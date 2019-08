vor 45 Min.

Später Jubel beim TSV Burgheim

Durch einen Treffer von Neuzugang David Obermaier kommen die Hausherren am Freitagabend im Saison-Eröffnungsspiel gegen den Aufsteiger SV Thierhaupten zumindest noch zu einem 2:2-Unentschieden

Von Dirk Sing

Der Auftakt in die Kreisliga-Saison 2019/2020 ist dem TSV Burgheim zumindest halbwegs geglückt. Im Eröffnungsspiel am Freitagabend kamen die Schützlinge des neuen Spielertrainers Mathias Heckel vor über 300 Zuschauern in heimischen Gefilden jedoch über ein 2:2-Remis nicht hinaus.

„Wenn man zweimal einen Rückstand aufholt, muss man am Ende mit dem einen Zähler sicherlich zufrieden sein“, resümierte Heckel. Einer der Schlüsselmomente in dieser Partie war für den 29-Jährigen letztlich die vergebene Doppelchance in der zehnten Minute. Nach einer Ecke wurde zunächst ein Kopfball von Neuzugang Fabian Fetsch gerade noch von der Torlinie geschlagen, ehe Michael Habermeyer mit seinem Nachschuss am besten SVT-Akteur am gestrigen Abend, Keeper Simon Wolf, scheiterte. „Gelingt uns bei dieser Aktion der Führungstreffer, gewinnen wir diese Begegnung auch. Davon bin ich fest überzeugt“, so Heckel.

So aber fiel das erste Tor in dieser umkämpften, aber auch überaus fehlerhaften Begegnung auf der anderen Seite. Nach einem schönen Zuspiel von Ex-Profi Dominik Reinhardt tauchte Benjamin Ullmann alleine vor TSV-Keeper Matthias Karmann auf und überlupfte diesen. Vom Innenpfosten und Armbrusts Rücken fand das Spielgerät schließlich den Weg ins Burgheimer Gehäuse (39.).

Die Hausherren schüttelten sich in der Halbzeitpause und schlugen unmittelbar nach Wiederbeginn zum ersten Mal zurück. Nachdem sich Fetsch den Ball am Thierhauptener Schlussmann vorbeigelegt hatte, gingen beide Akteure nach einem gegenseitigen Kontakt zu Boden. Schiedsrichter Sebastian Eder entschied auf Strafstoß, da er der Meinung war, dass der SVT-Goalie den Burgheimer Stürmer zuerst mit dem Fuß getroffen hatte. Alle Proteste und Diskussionen der Gäste halfen nichts: Heckel trat an und traf zum 1:1-Ausgleich (52.).

Vorteil TSV Burgheim? Mitnichten, denn nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte der SV Thierhaupten schon wieder die Nase vorne. Sebastian Tyroller „wurstelte“ sich durch den gegnerischen Strafraum bis vor Karmann und ließ auch diesem keine Chance – 1:2 (54.)! Erneut musste das Heckel-Team einem Rückstand hinterherlaufen und tat sich gegen die gut organisierte Hintermannschaft des Aufsteigers auch in der Folgezeit schwer, sich hochkarätige Möglichkeiten zu erarbeiten. Gefährlich wurde es eigentlich nur dann, wenn die Burgheimer ihre Schnelligkeits-Vorteile ausspielen konnten. Sowohl Fetsch (67.) als auch Lukas Biber (80.) tauchten nach schönen Pässen in die Tiefe freistehend vor Simon Wolf auf, konnten diesen aber nicht überwinden.

Dass die Hausherren schließlich nicht gänzlich mit leeren Händen zum Saisonstart dastanden, hatten sie der erstklassigen Vorarbeit von Biber auf der linken Seite sowie dem Torriecher ihres eingewechselten Neuzugangs David Obermaier zu verdanken, der aus zwölf Metern zum 2:2-Endstand traf und dem TSV Burgheim den verdienten Zähler sicherte.

