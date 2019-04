19.04.2019

„Sie müssen den Druck spüren“

Zweimal im Einsatz: Sebastian Habermeyer und der VfR Neuburg empfangen am Samstag Mering und spielen am Montag in Aystetten.

Kapitän Sebastian Habermeyer fordert am Doppelspieltag sechs Punkte und hofft auf Patzer des Spitzenduos. Was den VfR Neuburg derzeit so stark macht.

Von Benjamin Sigmund

Von Resignation im Aufstiegsrennen ist beim VfR Neuburg weiterhin rein gar nichts zu spüren. Obwohl der TSV Landsberg und Türkspor Augsburg an der Spitze der Landesliga Südwest Woche für Woche ihre Spiele gewinnen, lassen sich die Lilaweißen nicht unterkriegen und siegen ebenfalls.

„Wir stecken nicht auf, wollen und können es noch schaffen“, sagt Kapitän Sebastian Habermeyer zuversichtlich. „Wenn eine der beiden Mannschaften ausrutscht, sollten wir da sein. Sie müssen den Druck spüren.“

Boden gut machen kann der VfR Neuburg an diesem Wochenende. Zunächst steht am Samstag (15 Uhr) das Heimspiel gegen den SV Mering auf dem Programm, dann geht es am Montag (15 Uhr) zum Nachholspiel zu Cosmos Aystetten. „Wir wollen beide Spiele gewinnen, sechs Punkte sind unser Anspruch“, sagt Habermeyer. Trotz des 6:2-Hinspielerfolgs warnt der 24-Jährige vor dem Gegner. „Mering hat eine starke Truppe. Das Hinspiel war nicht so einseitig, wie das Ergebnis aussagt.“

VfR Neuburg: Die Defensive steht

Hat der VfR Neuburg in der Hinserie bereits einen starken Eindruck hinterlassen, macht das Team derzeit einen noch gefestigteren Eindruck. 2019 sind die Lilaweißen in sieben Spielen noch ungeschlagen, gewannen vier dieser Spiele. „Wir entwickeln uns stetig weiter, sind gut auf die Gegner eingestellt“, sagt Habermeyer, der vor allem die defensive Stabilität lobt. Eine entscheidende Rolle dabei kommt Winterneuzugang Michael Denz zu, der in seiner Karriere reichlich Regionalligaerfahrung gesammelt hat. „Michi ist eine Persönlichkeit, ist spielerisch ein Gewinn für uns und hat sich super in die Mannschaft integriert.“

Auf der Gegenseite müssen sich der Kapitän und seine Teamkollegen von Mitspielern verabschieden. Daniel Eisenhofer und Alexander Müller sind schon weg, nach der Saison verlassen Lucas Labus, Pascal Schittler und nun auch Niklas Uhle (studienbedingt) den Verein. Einen Einfluss auf die derzeitigen Leistungen auf dem Platz nehmen diese Personalien nicht, betont Habermeyer. „Wechsel gehören zum Fußball dazu. Man muss die Entscheidungen der Jungs und die des Vereins akzeptieren.“

VfR Neuburg: Auch Niklas Uhle verlässt den Verein

Unterdessen hat Co-Trainer Alexander Egen dem VfR Neuburg für die kommende Saison zugesagt und wird weiterhin an der Seite von Christian Krzyzanowski agieren. Am Wochenende können sie wieder auf Dominik Schröder zurückgreifen. Fehlen werden hingegen Fabian Heckel und Richard Theisz.

Themen Folgen