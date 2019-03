vor 24 Min.

„Schauen von Spiel zu Spiel“

Tommy Mutzbauer ist mit dem FC Rennertshofen beim SV Straß zu Gast

Nach dem 6:2-Auswärtssieg gegen die zweite Mannschaft des FC Ehekirchen will Kreisklassist FC Rennertshofen beim SV Straß den nächsten Dreier einfahren.

Beim Erfolg am vergangenen Wochenende war Trainer Tommy Mutzbauer trotz des Offensivfeuerwerks nicht vollständig mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir müssen defensiv stabiler stehen und dürfen nicht gleich mit 0:2 in Rückstand geraten. Mit der zweiten Halbzeit meiner Mannschaft bin ich natürlich zufrieden.“ Nun wartet am Sonntag (15 Uhr) mit dem SV Straß keine leichte Aufgabe auf den FCR. „Straß ist immer unangenehm zu bespielen, vor allem auswärts. Wir müssen uns konzentriert vorbereiten und hoffen, drei Punkte mitnehmen zu können. Nach dem 3:0-Sieg der Straßer gegen Ried sind wir jedenfalls gewarnt“, so der Rennertshofener Trainer. Ligaprimus Untermaxfeld ist mit fünf Punkten Vorsprung für den Viertplatzierten definitiv in Reichweite. Die Devise in Rennertshofen ist allerdings, erstmal vorsichtig mit Aufstiegsambitionen umzugehen: „Wir haben vor dem Start der Restsaison vereinbart, dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Wir werden sehen, ob es dann noch eine Chance gibt, oben mitzumischen.“

Bereits am Sonntag, um 13 Uhr eröffnen die DJK Langenmosen II gegen den SC Ried und der FC Ehekirchen II gegen den SV Klingsmoos den 21. Spieltag. Parallel zur Partie des FC Rennertshofen stehen sich um 15 Uhr der SC Rohrenfels und die SpVgg Joshofen Bergheim gegenüber, während der BSV Neuburg bei Spitzenreiter TSG Untermaxfeld gastiert. Der BSV Berg im Gau trifft zu Hause auf den SV Echsheim-Reicherstein. (ng)

