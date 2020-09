vor 54 Min.

SpVgg Joshofen-Bergheim: „Wir wollen unbedingt aufsteigen“

Klares Ziel vor Augen: Spielertrainer Jonas Zeller peilt mit der SpVgg Joshofen-Bergheim den Aufstieg in die Kreisliga an. Derzeit ist seine Mannschaft Tabellendritter der Kreisklasse Neuburg.

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim befindet sich als Tabellendritter der Kreisklasse Neuburg in Lauerstellung. Was Trainer Jonas Zeller optimistisch macht.

Von Benjamin Sigmund

Vor einer spannenden Restsaison steht die SpVgg Joshofen-Bergheim in der Kreisklasse Neuburg. Denn der Tabellendritte will sich mit seiner derzeitigen Position nicht zufriedengeben und bestenfalls noch zwei Plätze nach oben klettern. Spielertrainer Jonas Zeller macht daraus kein Geheimnis und nennt den Aufstieg in die Kreisliga als klares Ziel. Hoffnung macht ihm die Rückkehr von einigen Langzeitverletzten.

Kommen und Gehen

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat sich mit Philipp König, der vom SV Straß kam, verstärkt. Während der 22-Jährige bei seinem alten Verein meist als Linksverteidiger eingesetzt wurde, sieht ihn Zeller „offensiv auf dem Flügel“. Auch wenn keine weiteren externen Neuzugänge geholt wurden, hat Zeller nun wieder mehr Spieler zur Verfügung. „Wir haben in der ersten Saisonhälfte oftmals gerade einmal elf Mann zusammenbekommen“, sagt der Spielertrainer. Das sei nun wieder anders. Mit Nico Bessle, Benedikt Burghart, Alexander Grasser und Julian Schmidt könne er in den kommenden Wochen nach und nach wieder auf einige zuletzt Langzeitverletzte zurückgreifen. „Die Corona-Pause war für die Jungs gar nicht schlecht, da sie somit mehr Zeit hatten, ihre Verletzungen auszukurieren“, sagt Zeller mit einem Schmunzeln.

Trainer

Der Vertrag mit Jonas Zeller und Co-Trainer Robert Zisler wurde bereits im Winter – damals noch für eine neue Saison – verlängert. „Wir haben schnell zugesagt, weil es uns im Verein sehr gut gefällt“, sagt Zeller. Der 25-Jährige bestreitet seine zweite Spielzeit für die SpVgg und ist rundum zufrieden: „Die Mannschaft ist gut und im Verein geht ordentlich etwas vorwärts.“

Abbruch oder Fortsetzung?

„Grundsätzlich sind wir alle froh, endlich wieder kicken zu können“, sagt Zeller. Mit der Vorgehensweise des Bayerischen Fußball-Verbandes ist er hingegen nicht zufrieden, weil ihm eine „klare Linie“ fehle. Auch das weiterhin bestehende Wettkampfverbot seitens der Regierung kann Zeller nicht gänzlich nachvollziehen. „Die Vereine hatten genug Zeit, sich Hygiene-Konzepte für Spiele mit Zuschauern zu überlegen.“ Die Testspiele und Trainingseinheiten hätten zudem bewiesen, dass die meisten Spieler gewissenhaft mit den Auflagen umgehen. Nun heißt es aber weiter warten, was für ihn die Arbeit als Trainer erschwere. „Wir haben zunächst die Ausdauer trainiert, dann ging es Richtung Schnellkraft und Spritzigkeit.“ Die erneute Verschiebung des Wiederbeginns erschwere die Trainingsplanung, „weil wir nicht wissen, wann es endlich losgeht“.

Liga-Pokal

„Der Verband musste sich wegen der Streckung einer Saison auf zwei Jahre zwangsläufig etwas einfallen lassen“, sagt Zeller, der den Liga-Pokal befürwortet. Allerdings steht inzwischen ein Fragezeichen hinter der Austragung des neuen Wettbewerbs. Falls er stattfindet, will Zeller ihn mit voller Kraft angehen. Auch wenn er einräumt, dass der Aufstieg über den Liga-Pokal ein „ambitioniertes Ziel“ ist. Denn von 67 Mannschaften im Fußballkreis Augsburg wird nur der Sieger aufsteigen. In der Vorrunde trifft die SpVgg Joshofen-Bergheim zunächst auf den FC Rennertshofen, den BSV Neuburg und den SC Ried. Zeller: „Die regionale Einteilung ist super, weil sich jeder auf die Derbys freut.“

Ausgangslage und Zielsetzung

Das Ziel bei der SpVgg Joshofen-Bergheim ist eindeutig. Zeller: „Wir wollen unbedingt aufsteigen.“ Die Tabellenkonstellation lässt die SpVgg hoffen, schließlich ist der Rückstand nicht groß. Mit 30 Punkten ist man Dritter, knapp hinter dem Zweiten SV Klingsmoos (32) und Spitzenreiter FC Rennertshofen (34). „Natürlich sind die beiden anderen Teams leicht favorisiert“, sagt Zeller, „aber ich gebe uns gute Chancen, noch vorbeizuziehen.“ Hoffnung machen ihm zum einen die direkten Duelle mit den Konkurrenten, zum anderen die Rückkehr der Verletzten, die in der Hinserie schmerzlich vermisst wurden.

