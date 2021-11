Schwimmerin Sara Krönert holt überraschend Gold

Sara Krönert wird deutsche Jahrgangsmeisterin über 200 Meter Rücken. Was die 16-jährige Neuburgerin zu ihrer Goldmedaille sagt.

Einen riesigen Erfolg hat die Neuburgerin Sara Krönert gefeiert. Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin gewann die 16-Jährige völlig unerwartet über ihre Paradestrecke 200 Meter Rücken in 2.19.06 Minuten den Titel in ihrem Jahrgang.

Der Erfolg ist um so höher einzuschätzen, da Sara Krönert, die ihre sportliche Karriere beim TSV Neuburg begann und inzwischen am Landesstützpunkt in München trainiert, vor zwei Jahren nach einem Kreuzbandriss ein halbes Jahr pausieren musste. Nachdem die körperlichen Wunden verheilt waren, sorgte die Corona-Pandemie für eine erneute Trockenzeit, vor allem aber für viel Ungewissheit über den Leistungsstand aller Sportler. Mit ihrem Sieg lieferte die junge Sport-Gymnasiastin aber einmal mehr den Beweis, dass Hartnäckigkeit und Disziplin die wichtigsten Voraussetzungen für sportliche Erfolge sind.

„Es lief heute einfach überragend für mich“, war Sara Krönerts erste Reaktion nach dem Titelgewinn. „Am Vortag bin ich im Finale über die 100 Meter Rücken noch beim Start abgerutscht und bin nur Achte geworden, aber diesmal hat alles gepasst.“ Der Neuburgerin spielte dabei vor allem ihre taktische Raffinesse aus, lag zur Hälfte des Rennens nur knapp an zweiter Stelle, aber vor ihrer ärgsten Rivalin. In der zweiten Hälfte übernahm sie dann frühzeitig die Führung und gab diese trotz eines fulminanten Schlussspurts der Konkurrenz nicht mehr ab und gewann letztlich das Rennen souverän mit fast einer Körperlänge Vorsprung.

Insgesamt startete Sara Krönert fünf Mal und konnte neben dem Titelgewinn mehrere neue Bestzeiten schwimmen, was für den frühen Zeitpunkt der Saison ebenfalls bemerkenswert ist.

Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Viktoria, die für Ingolstadt startet und in Berlin drei Mal am Start war, konnte ebenfalls überzeugen und schrammte nur knapp am Finale über 100 Meter Freistil vorbei. (krö)