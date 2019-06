vor 23 Min.

Sommer übergibt an Keller

Beim A-Klassisten SV Sinning gibt es einen überraschenden Wechsel auf der Trainer-Position. Nachdem der bisherige „Chef“ nach vier Jahren aufhört, übernimmt sein bisheriger Assistent

Von Dirk Sing

Wechsel auf der sportlichen Kommandobrücke des SV Sinning: Nachdem sich der bisherige Spielertrainer Iwo Sommer dazu entschied, seine Tätigkeit beim A-Klassisten nach vier Jahren zu beenden, musste ein Nachfolger her – und der SVS wurde schnell im eigenen Lager fündig! Ab der Saison 2019/2020 fungiert der bisherige Assistent Willi Keller als neuer Chefcoach.

Für Sommer ist es indes ein Abschied mit einem lachenden und zugleich weinenden Augen. „Wenn ich auf die vier Jahre beim SV Sinning zurückblicke, hatte ich dort wirklich eine großartige und erfolgreiche Zeit, in der sich auch viele Freundschaften gebildet und entwickelt haben“, berichtet der 43-Jährige. Obwohl er erst im Winter seinen Vertrag für eine weitere Spielzeit verlängert hatte, habe er jedoch in den vergangenen Wochen „immer wieder das Gefühl bekommen, dass ich mit meiner Art und Weise die Mannschaft in der Zukunft nicht mehr entscheidend verbessern kann. Nachdem mir das Team beziehungsweise die einzelnen Jungs jedoch extrem ans Herzen gewachsen sind, bin ich nach langen Überlegungen zu dem Entschluss gekommen, dass es für die Mannschaft das Beste ist, wenn sie nach dieser langen Zeit einen neuen Impuls in Form eines Trainerwechsels bekommt“. Sommer weiter: „Gerade aufgrund der Tatsache, dass wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben, war es mir unglaublich wichtig, dass wir im Guten auseinandergehen. Und ich bin überzeugt, dass es daher auch der absolut richtige Zeitpunkt ist.“

Bereits vor einigen Wochen habe er dieses Thema sowohl mit seinem Assistenten Willi Keller als auch den Vereinsverantwortlichen des SV Sinning ausführlich erörtert. Eine endgültige Entscheidung sei dann wenige Tage nach dem Relegationsmatch gegen die TSG Hochzoll (0:2) gefallen. „Sowohl Willi als auch die Vereinsführung konnten meine Bedenken und Argumente nachvollziehen. Ich bin daher auch dem SV Sinning sehr dankbar, dass er nicht darauf besteht, an meiner Zusage vom Winter festzuhalten und darauf zu drängen, eine weitere Saison auf Biegen und Brechen durchzuziehen“, sagt Sommer.

Dass sein bisheriger Co-Trainer Keller nun sein Nachfolger wird, vernimmt Sommer mit „großer Freude und Genugtuung, da ich weiß, dass die Truppe bei ihm in allerbesten Händen ist und er unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird“. Wie es mit ihm selbst weitergeht, darüber habe sich Sommer „noch keine Gedanken“ gemacht. „Meine Entscheidung hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich bereits einen anderen Verein in der Hinterhand hätte. Daher gibt es bislang auch überhaupt keinen Kontakt zu einem anderen Klub“, versichert Sommer. Dem Fußball möchte er freilich „auf irgendeine Art und Weise treu bleiben. Ohne kann ich ja gar nicht (lacht)“.

