kurze Zeit später erzielte Litzl nach einer schönen Einzelaktion den Siegtreffer für den FCR. (seil)

Straß – Echsheim 2:1

Für eine dicke Überraschung sorgte der heimische SVS gegen den Tabellenzweiten aus Echsheim. Bereits in der dritten Minute erzielte Andreas Hutter nach Vorlage von Simon Straubmeier die Führung für die Grünhemden. Fast im Gegenzug hatte Echsheim die große Chance zum Ausgleich. Doch Michael Buchhart traf im Nachschuss nur den Pfosten. Echsheim tat sich unheimlich schwer gegen eine tief stehende Straßer Mannschaft. In der 25. Minute spielte wiederum Simon Straubmeier einen schönen Pass in die Tiefe auf Andreas Hutter, der allen enteilt zur 2:0-Führung traf. Echsheim hatte weiter große Probleme, in diese Partie zu finden, denn der SVS verteidigte geschickt rund um den Strafraum. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Simon Landes mit einem sehenswerten Fernschuss auf 2:1 (43.). Nach dem Wechsel war zwar Echsheim das spielerisch bessere Team. Jedoch hielt Straß mit Glück und Geschick dagegen und lauerte auf Konter. Ein langer Ball aus dem Halbfeld wurde für den SVS noch einmal gefährlich, aber Denis Buja setzte den Ball neben das Tor. So blieb es bis zum Ende bei einem erkämpften Heimsieg für die Grün-Weißen. (sts)

Joshofen-Berg. – Langen. II 2:0

Bei sommerlichen Temperaturen war die Heimelf von Beginn an spielbestimmend und hatte nach zwei Minuten die erste hochkarätige Chance, als Tobias Bauer allein auf den Gästekeeper zulief und an diesem scheiterte. Nach guter Vorarbeit von Bauer war es dann Manuel Lunzner, der in der 32. Minute nach einem Pfostenschuss zur verdienten Führung abstaubte. Nach der Halbzeit blieb die Heimelf weiterhin am Drücker und vergab in Person von Bauer und Christopher Eichel gute Einschussmöglichkeiten. Nach überragender Vorarbeit durch „Dauerläufer“ Johann Guppenberger belohnte sich Eichel doch noch mit dem letztlich hochverdienten 2:0-Endstand (85.). (stev)

Illdorf – Grasheim 2:0

Die Gäste aus Grasheim begannen stark und hatten durch den agilen Florian Tarnick bereits in den ersten fünf Minuten zwei sehr gute Kopfballchancen zur Führung. In der 18. Minute musste Florian Grießer für den bereits geschlagenen Torwart Stöckl den Ball auf der Torlinie klären. Wenig später fiel dann aus heiterem Himmel die Führung für die Heimelf, als Thomas Stöckl eine Hereingabe von Benny Weidenhüller mit einem Rechtsschuss verwertete. In der zweiten Hälfte stand Illdorf, das erneut auf seinen Trainer und Torjäger Reinhold Armbrust verzichten musste, recht tief und Grasheim drängte auf den Ausgleich. In der 61. Minute parierte Stöckl einen platzierten Schuss von Jonas Jung glänzend. Kurz darauf markierte Routinier Matthias Köhler nach einer weiten Freistoßflanke mit einem gekonnten Schuss ins lange Eck das 2:0. Grasheim war weiterhin die spielerisch bessere Mannschaft. Doch ein Tor gelang ihnen nicht. So vergab Johannes Blank kurz vor dem Ende eine weitere gute Kopfballchance zum Anschlusstreffer. (bae)

Ried – Klingsmoos 3:3

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine relativ ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften hatten ihre meisten Aktionen im Mittelfeld. Einen guten langen Ball in den Rücken der Abwehr konnte ein Innenverteidiger gerade noch vor dem einschussbereiten Rieder Manuel Mihajlovic klären (25.). Die größte Chance in der ersten Hälfte hatte Rieds Spielertrainer Bastian Blabl (36.): Nachdem ihm sein Co-Trainer Moritz Bartoschek den Ball perfekt mit der Brust abgelegt hatte, strich sein Abschluss nur knapp über die Querlatte. Mit dem Halbzeitpfiff erzielten dann die Gäste aus Klingsmoos das 1:0 durch Tobias Wäcker. Eine viertel Stunde nach Wiederbeginn setzte der SCR in Person von Alberto Rodriguez-Fernandez einen Freistoß aus knapp 18 Meter zum Ausgleich in die Maschen. In Minute 69 ging erneut der Gast in Führung. Nach einem Fehler im Spielaufbau war Klingsmoos’ Stürmer Mathias Weber der Nutznießer und erzielte das 1:2. Nur zwei Minuten später glich Ried abermals aus. Bastian Blabl leitete seinen Treffer mit einem Pass auf Alberto Rodriguez-Fernandez selbst ein, bekam den Ball dann in die Tiefe durchgesteckt und vollstreckte ins lange Eck. Mit seinem zweiten Treffer markierte Mathias Weber das 2:3. Nach schnellem Umschaltspiel über die linke Außenbahn musste er den Querpass nur noch einschieben (78.). Als alles nach einer Niederlage für die Heimelf aussah, konnte der SCR doch noch durch einen direkt verwandelten Freistoß von Mihajlovic den 3:3-Endstand herstellen. (meil)

Steingriff – Rohrenfels 2:0

In der ersten Halbzeit zeigten sich beide Teams bemüht, konnten jedoch kaum klare Einschussmöglichkeiten herausspielen. In der 33. Minute schoss Gäste-Akteur Majkl Makalic knapp am langen Pfosten vorbei. Wenig später konnte auf der Gegenseite ein Abwehrspieler des SCR auf der Torlinie nach einem Schuss von Tobias Wintermayr klären. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Steingriff den Druck und erspielte sich gute Torchancen. Nachdem SCR-Keeper Manuel Berger zunächst einen Schuss parierte, war Martin Tyroller per Abstauber zur Stelle und markierte den 1:0-Führungstreffer. In der Folgezeit verpasste es Steingriff nachzulegen und Rohrenfels erzielte beinahe den Ausgleich: Majkl Makalic scheiterte aus elf Metern am glänzend parierenden SVS-Schlussmann Maximilian Lober. Die Heimelf aus Steingriff wurde erst durch den späten 2:0-Siegtreffer von Sebastian Kraus erlöst. (83.). (svs)

Staudheim – Burgheim 2:6

Der Tabellenführer aus Burgheim kam dominant aus den Startlöchern und zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Bereits nach fünfzehn Minuten führten die Gäste mit 3:0 durch Tore von Mathias Heckel (6.), Lukas Biber (12.) und Philipp Stadler (14.). Nachdem die Heimelf keine richtige Antwort parat hatte, erhöhte der TSV durch Christoph Huber (33.) und erneut Heckel (45.) auf eine komfortable 5:0-Pausenführung. Staudheim zeigte anschließend Moral und kam durch einen Doppelschlag von Daniel Zinsmeister (67.) und Simon Preis (72.) noch einmal heran, ehe Philipp Stadler in der 78. Minute per verwandeltem Elfmeter den „Deckel“ auf die Partie machte. (nr)

