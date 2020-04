Sehnsucht nach Tennis auf Sand

Plus Christina Gramlich spielt für die TeG Neuburg. Warum sie das Schloßfest bevorzugt, ein Fan von Roger Federer ist und sie manche mit Angelique Kerber vergleichen.

Noch ist die Hoffnung bei Christina Gramlich vorhanden, dass die Punktrunde im Tennis, die ursprünglich im Mai starten sollte, im Juni beginnen kann. Dort würde sich die 27-Jährige künftig gerne mit ihren Mannschaftskolleginnen der TeG Neuburg als Aufsteiger in der Bezirksklasse 1 beweisen. In unserer Serie NR-Sportskanone stellen wir Christina Gramlich auf eine etwas andere Art und Weise vor.

Ordnungsfanatiker oder Chaot

Christina Gramlich: „Ich bin ein Ordnungsfanatiker. Bei mir ist es meist sauber, alles muss an seinem Platz sein. Außer in meinem Büro in der Arbeit, da herrscht eher Chaos.“

Strand oder Berge

Gramlich: „Ich mag warmes Wetter einfach sehr gerne, daher wähle ich den Strand. Auch meine Urlaubsziele liegen eher im Süden.“

Fisch oder Fleisch

Gramlich: „Fisch kommt bei mir öfter auf den Teller. Das ist gesünder. Und Fleisch esse ich ohnehin sehr wenig.“

Klassik oder Techno

Gramlich: „Weder noch. Ich bevorzuge Elektro (lacht). Das sind coole Beats, zu denen man gut tanzen kann. Die Musik höre ich nicht nur beim Weggehen, sondern auch privat sehr gerne. Ansonsten höre ich alles, was im Radio rauf und runter läuft.“

Auto oder Fahrrad

Gramlich: „Berufsbedingt benötige ich das Auto, weil ich relativ weit von Neuburg entfernt arbeite. Da habe ich keine Wahl. Innerhalb Neuburgs versuche ich, alle Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen.“

Buch oder Netflix

Gramlich: „Ich lese sehr gerne Bücher. Neuerdings bin ich auf Tolino umgestiegen. In der Corona-Krise nutze ich jede freie Minute. Dabei lese ich thematisch querbeet. Aktuell habe ich mir ein paar Tennisbiografien vorgenommen. Etwa das neue Buch von Serena Williams steht auf meiner Liste.“

Schloßfest oder Volksfest

Gramlich: „Ich bevorzuge eindeutig das Schloßfest. Mir gefällt die Atmosphäre einfach sehr gut. Die vergangenen Jahre habe ich als Bedienung gearbeitet und war hautnah mit dabei. Als Neuburger wächst man einfach mit dem Schloßfest auf. Die historischen Kleider zum Beispiel haben einen besonderen Charme und Flair. Außerdem sieht man viele Leute wieder. Jeden, den es in eine Himmelsrichtung verschlagen hat, kommt für das Schloßfest nach Hause.“

Einzel oder Doppel

Gramlich: „Ich spiele lieber Einzel und bin selbst für meinen Erfolg oder Misserfolg verantwortlich. Wir haben in unseren Punktspielen wechselnde Doppelpartner. Daher fühlen sich jetzt wohl mehrere auf den Schlips getreten (lacht). Generell mag ich Mannschaftssport, wie es Tennis in der Punktrunde ist, sehr gerne.“

Vorhand oder Rückhand

Gramlich: „Auf jeden Fall Rückhand. Da bekomme ich einfach mehr Speed und Zug in die Schläge als mit der Vorhand. Ich weiß, dass die meisten lieber Vorhand spielen. In unserer Mannschaft ist es jedoch relativ ausgeglichen. Das gleicht sich super aus.“

Sommer- oder Winterrunde

Gramlich: „Ich favorisiere die Sommerrunde. Sie findet schließlich draußen statt, die Mannschaften sind mit sechs statt vier Spielerinnen größer, es bleibt spannend bis zum Schluss. Außerdem gibt es im Gegensatz zum Winter keine zeitliche Vorgabe, in der die Spiele absolviert sein müssen. Auch der gesellschaftliche Aspekt fehlt im Winter. Auf Sand spiele ich außerdem lieber, als in der Halle auf Granulat. Mir gefällt es, den Sand unter den Füßen zu spüren und nach dem Training dreckige Socken zu haben.“

Federer oder Nadal

Gramlich: „Eindeutig Roger Federer. Er ist der elegantere und ruhigere Spieler. Mir gefällt seine unglaubliche Präzession und sein Stehvermögen. Er kann die Schritte seiner Gegner praktisch vorhersagen und ist unglaublich fokussiert.“

Serena Williams oder Kerber

Gramlich: „Viele sagen, dass ich Angelique Kerber ähnlich sehe. Von dem her würde ich mich eher für Kerber entscheiden, auch wenn sie nicht mehr so in aller Munde ist. Sie wirkt sehr sympathisch, ist Deutsche und hat das Niveau des Tennissports in Deutschland angehoben. Von der Spielweise würde ich mich aber eher nicht mit ihr vergleichen.“