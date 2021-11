Unterstall kassiert zwei Niederlagen

Eichenlaub fällt in der 2. Bundesliga auf Platz acht zurück. Gegner stellt Rekord auf

Die Schützen von Eichenlaub Unterstall haben in der 2. Luftgewehr-Bundesliga zwei Niederlagen kassiert und fielen auch den achten Tabellenplatz zurück. Die zweite Mannschaft, die in der Oberbayernliga schießt, holte sich in Emmenhausen einen Sieg und kassierte eine Niederlage.

Der dritte Wettkampftag der ersten Mannschaft des SV Eichenlaub Unterstall wurde in Petersaurach ausgetragen. Im ersten Wettkampf trat Unterstall gegen Niederlauterbach II an. Die Eichenlaub-Schützen mussten sich mit 2:3 Punkten und 1955:1953 Ringen geschlagen geben. Im zweiten Wettkampf musste sich Unterstall den Gastgebern stellen. Auch dieses Mal vergaben die Unterstaller Schützen mit 1:4 Ringen den Sieg. Petersaurach erzielte jedoch ein sagenhaftes Gesamtergebnis von 1983 Ringen, wobei es sich nicht nur um einen Mannschaftsrekord, sondern um das bisher höchste Ergebnis in der 1. und 2. Bundesliga in dieser Saison handelt. Nach diesem Wettkampftag belegt Unterstall den achten Platz in der Tabelle in der 2. Bundesliga. Der nächste Wettkampf gegen Plattling findet am Sonntag, 21. November, um 12.30 Uhr in Unterstall statt. Der Schützenverein Unterstall lädt alle Interessierten dazu ein.

Der dritte Wettkampftag der Oberbayernliga West Luftgewehr fand in Emmenhausen statt. Die zweite Mannschaft des Schützenvereins Eichenlaub Unterstall trat dabei gegen Staudheim sowie die Gastgeber Emmenhausen an. Aufgrund der neuen Coronaregeln hatten die Eichenlaub-Schützen zunächst „Personalschwierigkeiten“, konnten dann jedoch Hans Albertus als Ersatzschützen gewinnen. Dieser holte nach einem spannenden Kampf gegen Staudheim mit anschließendem Stechschuss einen wichtigen Punkt für den SV Unterstall. Denn damit setzten sich die Unterstaller Schützen mit 3:2 Punkten und einem Ergebnis von 1886:1890 Ringen durch. Der zweite Kampf am Nachmittag gegen Emmenhausen endete mit einer Niederlage von 2:3 Punkten und 1886:1901 Ringen.