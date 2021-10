Bavaria Weichering: Eine ganz besondere Auszeichnung

Seit der Wiedergründung der Bavaria-Schützen Weichering im Jahr 1951 steht Josef Öxler in der Mitgliederliste. Nun wurde er für seine langjährige Treue vom Verein entsprechend geehrt.

Seine Hauptversammlung führte der Schützenverein Bavaria Weichering kürzlich im Hochzeitsstadl des Gasthofs Vogelsang durch. Schützenmeister Peter Borrmann konnte dabei einige Ehren- und zahlreiche Mitglieder, die für ihre langjährige Vereinstreue geehrt wurden, willkommen heißen.

Nach der offiziellen Begrüßung, der Feststellung der anwesenden Mitglieder und dem Totengedenken wurde die Tagesordnung vorgestellt. Es folgten die Berichte des Schützenmeisters, Schriftführers, Kassiers sowie der Sport- und Jugendleitung. Im sportlichen Bereich mussten die Rundenwettkämpfe auf Gau- und Sektionsebene kurz nach dem Start im Herbst 2020 coronabedingt wieder eingestellt beziehungsweise abgebrochen werden.

Auch fast alle traditionellen Veranstaltungen wie das Kirchweihschießen, Weihnachtsschießen, die Weihnachtsfeier und das Dorfmoastaschießen fielen der Pandemie zum Opfer. Das Osterschießen wurde durch ein Osterschinken-Schätzen ersetzt. Der Radlausflug Anfang September nach Burgheim konnte hingegen bei schönem Wetter durchgeführt werden.

Mitgliederehrungen der vergangenen beiden Jahre

Da im vergangenen Jahr kein Ehrenabend und auch keine Weihnachtsfeier durchgeführt werden konnte, waren an diesem Abend die Mitgliederehrungen für zwei Jahre fällig. Seit der Wiedergründung des Schützenvereines im Jahre 1951 ist Josef Öxler in der Mitgliederliste eingetragen und erhielt nun für 70 Jahre Mitgliedschaft eine sehr seltene und besondere Ehrung. Ebenfalls eine „gefühlte Ewigkeit“ – in diesem Fall seit 50 Jahren – sind Roland Behr, Erich Fischer und Otto Meir Mitglieder im Verein.

Einen wahren Boom erlebten die Bavaria-Schützen in den Jahren 1980 und 1981. Therese Egetemeier, Elisabeth Graf, Karl Steinherr, Wolfgang Mandlmeier, Norbert Schweiger, Gerhard Gassner, Johannes Lautner, Josef Heinrich, Max Fürholzer, Jakob Heinrich sen., Carola Loderer, Ludwig Winkelmeier jun., Monika Krammer, Günter Wolfsmüller, Heidi Lautner, Gisela Mandlmeier und Walter Morasch beschlossen, sich dem Verein anzuschließen und konnten sich dadurch über eine Ehrung zum 40. Jubiläum ihrer Mitgliedschaft freuen.

Für 25 Jahre Vereinstreue wurden Michael Harvolk, Bianca Valentin, Markus Franke, Bernd Arz und Anton Martin ausgezeichnet. Alle Jubilare wurden entsprechend mit Urkunden und dem goldenen beziehungsweise silbernen Vereinsabzeichen belohnt.

Erfolgreicher Start der Böllerabteilung

Abschließend berichtete der 2. Schützenmeister und Schussmeister Stefan Gamisch über den erfolgreichen Start der Böllerabteilung. Diese hatte schon die ersten offiziellen Einsätze bei Geburtstagsfeiern und zur Eröffnung der umgebauten Schweigerhalle, in welcher die Theatergruppe Lichtenau seit mehreren Jahren beheimatet ist. Sechs Handböller, vier Schaftböller und zwei Kanonen sind bereits im Einsatz. Weitere Schützen sind aktuell auf dem notwendigen Lehrgang und verstärken die Böllerabteilung demnächst auf eine stolze Anzahl von 14 Schützen.