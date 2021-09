Lionsclub freut sich, wieder laufend zu helfen

Nachdem der Städtelauf zwischen Eichstätt und Neuburg voriges Jahr ausfallen musste, findet die Benefizveranstaltung heuer am 31. Oktober ein wenig anders als sonst wieder statt

Wie viele andere Veranstaltungen auch, musste der traditionelle Städtelauf von Eichstätt nach Neuburg wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr hoffen der Aktiv Park als Ausrichter und Veranstalter und die Lionsclubs aus den beiden Städten als Organisatoren, dass sie die 18. Auflage der Benefizveranstaltung am Sonntag, 31. Oktober, durchziehen können. Aktuell sieht es gut aus und „die Vorfreude ist groß“, wie Michael Heindl sagt.

Er ist Mitglied im Neuburger Lionsclub und Hauptorganisator des Laufes, der sich coronabedingt in diesem Jahr als komplette Outdoor-Veranstaltung präsentieren wird. Bedeutet: Das traditionelle und beliebte Läuferbuffet in der Parkhalle in Neuburg wird es heuer nicht geben. „Aktuell dürften wir zwar in die Halle. Aber die Organisation ist aufwendig und wenn sich dann kurzfristig doch etwas ändern sollte, wäre alle Arbeit umsonst gewesen“, erklärt Heindl. Mit den Sitzgelegenheiten fällt heuer auch das Duschen in der Parkhalle flach. Was bleibt ist die Aufbewahrung der Sporttaschen und Rucksäcke in der Parkhalle und ihr Transport von Eichstätt nach Neuburg. Die Sachen können dann, wie gewohnt, nach dem Zieleinlauf in der Turnhalle wieder abgeholt werden. Start ist wie gehabt um 10 Uhr in Eichstätt.

Die Teilnahme am 23,5 Kilometer langen, anspruchsvollen Lauf, den auch wieder Walker und Nordic Walker angehen können und der ebenfalls wieder als Teilstrecken- (ab Nassenfels) oder Staffellauf bewältigt werden kann, ist derzeit noch für alle uneingeschränkt möglich. „Wir fragen vorbeugend dennoch auch den aktuellen Corona-Zustand bei denen ab, die sich anmelden. Denn Anfang Oktober könnte es bei anderen Inzidenzwerten neue Regeln geben. Die Angaben sind natürlich freiwillig“, verdeutlicht Heindl. Bis jetzt hätten im Übrigen alle, die sich bisher schon angemeldet haben, ihren Status angegeben. Der Lions-Städtelauf zählt übrigens erstmals auch als Wertung zum Sport IN Laufcup.

Anstatt des beliebten Buffets wird es heuer am 31. Oktober für alle Teilnehmer als Finisher-Geschenk einen Sportbeutel, gefüllt mit einem Getränk und einem kleinen Imbiss zur Stärkung nach der Anstrengung geben. Während des Laufs stehen auch diesmal die Verpflegungsstände in Adelschlag, Nassenfels und Unterstall zur Verfügung.

Auch einen Kinderlauf wird es in diesem Jahr wieder geben. Der startet wieder um 11 Uhr am Reiterhof hinter der Schlösslwiese (Vorbericht folgt).

Die Einnahmen aus dem Benefizlauf kommen unter dem Motto „laufend helfen...“ wie immer den Hilfswerken der beiden Lionsclubs aus Neuburg und Eichstätt zugute und werden wieder für wohltätige Zwecke verwendet.

Alle Informationen auch zur Anmeldung zum Lionslauf gibt es online unter

www.lionslauf.de