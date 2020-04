Spielerberater Koppold: „Derzeit bin ich ein kleiner Psychologe“

Plus Spielerberater Michael Koppold spricht über die Verunsicherung bei den Spielern, schwierige Vertragsverhandlungen, Manuel Neuer und die Kritik an seiner Branche.

Über 50 Telefonate führe er derzeit täglich, schätzt Michael Koppold. Persönliche Treffen fallen für den Spielerberater in Zeiten der Coronakrise aus. Er führt die Gespräche von seiner Terrasse in Langenmosen. Seit 1982 ist er im Geschäft, war für diverse Spielerberater tätig und machte sich 2004 selbstständig. Derzeit betreut er knapp 20 Spieler und Trainer. Darunter Stefan Lex, den heutigen Fernsehexperten Thomas Broich, den ehemaligen TSV-1860-München-Trainer Daniel Bierofka, Stefan Reisiger und Stefan Aigner, der für den SV Wehen Wiesbaden spielt. Vor allem aber junge Spieler, die in den Profibereich wollen. Etwa Philipp Göttlicher, der von der SpVgg Unterhaching an den VfB Eichstätt ausgeliehen ist, oder Philippe Bauer, der seit heuer in der Jugend des VfR Neuburg spielt und mehrere Angebote von Profiklubs hat. Die Neuburger Rundschau hat sich mit Koppold unterhalten.

Herr Koppold, wie geht es Ihnen derzeit, so ganz ohne Fußball?

Michael Koppold: Gesundheitlich geht es mir gut. Der Fußball geht mir aber natürlich brutal ab. Der Fußballplatz und die Spiele sind mein Leben. Ich bin einfach kein Büromensch, bin lieber draußen.

Wie hat sich Ihr Alltag als Spielerberater durch die Corona-Krise verändert?

Koppold: Gewaltig, da ich nicht viel machen kann. Die Einnahmen sind zurückgegangen, da keine Transfers stattfinden. Daher lebe ich von den Ersparnissen. Ich kann mich nicht persönlich mit meinen Spielern treffen, sondern lediglich telefonieren. Derzeit bin ich ein kleiner Psychologe und muss die Spieler bei Laune halten. Manche bleiben zwar ruhig, andere rufen aber oft an und fragen, wie es weitergeht. Das sind in erster Linie junge Spieler, bei denen neben dem Fußball auch eine Lehrstelle eine Rolle spielt. Sie wissen nicht, wo sie diese antreten sollen, weil sie nicht wissen, wo sie künftig spielen. Es ist ein Riesenproblem, dass keiner wirklich weiß, wie es weitergeht. Wenn mich ein Spieler fragt, was passiert, kann ich leider nur antworten, dass ich es momentan nicht weiß.

Demnach herrscht in der Branche eine große Verunsicherung...

Koppold: Bei allen Parteien. Sowohl bei den Vereinen, als auch bei den Spielern und Beratern.

Liegen Vertragsgespräche derzeit auf Eis?

Koppold: Problematisch ist es für diejenigen, die ab 1. Juli noch keinen Vertrag haben. Ich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich für meinen Spieler Stefan Lex, der eine überragende Saison bei 1860 München spielt, bereits vor Corona einen neuen Kontrakt ausgehandelt habe.

Wie gehen Sie damit um, wenn einer Ihrer Spieler nach dem 30. Juni vertragslos ist?

Koppold: Viel lässt sich derzeit leider nicht machen, man sitzt zwischen den Stühlen. Die Konditionen lassen sich in Gesprächen lediglich ausloten. Es kann keiner sagen, ob die Zahlen, die vor Corona aufgerufen wurden, dann noch aktuell sind.

Sind die Verhandlungen schwieriger geworden?

Koppold: Ja. Ich persönlich würde nie einen Verein auspressen, das habe ich noch nie gemacht. In dieser Situation muss man den Klubs entgegenkommen. Es besteht die Möglichkeit, ein paar Klauseln in die Verträge einzubauen. Diese können die Entwicklung der Krise oder die Ligazugehörigkeit des Vereins beinhalten. Wir leben ja voneinander, es ist ein Geben und Nehmen. Die Vereine vergessen die Verhandlungen nicht und erinnern sich später, wer unverschämt und wer anständig war. Wir müssen alle schauen, dass wir gut durch die Krise kommen.

Wie wirkt es dann in diesen Zeiten, wenn Manuel Neuer beim FC Bayern München 20 Millionen Euro Jahresgehalt fordert, was öffentlich wurde?

Koppold: Dass während der Corona-Krise ein Spieler mit 34 Jahren 20 Millionen Euro im Jahr fordert, kann ich nicht nachvollziehen. In einer Zeit, in der die Wirtschaft am Boden liegt und es vielen, angefangen bei den Gastronomen und dem Handel, schlecht geht. Daran sieht man, dass es vielen Fußballern nur ums Geld geht und sie andere Dinge gar nicht interessieren. 20 Millionen Euro! Und Prämien kommen auch noch dazu.

Glauben Sie, unabhängig von den ganz großen Vereinen, dass die Gehälter sinken werden?

