vor 37 Min.

Sechs Spiele, sechs Siege

Karlshulder Mannschaften feiern einen erfolgreichen Spieltag. Herren setzen sich an die Spitze der Bezirksliga

Von Markus Knoll

Bevor der Spielbetrieb auch im Kegeln offiziell ausgesetzt wurde, waren die Karlshulder Teams in der Vorwoche noch aktiv – und das überaus erfolgreich: In sechs Partien wurden sechs Siege eingefahren.

lBezirksliga Nord, Männer: KC Stepperg – KC Karlshuld 2:6 (3131:3282): Bereits in der Startpaarung dieses Spitzenspiels legten Maximilian Lang (554 Holz) und Christian Wagner (533) den Grundstein. Beide konnten mit zwei gewonnenen Durchgängen ihren Mannschaftspunkt holen und sich einen Vorsprung von 62 Holz erarbeiten. Im Mittelpaar konnte Markus Knoll (546) zwar nach Sätzen seinen Mannschaftspunkt nicht holen, jedoch wichtige Holz sichern. Stefan Riehl (530) machte es dagegen besser. Er sicherte den Team-Punkt, so dass die Schlusspaarung der Mösler mit drei Mannschaftspunkten und 96 Holz Vorsprung auf die Bahnen geschickt wurden. Thomas Dürfeldt (551) unterlag gegen den Besten der Stepperger, verlor aber am Ende nur vier Holz. Udo Hammerer (568) gewann als Tagesbester souverän seinen Mannschaftspunkt und holte auch noch weitere Holz zum am Ende klaren Sieg gegen den Tabellenführer. Durch diesen Sieg führen die Karlshulder nun das Klassement der Bezirksliga Nord an.

lKreisklasse B1, Männer: SKC Schönesberg – KC Karlshuld II 2:4 (1749:1856): Auf den sehr schwer zu spielenden Bahnen starteten Thilo Meir (406 Holz) und Josef Albrecht (478 Holz) mit Ergebnissen jenseits der 500er-Marke und überließen damit beide ihre Mannschaftspunkte Schönesberg sowie 52 Holz, die es für das Schlusspaar aufzuholen galt. Nick Walter (484 Holz), wieder zurück in der Mannschaft, ließ seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance und konnte den ersten Mannschaftspunkt sowie 98 Holz verbuchen. Manuel Geier (488 Holz) der als Aushilfe in der zweiten Mannschaft aufgestellt war, konnte auch sicher seinen Mannschaftspunkt und weitere 61 Holz aufholen. Am Ende noch ein glücklicher, aber mit Sicherheit auch verdienter Sieg für die zweite Garnitur. Die Karlshulder führen damit wieder die Tabelle an und treffen im nächsten Spiel zu Hause auf die Sportkegler aus Stepperg, die momentan den siebten Tabellenplatz belegen.

lKreisklasse B2, Männer: KC Karlshuld III – SC Mühlried III 5:1 (2050:2029): Gottfried Maderholz (520) und Gerhard Donabauer (519) sicherten die ersten beide Mannschaftspunkte und sorgten für ein Polster von 33 Holz. Rudolf Kühnlein (523) fuhr den nächsten Zähler und weitere wichtige Holz für den Sieg ein. Siegfried Weichhart (488) musste sich nach vier Sätzen geschlagen geben und seinen Mannschaftspunkt sowie 48 Holz seinem Gegner überlassen. Am Ende war der Sieg den Möslern nicht mehr zu nehmen. Karlshuld verbessert sich durch diesen Sieg auf Platz sieben.

lKreisklasse C2, Männer: KC Karlshuld IV – TV Ingolstadt 1861 II 5:1 (2018: 1838): Adolf Winzer (471) konnte seinen Mannschaftspunkt nicht holen, verlor aber nur zwei Holz. Hans-Peter Kober (516) behielt dagegen die Oberhand und erzielte auch noch ein Plus von 28 Holz. In der Schlusspaarung machten Manuel Geier (537) als Tagesbester und Matthias Thiele (494) den Sack zu.

lBezirksoberliga, Frauen: GW Karlshuld – TSV Betzigau II 5:1 (2079:1975): Zu Beginn konnte Marianne Weichhart (507) ihre Gegnerin aus Betzigau nicht halten und musste neben ihrem Teamzähler auch zwei Holz abgeben. Martina Reil (540) verlor zwar die erste Bahn, konnte aber dann die darauffolgenden drei gewinnen. In der Schlusspaarung gelang es dann Nicole Ultes (490) sowie der Tagesbesten Daniela Wagner (542), den Betzigauern endgültig den Zahn zu ziehen.

lKreisliga Nord, Frauen: GW Karlshuld II – SKC Königsmoos 4:2 (1969:1935): Zu Beginn sicherte Margit Habermeyer (497) gegen Monika Dachs (432) mit zwei gewonnenen Sätzen und dem am Ende besseren Holzergebnis den ersten Punkt für Karlshuld. Franziska Hentschel (490) musste sich gegen Karin Guther (487) mit 1:3 Sätzen beugen. Das Schlusspaar der Karlshulder startete somit mit einem 1:1-Zwischenstand und 68-Holz-Vorsprung. GW-Mannschaftsführerin Sieglinde Riehl (477) hatte keine Chance gegen die Tagesbeste, Elke Dittenhauser (514), die neben dem Mannschaftspunkt auch 37 Holz für Königsmoos zurückholte. Christina Maderholz (505) gewann gegen Tina Marb (502) am Ende mit 2:2 Sätzen und einem um drei Holz besseren Gesamtergebnis.

