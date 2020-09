vor 52 Min.

Schmidt feiert beim FC Zell/Bruck einen Einstand nach Maß

Gastiert mit dem FC Zell/Bruck am Sonntag in Staudheim: Neuzugang Christopher Eichel (links).

Plus Der FC Zell/Bruck will nach dem 3:2-Erfolg beim FC Illdorf in Staudheim nachlegen.

Von Dirk Sing

Es gibt zweifelsohne einen schlechteren Einstand als den von Patrick Schmidt. Nachdem der 32-Jährige erst vor wenigen Wochen beim A-Klassisten FC Zell/Bruck als neuer Spielertrainer eingestiegen war, „schenkte“ ihm seine Mannschaft beim Punktspiel-Debüt gegen den FC Illdorf gleich einen „Dreier“. Mehr noch, durch den 3:2-Erfolg schüttelte man – zumindest vorerst – nicht nur einen Verfolger im Aufstiegsrennen ab, sondern schob sich auch noch selbst auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigen würde.

„Wenn man gleich mit einem Sieg nach der langen Corona-Pause startet, dann bringt das mental natürlich nochmals einen Riesenschub“, weiß Schmidt, der zudem noch eine interessante Statistik auspackt: „Wir waren das erste Team in dieser Saison, das in Illdorf gewonnen hat. Von dem her hätte ich mir in der Tat keinen besseren Einstand beim FC Zell/Bruck wünschen können.“

FC Zell/Bruck: In der Offensive droht ein personeller Engpass

Obwohl der neue Spielertrainer einsatzberechtigt gewesen wäre, beobachtete er den Husarenstreich seiner Schützlinge von der Seitenlinie aus. „Bevor ich vor rund drei Wochen dazugestoßen bin, hatten die Jungs schon etliche Testspiele absolviert und sich entsprechend eingespielt. Aus diesem Grund wollte ich mich keinem vor die Nase setzen und seinen Platz wegnehmen“, erklärt Schmidt. Auch in den verbleibenden Punktspielen vor der Winterpause wolle er an diesem Szenario festhalten. „Sollte aber Not am Mann sein, könnte ich natürlich jederzeit einspringen und der Mannschaft auch auf dem Platz helfen.“

Während der etatmäßige Abwehrspieler in der Defensive keine Not sieht, droht hingegen in der Offensive ein personeller Engpass. Mit Tobias Kroll (Zerrung), Daniel Vetter (Muskelfaserriss) und möglicherweise Florian Barf (Sprunggelenk), hinter dessen Einsatz noch ein dickes Fragezeichen steht, muss Schmidt in der Auswärtspartie am Sonntag beim FC Staudheim einige Leistungsträger ersetzen. „Nachdem der FCS mit dem neuen Spielercoach Kevin Maschke einen erstklassigen Torhüter in seinen Reihen hat, der seinen Strafraum und seine Vorderleute im Griff haben wird, müssen wir bei unseren Chancen sehr konzentriert zu Werke gehen“, so Schmidt, dem jedoch vor der nächsten Auswärts-Prüfung „nicht bange“ ist.

Die weiteren Partien Den Auftakt am Sonntag macht der BSV Neuburg II mit dem Heimspiel gegen den SV Waidhofen (12 Uhr), ehe eine Stunde später der VfR Neuburg II beim SV Echsheim II gastiert. Ab 15 Uhr muss Spitzenreiter SC Rohrenfels beim SV Weichering ran, während der SV Sinning den SC Feldkirchen empfängt. Der FC Illdorf darf erneut in heimischen Gefilden ran – diesmal gegen den FC Staudheim. Zudem gibt der TSV Ober-/Unterhausen beim SV Bayerdilling seine Visitenkarte ab.

