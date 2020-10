21:05 Uhr

SpVgg Joshofen-Bergheim löst seine Pflichtaufgabe souverän

Zeller-Truppe hat beim 4:0-Erfolg gegen den ersatzgeschwächten SV Steingriff keine Probleme. Tabellenführer Rennertshofen strauchelt dagegen in Berg im Gau.

Vier der insgesamt sieben angesetzten Begegnungen in der Kreisklasse Neuburg fielen am Wochenende der Corona-Pandemie zum Opfer. Im Einsatz war dagegen Spitzenreiter FC Rennertshofen, der beim BSV Berg im Gau jedoch über ein Remis nicht hinauskam. Siege feierten der SC Ried (5:3 in Holzheim) und die SpVgg Joshofen-Bergheim (4:0 gegen Steingriff).

Joshofen-Bergheim – Steingriff 4:0

Von Beginn an dominierte die Heimelf gegen den ersatzgeschwächten Gegner aus Steingriff. Nach den ersten Warnschüssen auf’s Gäste-Gehäuse netzte Johann Guppenberger in der 14. Minute einen an Alex Grasser verursachten Strafstoß souverän zur hochverdienten 1:0-Pausenführung ein. Auch in der zweiten Halbzeit blieb die SpVgg das spielbestimmende Team. Bereits kurz nach Wiederanpfiff erhöhte der überragende Guppenberger nach Vorarbeit von Christian Margraf auf 2:0 (47.). Etliche Chancen und zehn Minuten später war es abermals Guppenberger, der nach schöner Kombination von Daniel Tobolars und Christian Margraf das Match vorzeitig entschied. In der Folge verhinderte lediglich zweimal der Pfosten ein Debakel für die Gäste. In der 80. Minute sorgte Philipp König für den überzeugenden 4:0- Endstand. (spvgg)

Berg im Gau – Rennertshofen 1:1

Der Tabellenführer aus Rennertshofen hatte gegen die Hausherren Probleme, ins Spiel zu kommen. Trotz der leichten Überlegenheit des Fünftplatzierten entwickelten sich zu Beginn keine Torchancen auf beiden Seiten. Nach 15 Minuten nutzte Michael Pawlitschko einen schönen Angriff zur Führung der Heimelf. Im weiteren Verlauf vergaben die Rennertshofener etliche gute Möglichkeiten. In Halbzeit zwei verlagerte sich das Geschehen zunehmend in die Hälfte der Gastgeber. Dennoch dauerte es bis 20 Minuten vor Schluss, ehe Torjäger Philipp Stadler den 1:1-Ausgleich erzielen konnte. Am Ende blieb es beim gerechten Remis, das vor allem aus Rennertshofener Sicht zwei „verlorene“ Punkte bedeutete. (nr)

Holzheim – Ried 3:5

Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen. Für Ried war Belmin Habibovic (15.) erfolgreich, während Dionisie Hirdau (25.) für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich der Einheimischen sorgte. Die Gastgeber starteten dann allerdings desaströs in die zweite Hälfte: Gleich drei Gegentreffer musste man innerhalb kurzer Zeit hinnehmen. Halil Samsa (48.), Belmin Habibovic (50.) und Marco Weigl (53.) schraubten das Ergebnis schnell auf 4:1 für den SC Ried. Samsa schnürte nach einer guten Stunde noch seinen Doppelpack. Erst danach wachten die Hausherren. Doch mehr als zwei Erfolgserlebnisse durch Simon Mayr (75.) und Manuel Fuchs (80.) sprangen nicht mehr heraus. (nr)