Koppold: Ich glaube, dass es Einbußen geben wird. Zumindest die Ablösesummen werden sinken. Die meisten Zweitligisten werden vermutlich gar keine Ablösen zahlen. Bundesligisten, die nicht international spielen, werden allenfalls kleine Sachen machen können. Ein wichtiges Thema, das ich nicht verstehen kann, ist ein ganz anderes.

Erzählen Sie..

Koppold: Viele Vereine leben scheinbar von der Hand in den Mund. Wie kann es sein, dass die ersten Profivereine nach vier Wochen Coronakrise von einem Konkurs bedroht sind? Da frage ich mich wirklich, wie dort geplant wird. Es sollte kein Geld ausgegeben werden, das ich nicht habe und nur erwarte. Ein Spitzenverein in der 2. Liga bekommt bereits 15 Millionen Euro Fernsehgeld, Bundesligavereine noch mehr. Und nach vier Wochen Krise wird gejammert. Ich will jedoch nicht die Drittligisten und Vereine in Spielklassen darunter kritisieren, die von Zuschauereinnahmen leben.

Sie beraten viele junge Spieler, die am Anfang der Karriere stehen und auf ihr Geld schauen müssen. Dort dürfte es andere Probleme geben. Wie gehen sie mit dem Thema Gehaltsverzicht um?

Koppold: Meine Spieler haben mitgezogen, es gibt kein Murren. Auch ein Spieler, der 250 Euro im Monat bekommt, hat auf einiges oder sogar alles verzichtet. Das ist natürlich noch einmal etwas anderes, als wenn ein Spieler zwischen zehn und 20 Millionen im Jahr bekommt und dann auf zehn Prozent verzichtet.

Sie betreuen Spieler am Anfang ihrer Karriere. Könnte die aktuelle Krise für sie auch eine Chance sein, weil Gehaltszahlungen gesenkt werden müssen?

Koppold: Das ist eine gute Frage. Ich hoffe es. In den Nachwuchsleistungszentren in Deutschland spielen mehrere Tausend Kinder. Davon schaffen es nur zwei Prozent in die Bundesliga. Das muss man sich mal vorstellen! Daher hoffe ich auf ein Umdenken. Darauf, dass junge Spieler eine Chance bekommen oder zumindest auf der Bank sitzen, damit sie das Klima im Profibereich kennenlernen. Oder dass die Vereine ihnen Spielpraxis verschaffen. Mein Schützling Felix Göttlicher wurde im Januar von der SpVgg Unterhaching an den VfB Eichstätt verlieren. Als 18-Jähriger braucht er erste Praxis im Seniorenbereich.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Spieler aus, die Sie betreuen?

Koppold: Ich sichte Spieler, die es nach dem Ist-Zustand zumindest in die 2. Bundesliga schaffen könnten. Ich habe, glaube ich, ein gutes Auge. Von meinen Spielern schaffen es 95 Prozent. Natürlich spielen später weitere Faktoren eine Rolle. Ehrgeiz, Wille und Charakter sind entscheidend. Erst kommt die Schule, dann der Fußball, dann nicht mehr viel, weil man keine Zeit hat. Mir ist auch wichtig, was neben der Karriere passiert. Bei vielen herrscht danach Chaos. Meine Klienten besitzen Anschlussverträge. Das ist anders als bei manchen großen Agenturen, die einem die Spieler abwerben. Sie erzählen nicht vom Erfolg, sondern von den Millionen. Solange die Kuh die Milch gibt, wird sie gemolken, danach fallen gelassen.

Wie stehen Sie zur derzeitigen Kritik an der Spielerberater-Szene?

Koppold: Dass es in der Branche zum Teil sehr dubios zugeht, ist hinlänglich bekannt. Die Szene ist ein Haifischbecken. Viele Berater arbeiten seriös. Andere verstehen wenig vom Fußball und wollen lediglich schnelles Geld machen. Einige Spielerberater arbeiten an der Schmerzgrenze und nehmen auf die Vereine keine Rücksicht. Aber: Große Spieler kosten Geld. Der Markt macht den Preis. Wenn ein Spieler 20 Millionen bekommt, kassiert der Berater zehn Prozent. Schließlich war er daran beteiligt, den Spieler nach oben zu bringen. Man darf bei aller Kritik am Fußballgeschäft nicht vergessen, dass auch in anderen Bereichen Berater viel Geld einstreichen. Sei es im Sport, etwa in der Formel 1, der Wirtschaft oder in der Politik. Darüber wird nicht gesprochen.

Es gibt Gedanken, die Saison über den 30. Juni hinaus zu verlängern. Können auslaufende Verträge automatisch verlängert werden?

Koppold: Zunächst: Einen Vertrag verlängern können nur der Verein und der Spieler, nicht die Fifa, die diese Idee hatte. Der jeweilige Verband muss es genehmigen, rechtlich und versicherungstechnisch muss alles passen. Dann sehe ich diese Möglichkeit als gegeben.

Und wenn der Spieler ab 1. Juli bereits einen Vertrag bei einem anderen Verein unterschrieben hat?

Koppold: Dann wird es kompliziert. Mit einer Sondergenehmigung des Verbandes wäre es wohl machbar.