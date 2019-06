vor 22 Min.

Simon Hoiß beherrscht die Konkurrenz

20 Medaillen im Gepäck: Die Regattamannschaft des DRC Neuburg startete in Langenprozelten am Main erfolgreich in die neue Saison.

Athlet des DRC Neuburg überzeugt mit sechs Siegen. Auch weitere Sportler des Vereins sind erfolgreich

Von Monika Sandner

Auf der Main-Spessart-Regatta, einer der schönsten Flussregatten Bayerns, startete die Rennsport-Mannschaft des DRC Neuburg mit 13 Aktiven in die neue Saison. Nach sieben Monaten Wettkampfpause freuten sich die Athleten bei sommerlichen Temperaturen auf ihre ersten Rennen. Die Sportler aus 18 Vereinen kämpften in Vor- und Endläufen über die Sprint-, Kurz- und Langstrecken um Edelmetall. Die Neuburger Kanuten hinterließen mit neun Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen einen guten Eindruck.

Simon Hoiß stellte seine Frühform mit sechs Siegen unter Beweis. Über 500 Meter beherrschte er die Konkurrenz im Kajak-Einer der Jugend und Herren-Junioren. Auch die Langstrecke entschied der 15-jährige Neuburger nach einem starken Rennen für sich. Im Bayern-Zweier mit seinem Kaderkollegen Felix Wirl von der WSG Kleinheubach sicherte sich Hoiß drei weitere Goldmedaillen über die Sprint- und Kurzstrecken. Zu Bronze fuhr er im K1 und im K2 mixed mit Katharina Degmayr über die 200 Meter-Distanzen.

Vincent Hoiß, der seine Technik in diesem Jahr deutlich verbessert hat, zeigte in Langenprozelten großen Sport. Obwohl er dem jüngeren Jahrgang der Schüler A-Klasse angehört, konnte er alle Einer-Distanzen für sich entscheiden. Er siegte souverän über 200, 500 und 2000 Meter. Im K4 über 500 Meter fuhren Vitus Mages, David Müller, Vincent Hoiß und Thomas Albrecht zu Silber. Lange Zeit auf Goldkurs wurde das Quartett kurz vor der Ziellinie vom Boot des WSV Koblenz-Metternich abgefangen. Zwei Bronzemedaillen erkämpfte sich Hoiß zusammen mit Thomas Albrecht in den Zweiern über 200 und 500 Meter sowie eine dritte im K2 mixed mit Pauline Bachmann.

Auch Marius Krämers konnte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Er fuhr im Einer der Herren-Junioren ein überzeugendes Langstrecken-Rennen über 5000 Meter und belohnte sich mit der Silbermedaille. Im K2 mit Jonas Müning gelang ihm über 500 Meter ebenfalls Platz zwei.

Katharina Degmayr und Valentina Rohleder vervollständigten im K2 der weiblichen Jugend das gute Mannschaftsergebnis mit Rang zwei (200 Meter) und drei (500 Meter). Eine weitere Silbermedaille erkämpften Vitus Mages und Julian Kaske im Endlauf des Sprint-Zweiers der Schüler A.

Die Schüler B konnten in Langenprozelten noch nicht in die Medaillenränge fahren, zeigten aber gute Ansätze und Kampfgeist. Die kalten Temperaturen und der erhöhte Wasserstand im Frühjahr beeinträchtigte das Training der Jüngsten auf der Donau. Das Pfingst-Trainingslager in Italien wird nun genutzt, um für die bayerischen Meisterschaften am 29. und 30. Juni in München konkurrenzfähig zu sein.

Ergebnisse im Überblick:

200 Meter

K1 männl. Schüler A: 1. Vincent Hoiß

K1 weibl. Jugend: 7. Katharina Degmayr

K1 männl. Jugend: 3. Simon Hoiß

K1 Herren Junioren: 6. Marius Krämers

K2 männl. Schüler A: 2. Vitus Mages/Julian Kaske, 3. Vincent Hoiß/Thomas Albrecht, 8. David Müller/Florian Maul

K2 weibl. Jugend: 2. Valentina Rohleder/Katharina Degmayr

K2 männl. Jugend: 1. Simon Hoiß/Felix Wirl (RG Bayern)

K2 mixed Schüler A: 3. Pauline Bachmann/Vincent Hoiß

K2 mixed Jugend: 3. Katharina Degmayr/Simon Hoiß

K2 mixed Junioren: 4. Katharina Degmayr/Marius Krämers

K4 männl. Schüler A: 4. Vincent Hoiß/David Müller/Florian Maul/Thomas Albrecht

500 Meter

K1 männl. Schüler B AK 11: 7. Anton Degen

K1 männl. Schüler A AK 13: 1. Vincent Hoiß, 5. David Müller

K1 männl. Schüler A AK 14: 4. Thomas Albrecht, 5. Vitus Mages

K1 männl. Jugend: 1. Simon Hoiß

K1 Herren Junioren: 1. Simon Hoiß, 4. Marius Krämers

K2 männl. Schüler B: 5. Philipp Maul/Julius Heßlinger

K2 männl. Schüler A: 3. Vincent Hoiß/Thomas Albrecht, 4. David Müller/Vitus Mages

K2 weibl. Jugend: 3. Valentina Rohleder/Katharina Degmayr

K2 männl. Jugend: 1. Simon Hoiß/Felix Wirl (RG Bayern)

K2 Herren Junioren: 1. Simon Hoiß/Felix Wirl (RG Bayern), 2. Marius Krämers/Jonas Münig

K4 männl. Schüler B: 4. Philipp Maul/Julius Heßlinger/Anton Degen/Constantin Schwienheer

K4 männl. Schüler A: 2. Vitus Mages/David Müller/Vincent Hoiß/Thomas Albrecht

2000 Meter

K1 männl. Schüler B AK 11: 6. Philipp Maul, 7. Julius Heßlinger, 9. Anton Degen, 10. Constantin Schwienheer

K1 männl. Schüler A AK 13: 1. Vincent Hoiß, 6. David Müller, 10. Florian Maul

K1 männl. Schüler A AK 14: 4. Vitus Mages, 5. Thomas Albrecht

5000 Meter

K1 weibl. Jugend: 6. Katharina Degmayr

K1 männl. Jugend: 1. Simon Hoiß

K1 Herren Junioren: 2. Marius Krämers

