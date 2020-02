vor 42 Min.

Siegtreffer kurz vor Schluss

PG Urdonautal gewinnt Ministranten-Turnier bei den 15- bis 23-Jährigen. Wer die weiteren Turniere für sich entschieden hat

20 Mannschaften machten in der Rennertshofener Schulturnhalle beim Ministranten-Fußballturnier der ehemaligen Region Altbaiern mit. Die „Katholische Jugendstelle“ in Schrobenhausen hatte die Organisation übernommen, während der Pfarrgemeinderat die Spieler und Zuschauer bewirtete.

Die Ministranten waren mit Feuereifer dabei und legten sich für ihre Farben so richtig ins Zeug. Die drei Mannschaften aus der Pfarreiengemeinschaft Urdonautal schnitten dabei mit recht guten Ergebnissen ab: In der Altersgruppe der 12- bis 14-Jährigen belegte die Auswahl aus den Pfarreien der PG Urdonautal einen vierten Platz. Die acht Jungen der Altersklasse „Neun bis elf Jahre“ schafften Rang zwei. Den Vogel schossen die fünf Burschen und ein Mädchen aus der Altersstufe der 15- bis 23-Jährigen ab. In einem spannenden Endspiel gegen die Auswahl der PG Neuburg lagen sie bereits mit 0:2 zurück. Doch sie konnten das Match noch wenden und kurz vor dem Schlusspfiff den umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand erzielen.

Die Siegerehrung nahmen Landrat Peter von der Grün, Pfarrer Georg Guggemos und Jugendpfarrer Dominik Zitzler vor. Sie freuten sich mit den Ministranten und gratulierten den weiteren siegreichen Mannschaften: der PG Aresing Weilach bei den Neun- bis Elfjährigen, der PG Schrobenhausen bei den Zwölf- bis 14-Jährigen sowie der PG Karlshuld bei den Mädchen. Schrobenhausen und Urdonautal vertreten die Region somit beim Diözesan-Cup in Mindelheim. (mg/nr)

