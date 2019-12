vor 41 Min.

Sorgen bei Usseltaler Schützen

Schützenmeister Franz Kapfer fordert mehr Engagement von seinen Mitgliedern. Auch Sportleiter Walter Baierl ist nicht zufrieden. Zum 100. Jubiläum wird ein großes Fest geplant

Von Michael Geyer

Auch wenn der Schuldenabbau der Usseltaler Schützen in Trugenhofen weiter zügig vorangeht, plagen Schützenmeister Franz Kapfer Sorgen. Bei der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus konnte er neben knapp 30 Mitgliedern auch Ehrenschützenmeister Karl Ries und zweiten Bürgermeister Alfred Ehrnstraßer begrüßen.

Kapfer machte seinem Ärger in deutlichen Worten Luft, bemängelte vor allem, dass die Trainingsabende nicht gut genug besucht seien, die Standaufsichten nicht wie gewünscht ihre Arbeit mit Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit verrichteten und grundsätzlich von den Schützen zu wenig Unterstützung für den Verein und den Vorstand käme. „Das ist traurig“, kritisierte er das fehlende Engagement einzelner Mitglieder. Auch mangele es an Nachwuchs, wie aus dem Bericht von Jugendleiterin Eva Baierl zu entnehmen war. Der Verein nahm im vergangenen Jahr ein jugendliches Mitglied auf und verfügt damit über nur zwei Nachwuchsschützen. Beim Ferienprogramm machten die Usseltaler Schützen mit einem Schnupperschießen Werbung für den Schießsport. Sieben Kinder beteiligten sich daran. Dank einer Spende von Josef Lang und weiteren Förderern und den Einnahmen beim Zimmerstutzenpokal kann sich der Verein jetzt eine Einsteiger-Luftpistole leisten und hofft auf neue Gesichter in der Jugendabteilung.

Doch gab es auch viel Gutes zu berichten: Kapfer bedankte sich ganz besonders bei seinem Stellvertreter Thomas Riedelsheimer und Kassier Bernhard Riedelsheimer für die gute Zusammenarbeit, stellte aber auch das große Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer heraus. Dank ihres Einsatzes bei allerlei Festen, zum Beispiel bei den Kesselfleischessen, bei der „Trugenhofener Wies’n“ oder beim Whisky-Tasting fließe Geld in die Vereinskasse. Erfolgreich ist der Verein auch in seinem gastronomischen Engagement und stellt das Schützenheim für Familienfeierlichkeiten zu Geburtstagen, Kommunionen und Trauerfeiern, aber auch für andere Vereine und Organisationen, zur Verfügung.

Aus dem Bericht von Kassier Bernhard Riedelsheimer konnte man die Früchte dieser unermüdlichen Arbeit ersehen. Die Raten für das Darlehen, das der Verein für den Bau seines Schützenhauses aufgenommen hat, konnten, wie geplant, zurückbezahlt werden. Sportlich gesehen gibt es Licht und Schatten: Im Rundenwettkampf stehen die erste und zweite Mannschaft jeweils mit 8:2 Punkten auf dem zweiten Platz. Weniger gut läuft es bei der dritten und vierten Mannschaft, die mit 2:8 beziehungsweise 4:6 Punkten den vorletzten Platz einnehmen. Die Luftpistolenmannschaft behauptet sich in der F-Klasse mit 6:2 Punkten recht gut.

Das 100. Gründungsfest ist für das Wochenende vom 3. bis 5. Juni 2022 geplant. Die Versammlung einigte sich mit großer Mehrheit darauf, dass das Jubiläum groß gefeiert wird und alle Arbeiten bis auf die Verpflegung der Gäste mit Essen selber übernommen werden. Ein Festausschuss mit 14 Personen und den sechs Vorstandsmitgliedern soll im Januar einberufen werden. Mit Rundschreiben will man an die Mitglieder, die Trugenhofener Mitbürger und die Vereine herantreten, damit alle an einem Strang ziehen und das Fest gut über die Bühne bringen.

Zweiter Bürgermeister Ehrnstraßer dankte dem Verein für seine Brauchtumspflege und meinte, die Trugenhofener dürften stolz auf dieses Jubiläum sein. So ein einmaliges Ereignis sei Anlass genug, die Ärmel hochzukrempeln, die Bedenkenträger mitzunehmen und gemeinsam mit anzupacken.

