vor 44 Min.

Scharbatke und Lahn lassen es krachen

Freude und Erleichterung: Zell/Brucks Christoph Vetter (Mitte) brachte sein Team im Heimspiel gegen den SV Sinning mit 1:0 in Führung. Am Ende triumphierten die Hausherren mit 2:1.

Während der Stürmer des VfR Neuburg II gegen den BSV Neuburg II sieben Treffer erzielt, gelingt dem neuen spielenden Co-Trainer des SC Rohrenfels gegen Waidhofen ein „Viererpack“

Gleich sieben Treffer auf einen Streich gelangen VfR-Torjäger Fabian Scharbatke im Stadtderby der A-Klasse Neuburg gegen den BSV Neuburg II. Auch Rohrenfels’ Co-Trainer Nils Lahn gelang ein „Viererpack“. (nr)

Staudheim – Illdorf 2:4

Bereits nach sechs Minuten nutzte Rene Reiter einen Ball „in die Tiefe“ zur Führung, als Staudheims Torwart seinen Kasten zu spät verließ und Reiter das Spielgerät aus spitzem Winkel in das verwaiste Tor einschieben konnte. Eine verunglückte Flanke von der linken Seite segelte wenig später an den Innenpfosten, von wo der Ball zu FCI-Torjäger Benjamin Mang sprang. Dieser drückte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Habermeyer per Elfmeter auf 3:0 (42.), ehe Martin Aschenmeiers Hereingabe Tim Schreiber fand, der zum 1:3-Anschlusstreffer vollstreckte. Je länger diese Partie nach dem Seitenwechsel dauerte, umso mehr Räume für Konter boten sich den Gästen. Einen davon nutzte Reiter zum 1:4 (75.). Staudheim steckte aber nicht auf und kam in der 79. Minute durch einen Strafstoß, welchen Martin Aschenmeier sicher verwandelte, zum 2:4-Endstand. (ahm)

VfR Neuburg - BSV Neub. 11:1

Mit einer komfortablen 3:0-Führung ging es für den Gastgeber bereits in die Pause. Den Torreigen in dieser einseitigen Partie eröffnete Niklas Precht (10.), ehe Fabian Scharbatke die Lila-Weißen per Doppelschlag frühzeitig auf die Siegerstraße brachte (32./45.). Nach dem Seitenwechsel erzielte BSV-Akteur Christoph Ostermeier per Elfmeter zwar den 1:3-Anschlusstreffer (52.). Doch die Heimelf stellte durch Marty Tazzoli nur zwei Zeigerumdrehungen später den alten Vorsprung wieder her. In der Folge schraubten Fabian Scharbatke mit fünf weiteren Toren sowie Adijan Kadic und Marvin Knott das Endergebnis auf 11:1 für den VfR Neuburg. (nr)

Zell/Bruck – Sinning 2:1

Die Zeller gingen früh durch Christoph Vetter in Führung (4.). Es folgte ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Eine dieser Möglichkeiten verwertete jedoch Julian Stachel per sehenswertem Weitschuss zum 1:1 (14.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Simon Klierl einen Torwart-Abpraller über die Linie bugsierte. Der Gast drückte in der Folge auf den Ausgleich, scheiterte jedoch an der vielbeinigen Zeller Abwehr. (zell)

Rohrenfels – Waidhofen 5:2

Den besseren Start in diese Partie erwischten die Gäste. Nach nur fünf Minuten tauchte Niklas Mönch freistehend vor dem SCR-Gehäuse auf. Doch sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei. Zwei Minuten später machte es sein Teamkollege Severin Kugler besser und verwandelte zum 0:1. Nach 20 Minuten konnte das Heimteam durch Neuzugang Nils Lahn, nach Vorarbeit von Tobias Aksentic, zum 1:1 egalisieren. Waidhofen schien allerdings keineswegs geschockt und so war es erneut Kugler, der seine Mannen durch seinen zweiten Treffer jubeln ließ (25.). Noch vor der Pause glich die Heimelf wiederum durch Lahn aus (35.). Im zweiten Spielabschnitt scheiterte Lahn zwar noch per Elfmeter am Gästekeeper (72.), ließ kurz darauf jedoch seine Treffer drei (75.) und vier (80.) folgen. Den Schlusspunkt in diesem Match setzte Matthias Stegmeir (85.) mit dem 5:1 für den SCR. (lenk)

Brunnen – Echsheim II 5:0

Gegen die Zweit-Vertretung des SV Echsheim konnten die Mannen um Spielertrainer Kevin Irl mit einem 5:0-Sieg erfolgreich in die neue A-Klassen-Saison starten. Den Grundstein für den Heimerfolg legte Fabian Lehmer mit seinem Treffer bereits in der dritten Minute. In der Folge blieb Brunnen weiter spielbestimmend und legte in der 16. Minute das zweite Tor durch Sebastian Harler nach. Auch nach der Halbzeit blieb die DJK weiter am Drücker und legte durch einen hervorragend aufgelegten Sebastian Harler (53./54./82.) drei weitere Tore zum 5:0-Heimsieg nach. (nr)

Oberhausen – Weichering 1:2

Bereits nach wenigen Sekunden scheiterte Sami Adoyiaus aus kurzer Distanz vor SVW-Keeper Sebastian Huber. Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten: So war es Werner Schneider (7.), der nach Vorarbeit von Xhemajl Halili aus halbrechter Position zum 0:1 vollendete. Der SVW blieb in der Folge weiter am Drücker und erhöhte in der 22. Minute nach schöner Vorlage von Sebastian Krüner durch Flamur Ajeti aus zentraler Position auf 2:0. Oberhausen steckte nie auf und konnte nach dem Seitenwechsel durch Luis Ball (52.) den 1:2-Anschlusstreffer erzielen. In der Folge bekamen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zu sehen, in welchem keine der beiden Mannschaften einen weiteren Torerfolg verbuchen konnte. Damit blieb es beim 2:1-Auswärtssieg für den SV Weichering. (nr)

Feldkirchen – Bayerdilling 0:0

Die Heimelf kam besser in die Partie und konnte den Ball und Gegner bis zur 20. Minute gut kontrollieren, ohne sich aber Chancen herauszuspielen. Im Anschluss fand der Gast zu seinem Spiel und konnte das Geschehen ausgeglichen gestalten. Es dauerte bis zur 61. Minute, ehe Bayerdillings Deniz Güven mit einem Drehschuss nur den Pfosten traf. Die beste Möglichkeit der Fieber-Truppe hatte nach schöner Kombination über die rechte Seite Thomas Häckel, der aber am Gästekeeper scheiterte. Letztendlich konnten beide Trainer mit dem Remis und den Start in die neue Saison zufrieden sein. (scf)

