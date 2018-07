Sinning nutzt den Heimvorteil

21:40 Uhr

A-Klassist wirft nach einem spannenden Elfmeterschießen überraschend Turnierfavorit DJK Langenmosen aus dem Turnier. Welche Teams noch im Halbfinale stehen.

Von Benjamin Sigmund

Die Freude über den Sieg war den Spielern des SV Sinning deutlich anzumerken. Torhüter Roberto Rathke riss die Arme in die Höhe, die gesamte Mannschaft stürmte auf Florian Schinagl zu, der soeben den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte.

Dem Gastgeber des 69. Donaumoos-Wanderpokals war damit die einzige große Überraschung des Turniertages gelungen. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit gegen Kreisligist DJK Langenmosen hatte der A-Klassist vom Elfmeterpunkt die besseren Nerven. Während alle Sinninger Spieler größtenteils sicher verwandelten, parierte Rathke den Versuch von Alexander Mayr. „Die Freude ist umso größer“, sagte Spielertrainer Iwo Sommer, „da der Sieg so unerwartet kommt.“ Unter der Woche hatte Sommer das richtige Näschen bewiesen und am Ende zweier Trainingseinheiten Elfmeter üben lassen. „Die Jungs“, so Sommer „haben das wirklich super gemacht.“ Für ihn spielte es da auch keine Rolle, dass der Turnierfavorit lediglich mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft angetreten war. „Nun können wir uns auf das Halbfinale freuen.“ Schon während der regulären 60 Minuten bot der SV Sinning der DJK Langenmosen einen großen Kampf. Schön anzusehen war vor allem der Führungstreffer. Eine punktgenaue Flanke von Sebastian Schimpl beförderte Willi Keller mit einem Kopfball aus dem Lehrbuch in die Maschen (34.). Keller ist im Sommer vom BSV Neuburg nach Sinning gewechselt und zeigte sofort, dass er eine Verstärkung ist. „Willi tut uns richtig gut, weil er präsent ist und vorne die Bälle hält“, lobte Sommer. Eine einzige Unaufmerksamkeit, die Jürgen Grammer bestrafte (51.), führte zum 1:1-Ausgleich der DJK und brachte das Elfmeterschießen.

Ausgeschieden ist hingegen Titelverteidiger TSG Untermaxfeld. Nachdem zunächst der FC Zell/Bruck nach 0:1-Halbzeitrückstand noch mit 5:1 bezwungen wurde, verlor die Mannschaft von Trainer Wolfgang Rückel im Viertelfinale deutlich mit 0:3 gegen den SV Grasheim (Tore: Marco Kutscherauer, Florian Tarnick (2)). Mit dem gleichen Resultat zog der SV Karlshuld in die Runde der letzten Vier ein. Beim Sieg gegen den SV Ludwigsmoos traf Martin Froncek doppelt, Halil Samsa erzielte das dritte Tor. Auch wenn vor dem gegnerischen Kasten die „Ideen und der Abschluss“ fehlten, wie es Trainer Naz Seitle ausdrückte, hatten die Grünhemden keine Probleme mit dem überforderten B-Klassisten.

Spannung bis zum Schluss bot die Partie zwischen dem SV Klingsmoos und dem SV Wagenhofen. Der Kreisklassist erspielte sich nach einer schwachen ersten Hälfte im zweiten Durchgang Chance um Chance. Doch Matthias Weber (39.), Stefan Daferner (46.) und Semir Elezi (54.) vergaben zum Teil glasklare Möglichkeiten. Da einzig Tobias Wäcker traf (48.), musste der SVK bis zum Schluss zittern und hatte Glück, dass André Ruf die Nerven versagten. Der Stürmer scheiterte in der Schlussminute allein vor dem Tor an Stefan Kreitmeier. „Wir müssen das Spiel früher entscheiden und können uns letztlich bei Stefan bedanken“, haderte Aushilfstrainer Tobias Felbermeir, der Coach Josef Fischer vertrat. Der 32-Jährige heiratet demnächst und feierte am Wochenende seinen Junggesellenabschied. Mit dabei waren auch Co-Trainer Markus Heilgemeir und Christoph Meitinger.

Alle drei werden am kommenden Sonntag wieder mit dabei sein, wenn Klingsmoos im Halbfinale auf den SV Grasheim trifft. Die andere Vorschlussrundenpartie bestreiten der SV Sinning und der SV Karlshuld.

