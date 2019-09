vor 22 Min.

Spaßturniere zum Saisonabschluss

BSV Neuburg veranstaltet ein Schleiferlturnier und bricht beim Vorstandsturnier die Dominanz des TC Neuburg. Noch kann auf den Plätzen der Anlage gespielt werden

Von Julia Abspacher

Ein paar letzte Sonnentage hat das Jahr noch zu bieten. Die Tennisspieler des BSV Neuburg nutzten diese aus, um ihren Saisonabschluss zu feiern. Beim spaßigen Schleiferlturnier mit anschließendem Weinfest schaute die Tennisabteilung noch einmal auf die erfolgreiche Saison 2019 zurück.

Neben den beiden Mannschaften, die auch in diesem Jahr die Abteilung im Spielbetrieb in der Region erfolgreich repräsentierten, war vor allem der Sieg beim Vorstandsturnier der Neuburger Tennisvereine ein Highlight der abgelaufenen Spielzeit.

Traditionell wird die Saison bei der Tennisabteilung des BSV auf den Plätzen in Herrenwörth mit einem Gaudi-Mixed-Turnier eröffnet und beschlossen. Wie schon im Frühling trafen sich am Samstagnachmittag zahlreiche Tennisbegeisterte, um sich gegenseitig herauszufordern. In insgesamt sechs Runden ging es in gemischten Doppeln gegeneinander, die Partner wurden hierzu vor jeder Runde neu zugelost. Als Besonderheit wurden zwei Runden mit weichen Trainingsbällen nur auf das T-Feld gespielt, was viel Taktik, schnelle Reflexe und eine ganz andere Spielweise erforderte und für zahlreiche Lacher sorgte. Am Ende konnten sich mit Eva Kapaun, Florian Liepelt und Martin Gepperth drei Spieler punktgleich über den Sieg freuen.

Zum bunten Miteinander im Tennisheim am Abend gesellten sich auch weitere Familien- und Vereinsmitglieder zu den fleißigen Spielern des Tages. Bei Wein und Essen wurden die schönsten Momente der vergangenen Monate noch einmal Revue passiert. In der neu gegründeten Spielgemeinschaft von dreien der Neuburger Tennisvereine, der TeG Neuburg, waren zwei Mannschaften, die Herren II und die Herren 55, beim BSV gemeldet. Sie beide spielten im Frühsommer eine erfolgreiche Saison in ihren jeweiligen Ligen – die Herren II in der Kreisklasse 1, die Herren 55 in der Bezirksklasse 1.

Zum Beginn der Sommerferien stand wie in jedem Jahr das Neuburger Vorstandsturnier an. Jeweils vier Damen und vier Herren des BSV Neuburg, des TC Neuburg, des TC am Brandl und des Jagdgeschwaders 74 spielten um die Krone. Für den BSV waren Kilian Burgau, Benedikt Pelz, Marcel Engel, Florian Abspacher, Melanie Hafner, Angelika Schmickler, Lydia Seitz und Christine Rigler angetreten. Mit viel Spielfreude schafften sie es, den Pokal mit nach Hause zu nehmen und die Dominanz des TC Neuburg zu brechen, der in den vergangenen Jahren den Sieg davontragen konnte.

Noch sind die Plätze in Herrenwörth für den Spielbetrieb geöffnet, erst in den kommenden Wochen werden sie Winterfest gemacht, sodass dann nur noch ein Platz bespielbar sein wird.

