SchanzerverpflichtenTalent

FC Ingolstadt:

Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt 04 treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Agyemang Diawusie haben sich die Schanzer die Dienste eines weiteren Offensiv-Akteurs gesichert. In der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit gehörte er beim SV Wehen-Wiesbaden mit vier Tore und elf Vorlagen zu den Leistungsträgern.

„Wir bekommen mit Agyemang Diawusie einen hochveranlagten und hungrigen Spieler dazu, der unsere Offensive mit seiner enormen Schnelligkeit bereichern wird“, sagt Angelo Vier, Sportdirektor des FC Ingolstadt.

Der 20-Jährige, seit 2017 bei RB Leipzig unter Vertrag und an Wehen-Wiesbaden verliehen, sammelte bereits Länderspiel-Erfahrung in der U15- und U19-Nationalmannschaft der DFB-Junioren und unterschrieb in Ingolstadt einen Vertrag bis 2021. Für die U19 der Leipziger hatte der Deutsch-Ghanaer in 48 Partien 19 Tore und elf Vorlagen erzielt. Schon davor deutete er schon in Nachwuchs-Leistungszentrum des 1. FC Nürnberg (U17) sein Potenzial an. (nr)

