Seitle tritt auf die Euphoriebremse

Trainer des SV Karlshuld freut sich über den guten Start, möchte ihn aber gleichzeitig auch nicht überbewerten. Am Sonntag kommt der FC Hitzhofen

Von Roland Geier

Durch drei Siege in Folge hat sich der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar bis auf Platz drei vorgearbeitet. Obwohl die Mösler mit 14 Punkten aus acht Spielen nur drei Zähler hinter Spitzenreiter TSV Ober-/Unterhaunstadt auf Platz drei rangieren, verleitet dies Trainer Naz Seitle nicht dazu, übermütig zu werden.

„Wir dürfen nicht davon träumen, ganz vorne mitspielen zu können. Unsere bisherigen Gegner stehen allesamt in der hinteren Tabellenregion. Das sagt doch schon einiges aus“, so Seitle, der dementsprechend auf die Euphoriebremse tritt. Gleichzeitig möchte der 65-Jährige aber auch keine Schwarzmalerei betreiben. Schließlich befindet man sich auf einem guten Weg, die Vorgabe der Abteilungsleitung, eine „entspannte Saison ohne Abstiegssorgen“ zu spielen, in die Tat umzusetzen. Trotz allem spricht Seitle – wie es sich für einen Trainer gehört – die vorhandenen Mängel bei seiner Truppe offen an. So habe ihm beispielsweise der Auftritt seiner Schützlinge beim 4:1-Sieg in Geisenfeld vor allem in der ersten Hälfte nicht gefallen. „Da haben wir die Bälle einfach nach vorne geschlagen und hätten durchaus höher als 0:1 im Rückstand liegen können. Nach Wiederbeginn haben wir dann einiges verändert und so Fußball gespielt, wie ich es mir vorstelle“, berichtet Seitle.

Mit dem Tabellennachbarn FC Hitzhofen/Oberzell (5.) erwarten die Grünhemden am Sonntag (15 Uhr) einen Gegner, der in der vergangenen Saison nur knapp an der Relegation zur Bezirksliga gescheitert ist. Die Mannschaft von Trainer Michael Ohla, die dem Torverhältnis nach zu den Minimalisten in der Liga zählt, ist ebenfalls seit drei Spieltagen ungeschlagen. Die Stärken liegen zweifelsohne in der Defensive, die in den bisherigen sieben Partien nur sieben Mal bezwungen wurde. Neun erzielte Treffer reichten allerdings für die bisherigen zwölf Punkte auf dem Konto. Im Gegenzug kann SVK-Trainer Seitle auf seine starke Offensive bauen, die mit 17 Treffern gleichauf mit Spitzenreiter Ober-/Unterhaunstadt den Bestwert aufweist.

Die Reserve des SV Karlshuld (B-Klasse Donau/Isar) ist an diesem Wochenende spielfrei.

