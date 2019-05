15.05.2019

SV Weichering gewinnt Derby

Herrenmannschaft besiegt den SV Karlshuld mit 5:4. Auch die Damen starten erfolgreich in die Saison. Die Jugendmannschaften müssen sich hingegen geschlagen geben

Von Barbara Walter

Das Wetter meinte es nicht gut mit dem Auftakt der Tennis-Freiluftsaison. Es war kalt und auch oft zu nass, um alle Partien fertig zu spielen. Dennoch sind einige Teams des SV Weichering erfolgreich in die Saison gestartet.

Gleich zum Auftakt gab es für die Herrenmannschaft das Lokalderby. Die Freude war groß, dass nach etlichen Jahren der Sieger mal wieder Weichering war. Das lag vor allem daran, dass Florian Fahrmeier wieder seine Tennisschuhe geschnürt hat und an Nummer eins spielt. So konnte Fahrmeier gegen Markus Wittmann mit 7:6, 6:2 gewinnen. Ebenso ging Tobias Walter gegen Sebastian Irmler mit 6:2, 6:0 als Sieger vom Platz. Auch Markus Brandstetter behielt gegen Oliver Edler am Ende mit 6:4, 3:6, 10:6 die Oberhand. Zudem konnte Maximilian Heindl sein erstes Punktspieleinzel gegen Martin Kösel mit 6:2, 3:6, 10:8 gewinnen. Nur die Brüder Tobias und Thomas Mandlmeier mussten ihre Einzel gegen Josef Lehmeier und Christoph Näder abgeben. Da ein Doppel zum Sieg reichte, machte man das Dreierdoppel mit Thomas Mandlmeier/Florian Resch stark und gewann es mit 6:1, 6:3. Tobias Mandlmeier/Jonas Walter unterlagen mit 2:6, 1:6, Brandstetter/Tobias Walter knapp mit 5:7, 4:6.

Einen tollen Einstieg schaffte das Damenteam in ihre Saison. Nur Anja Behr musste ihr Einzel knapp mit 4:6, 3:6 abgeben. Ramona Templer (6:3, 6:2), Corinna Mandlmeier (6:7, 6:4, 10:8), Veronika Schmidl (6:7, 6:1, 10:6), Ramona Mandlmeier (6:1, 6:1) und Stephanie Schröter (6:1, 6:0) gewannen. Bei den Doppeln lief auch alles wie am Schnürchen. C. Mandlmeier/Schmidl (6:1, 6:2), Templer/R. Mandlmeier (6:1, 6:3) und Teresa Schmidl/Behr (3:6, 6:3, 10:1) ließen nichts anbrennen. Große Freude bei den Frauen herrschte auch darüber, dass alle Match-Tiebreaks gewonnen wurden, was im vergangenen Jahr nie gelang.

Zum Auftakt bekamen die Bambini starke Gegner. Nur Dominik Brandstetter konnte sein Einzel mit 6:3, 6:3 gewinnen. Christoph Niedermeier (0:6, 0:6), Nico Stapf (3:6, 1:6) und Sophia Fürst (0:6, 1:6) unterlagen. Die Doppel gingen an die Gegner Niedermeier/Stapf (0:6, 1:6) und Brandstetter/Anna-Sophie Krammer (2:6, 1:6) unterlagen.

Ohne ihre Nummer eins gingen die Knaben 14 in ihr erstes Punktspiel, zeigten hierfür jedoch eine tolle Leistung. Katharina Omasreiter gewann ihr Einzel mit 7:5, 6:2 und auch Dominik Brandstetter, der eigentlich Bambini spielt, siegte mit 6:2, 7:6. Viktoria Mödl unterlag mit 3:6, 1:6, Anna-Maria Seeger musste eine 0:6, 3:6-Niederlage hinnehmen. Auch die Doppel gingen an die Gäste. So unterlagen Omasreiter/Mödl mit 2:6, 0:6 und Seeger/Emma Bährle mit 1:6, 3:6.

Die Herren 30 konnten ihre Begegnung wegen des Regens nicht zu Ende bringen. Nach den Einzeln steht es 3:3.

Das Spiel wurde wegen des Wetters abgesagt.

