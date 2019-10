vor 2 Min.

Sieg nach langer Durststrecke

Michael Kluy vom MC Neuburg gewinnt in Sibratsgfäll in seiner Klasse. Wie seine Vereinskollegen bei den Wettbewerben in Österreich und im Allgäu abgeschnitten haben

Von Klaus Benz

Die Renngemeinschaft Kempten ist bekannt für perfekt durchgeführte Trial-Wettbewerbe. Heuer setzten die Organisatoren noch eins drauf: im österreichischen Sibratsgfäll wurden rund 100 Teilnehmer aus Deutschland und dem Gastgeberland von einer 1000 Meter hoch gelegenen Liftstation ins Gelände geschickt.

Bei herrlichem Wetter zeigten die Balance-Künstler hervorragende Leistungen, wenn auch die alpinen Sektionen für viele ungewohnt waren. Schnell wurde die Spreu vom Weizen getrennt. Eine „Show-Sektion“ aus Holzkonstruktionen und riesengroßen Kanalrohren bot den Zuschauern im Start-Ziel-Bereich Trial-Sport vom Feinsten. Die anderen Wertungsprüfungen wurden im Wald punktgenau der Umgebung angepasst und mussten drei Mal möglichst fehlerfrei bezwungen werden.

Reinhold Stachel vom MC Neuburg, der mit seiner Sherco Trialmaschine in der Klasse 8 (Senioren, 13 Starter) den Fight aufnahm, kämpfte sich bis zur Erschöpfung durch das anspruchsvolle Trial. Am Samstag verbuchte er Platz acht, am Sonntag dann verbesserte er sich bei acht Startern auf Platz sieben. Auch Michael Speer haute sich auf seiner drehmomentstarken 300-er Sherco in das Geschehen. Er fand aber keinen rechten Rhythmus. Das bedeutete am Samstag den zehnten Platz in der Klasse 3 (Spezialisten, zehn Starter) und am Sonntag den achten Rang. Wesentlich besser erging es dem Allrounder Michael Kluy, der seiner Aussage nach auf ähnlichem Gelände die hohe Kunst des Trial-Sports gelernt hat. Durch einen Torfehler wegen der falsch gefahrenen Spur und den damit verbundenen fünf Strafpunkten verschenkte er den schon sicher geglaubten zweiten Platz in der Klasse 4 (Fortgeschrittene, 16 Starter) und verpasste mit dem vierten Platz ganz knapp das Stockerl. Das ließ den ehrgeizigen Motorrad-Sportler keine Ruhe. Mit höchster Konzentration hüpfte er dann am Sonntag mit seiner BEMO TRRS und zwei Strafpunkten ganz oben auf das Siegertreppchen bei den Fortgeschrittenen (13 Starter). Ein lang ersehnter Sieg nach einer langen Durststrecke.

Zum vorletzten Lauf um den „Alpenpokal“ reisten vier aktive Trialsportler des MC Neuburg ins Allgäu zur MSG Sulzberg, der einen Trial mit sieben selektiven Wertungsprüfungen (Sektionen) veranstaltete. Werner Fuhr, ein leidenschaftlicher „Classic-Trialer“, arbeitete sich in der Klasse 5 (Anfänger, 40 Starter) durch das Gelände. Nachdem er sich in der ersten von drei Runden in den anspruchsvollen Hang-, Bach- und Wurzelsektionen 24 Miese eingefangen hatte, nutzten ihm die beiden folgenden Rundenergebnisse mit 13 und 9 Strafpunkten wenig. Deshalb war nicht mehr als der 30. Rang in der Tageswertung drin. Reinhold Stachel ging bei den Senioren (zehn Starter) an den Start und wurde Achter. Michael Speer kam mit dem Vorsatz ins Allgäu, die „Schmach von Sibratsgfäll“ auszulöschen, was bei den Bedingungen kein leichtes Unterfangen war. Auch er hatte mit der Bach- und Wurzelbewältigung so seine Probleme. Das Publikum puschte auch den Geländeartisten des MCN zur Höchstleistung und somit verbuchte er einen siebten Platz bei den Spezialisten (Klasse 3, 16 Starter).

Aber da war ja auch noch Michael Kluy, der Routinier in der Neuburger Trial-Mannschaft, der bei diesem vorletzten Kampf um den Alpenpokal 2019 an die letzten Topp-Ergebnisse anknüpfen wollte. Nachdem er aus der ersten Runde mit sieben Fehlern zurückkam, war klar, dass es für einen vorderen Platz nicht mehr reichen dürfte. Die Rechnung ging fast auf, jedoch wurde ihm die letzte Sektion in der zweiten Runde zum Verhängnis. Mit nur einem Fehler rutschte Kluy das Vorderrad von einer Wurzel. Über den Lenker ging es zu einem nicht eingeplanten Bad in ein Bachbett, was ihm außer der unfreiwilligen Erfrischung noch fünf Punkte einbrachte. Ziemlich durchnässt ging es aufgrund der knappen Rest-Fahrzeit hurtig und 13 Strafpunkten auf dem Konto in die letzte Runde. Diese bewältigte Kluy mit einem Strafpunkt im Gepäck. Das bedeutete den zweiten Platz in seiner Klasse (14 Teilnehmer).

