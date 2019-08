vor 33 Min.

Späte Treffer beim Torfestival

SV Weichering muss sich in der elfminütigen (!) Nachspielzeit der „Zweiten“ des VfR Neuburg mit 5:6 geschlagen geben. Aufsteiger SC Feldkirchen geht beim Aufstiegsaspiranten FC Illdorf mit 0:7 unter

Eine torreiche A-Klassen-Partie sahen die Zuschauer in Weichering, wo sich der heimische SVW dem VfR Neuburg II mit 5:6 geschlagen geben musste. Einen 7:0-Kantersieg feierte der FC Illdorf gegen den Aufsteiger aus Feldkirchen.

Echsheim II – Oberhausen 5:2

Die rund 85 Zuschauer sahen eine exzellent aufgelegte Echsheimer Reserve und konnten sich über einen 5:2-Sieg freuen. Hervorzuheben ist aufseiten der Heimelf Jungspund Luis Hertl, der mit zwei Toren und drei Vorlagen maßgeblich zum Erfolg beitrug. Bereits nach elf Minuten ging der SVE in Führung: Einen an Luis Hertl verursachten Elfmeter verwandelte Kapitän Philipp Landes gekonnt. Sechs Minuten später drückte Alexander Bauer den Ball nach einem Doppelpass mit Hertl über die Linie (2:0). Dennoch ließen sich die Gäste nicht entmutigen und kamen deutlich besser aus der Kabine. Stefan Rust (52./79.) brachte sein Team per Doppelpack wieder ins Spiel. Fünf Minuten vor dem Ende setzte sich Hertl auf der rechten Seite durch und bediente den lauernden Jonas Landes, der zum 3:2 einschob. Kurz darauf belohnte sich Hertl mit seinem ersten Treffer. Den Schlusspunkt setzte erneut Hertl mit dem 5:2 nach einem feinen Anspiel von Jonas Landes. (sve)

Illdorf – Feldkirchen 7:0

Nachdem die Anfangsphase ereignislos verlief, setzte Jonas Meier in der 23. Minute gekonnt Maxi Landes in Szene, welcher die Führung für die Hausherren erzielte. Zwei weitere gute Chancen und ein Lattentreffer folgten, ehe mit dem Pausenpfiff Benni Mang eine flache Hereingabe von Tobias Habermeyer zum verdienten 2:0 verwerte. Nach der Pause bauten die Gäste zunehmend ab. Die weiteren Treffer fielen in regelmäßigen Abständen. Tobias Habermeyer traf in der 53. Minute zum 3:0 und Manuel Tunat erhöhte zehn Minuten später auf 4:0. Benni Mang erzielte mit seinem zweiten Treffer eine Viertelstunde vor Schluss das 5:0. In der 79. Minute netzte Rene Reiter zum 6:0 ein. Manuel Tunat setzte mit einem schönen Schlenzer den 7:0-Schlusspunkt. (fci)

Bayerdilling – Brunnen 3:0

Im ersten Heimspiel des SV Bayerdilling lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Kurz vor der Halbzeit gelang der Heimmannschaft der Führungstreffer durch Patrick Gajda. Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff kam Bayerdilling durch einen sehenswerten Kopfball von Sebastian Davidson zum 2:0. Danach erhöhte der Gast aus Brunnen den Druck. Doch das Heimteam hielt diesem entsprechend stand. Kurz vor Spielschluss wurde Fisaha Gebrezgiabiher im „Sechzehner“ der Gäste zu Fall gebracht. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Kapitän Cu souverän zum 3:0-Endstand. (svb)

Weichering – VfR Neub. II 5:6

In einem emotionsgeladenen Match musste sich eine aufopferungsvoll kämpfende Weicheringer Mannschaft gegen die mit zahlreichen Landesliga-Akteuren verstärkte Reserve des VfR Neuburg geschlagen geben. Die erste Hälfte war vom nahezu perfekten Umschaltspiel der Hausherren geprägt. So brachten die Stürmer FlamurAjeti,JimmyHalili und Andreas Krammer die Hintermannschaft der Lilaweißen ein ums andere Mal in Verlegenheit. Die Konsequenz war eine 4:1-Pausenführung. Nachdem JimmyHalili den Torreigen eröffnet hatte, folgte postwendend der Ausgleich durch Adi Kadic. Doch Flamur Ajeti, Maik Glasnek und erneut Flamur Ajeti schossen einen Drei-Tore-Vorsprung heraus. Nach dem Wiederanpfiff folgte prompt ein Eigentor der Hausherren (2:4) sowie der 3:4-Anschlusstreffer durch Eugen Belousow. Weichering antwortete jedoch und baute die Führung durch einen verwandelten Freistoß von Maik Glasnek wieder auf 5:3 aus. Die Nachspielzeit wurde ereignisreich: Sage und schreibe elf (!) Minuten hängte der Unparteiische dran! Dies nutzten die Gäste, um durch Niklas Golling, Fabian Scharbatke und ein Eigentor den überaus schmeichelhaften 6:5-Sieg herzustellen. (svw)

Waidhofen – Zell Bruck 2:2

Die frisch wirkende Zeller Mannschaft bereitete den Hausherren vor allem durch ihre Dribbelstärke von Beginn an Probleme. Somit fiel wenige Minuten vor der Halbzeit das 0:1 durch Daniel Vetter absolut verdient. Kurz nach der Pause fälschte ein Waidhofener einen Freistoß unglücklich zum 0:2 ins eigene Tor ab. Dies schien die Hausherren aufzuwecken. Der SVW bäumte sich nun auf und investierte immer mehr, um das Spiel noch zu drehen. Nach dem Anschlusstreffer durch Kevin Hauke ging es hin und her. Beide Mannschaften erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. Am Ende war es wiederum Spielertrainer Kevin Hauke, der nach einem Torhüter-Foul die Nerven behielt und den Elfmeter zum 2:2 versenkte (88.). (nr)

Sinning – Staudheim 3:2

Im ersten Heimspiel kam der SV Sinning gegen starke Staudheimer zu einem etwas glücklichen Sieg. In der ersten halben Stunde dominierte die Heimmannschaft klar. In der 28. Minute zeigte dann der souverän leitende Schiedsrichter Alfons Kreppold nach einem Foul an Max Jackel auf den Punkt. Kapitän Florian Schinagl behielt die Nerven und verwandelte zum 1:0. Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. Nur eine Zeigerumdrehung später nutzte Simon Preis einen misslungenen Klärungsversuch zum 1:1. Danach kamen die Staudheimer immer besser ins Match und hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, den Führungstreffer zu erzielen. Es blieb jedoch beim 1:1-Unentschieden.

Nach der Pause nahm dann die Keller-Elf das Heft wieder in die Hand. Staudheim blieb aber bei Kontern immer gefährlich. In der 69. Minute erzielte Willi Keller nach einer trickreichen Freistoßvariante den 2:1-Führungstreffer. Nachdem Florian Schinagl nach einer Ecke per Kopf auf 3:1 erhöhte (84.), schien diese Partie entschieden. Doch Staudheim steckte nicht auf. In der 87. Minute erzielte Mathias Wilhelm mit einem sehr schnell ausgeführten Freistoß sogar noch das 3:2. Bei diesem Spielstand blieb es letztlich auch. (thr)

