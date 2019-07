vor 49 Min.

SpVgg Joshofen-Bergheim holt sich den Titel zurück

AH besiegt im Finale des ostschwäbischen Pokals den FC Affing mit 5:2

Die AH-Fußballer der SpVgg Joshofen-Bergheim haben nach einem titellosen Jahr wieder ein Finale für sich entschieden.

In Affing holte sich die Mannschaft in einem spannenden Finale den ostschwäbischen AH-Pokal zurück, den man bereits von 2015 bis 2017 dreimal am Stück gewinnen konnte. Gegner Affing trat in Bestbesetzung an, verstärkt mit dem ehemaligen Bayernligakicker und jetzigem Spielertrainer der zweiten Mannschaft Viktor Hofecker sowie seinem Co-Trainer und langjährigem Bezirksligaspieler Kadir Özsari. So entwickelte sich ein munteres Spiel, zu Beginn mit Chancen auf beiden Seiten. Die erste Großchance der SpVgg in der 15. Minute konnte der Affinger Keeper nur mit einer Notbremse an Armin Kero im Strafraum unterbinden. Der Schiedsrichter gab zum Erstaunen aller einen Freistoß vor dem Strafraum und dem Torwart die Rote Karte.

Die fortan in Unterzahl agierenden Affinger gaben sich aber keinesfalls auf. Konnte die SpVgg in der ersten Halbzeit durch Armin Kero und Martin Michallik einen scheinbar beruhigendes 2:0 vorlegen, so wurde es in der zweiten Halbzeit noch mal richtig spannend. Max Fischer-Stabauer umkurvte kurz nach dem Wiederanpfiff in Seelenruhe den Affinger Ersatzkeeper und schob zum vermeintlich vorentscheidenden 3:0 ein, dann aber gelang den Affingern mit zwei Treffern nach Standards der Anschluss. Erst in der 75. Minute ließ der Affinger Torwart einen unplatzierten Kopfball von Philipp Schneemeier durch die Hände gleiten und der Ball kullerte zum 4:2 über die Linie. Ein Eigentor besiegelte den 5:2-Endstand.

Bezirksseniorensportleiter Georg Bucher übergab den Pokal an Kapitän Markus Häusler, dessen Truppe sich damit wieder für das Halbfinale des gesamtschwäbischen Pokals qualifiziert hat.

