Schwarzes Wochenende für MCN-Classic-Racer

Beim „Ziegenrücker Bergrennen“ fordern die tropischen Temperaturen ihre Opfer

Von Klaus Benz

Bereits zum neunten Mal fand das „Ziegenrücker Bergrennen“ für historische Fahrzeuge statt. Weit über 250 Teilnehmer hatten sich in die Starterliste eingeschrieben. Für die Zweirad-Fans sorgten neben den Renn- und Sportmotorrädern der Vorkriegszeit die legendären Motorräder der Firmen Honda und Benelli aus den 70er Jahren mit ihrem schrillen Sound für Aufsehen. Aber auch die ehemaligen DDR-Klassiker AWO und MZ standen im Fokus der spektakulären Veranstaltung, bei dem nicht vorrangig die Geschwindigkeit, sondern die Gleichmäßigkeit in den einzelnen Durchgängen gewertet wird.

Aber auch die Automobil-Freaks kamen auf ihre Kosten: Automobile aus früheren Jahren, Renn-Tourenwagen, Formelrenner aus Ost und West, sowie die originelle „Trabbi-Klasse“ tummelten sich auf der idyllisch gelegenen Bergstrecke zwischen Ziegenrück und Liebschütz. Die fahrerisch sehr anspruchsvolle Piste ist 3,8 Kilometer lang und fordert die Teilnehmer auf jedem Meter. Zwei Tage lang donnerte die historische Fahrzeugtechnik zur Freude der zahlreichen Zuschauer den Berg hinauf. Ungewöhnlich war bei diesem Wettbewerb, dass alle 17 Seriensport-Motorräder in einer Tageswertung geführt und nicht nach PS oder Hubraum eingeteilt wurden.

Betreuer Fred Demnick trotzte mutig der Hitze und kümmerte sich wie gewohnt um das Team vom Motorclub Neuburg. Am Samstag musste sein Team bereits den ersten Ausfall verzeichnen: Ein kapitaler Motorschaden stoppte Christian Severin bereits nach zwei Läufen und machte den Start am Sonntag unmöglich. Peter März dagegen brannte wieder einmal die absolute Bestzeit aller Serien-Sportmotorräder in den Asphalt. Das bedeutete aber noch gar nichts, denn in den gewerteten „Heats“ musste er eine gleiche Zeit ohne große Abweichung erzielen. Diese Aufgabe war bei den deutlich höheren Temperaturen als am Samstag unlösbar. Fahrer und Motoren „kochten“ bei dieser Hitze und März kam nur annähernd an seine gesetzte Zeit heran. Er wurde aber mit seinem erreichten achten Rang bester MCN-Fahrer. Roland Demnick fand bei diesem Wettbewerb überhaupt keinen Rhythmus und gab nach den einzelnen Durchgängen ein entmutigtes Statement ab: „Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin jedes Mal eine andere Linie gefahren. Das ist nicht meine Veranstaltung!“ Er sollte recht behalten und landete nur auf Platz 13. Auch Ferdl Schwaighofer, die österreichische Verstärkung der Motorclub-Mannschaft, erwischte einen schwarzen Tag und landete auf dem 16. Rang.

