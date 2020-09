17:10 Uhr

Spielleiter Günther Behr: „Der Neustart ist unverantwortlich“

So eng wie hier dürfen die Zuschauer künftig nicht aneinanderstehen: Das Foto zeigt Julian Mayr (links) in einem Spiel des FC Ehekirchen vor der Corona-Pandemie.

Spielleiter Günther Behr hält den Wiederbeginn im Amateurfußball für falsch. Warum die Gesundheit der Spieler nicht gewährleistet ist und die Vereine Probleme haben, das Hygienekonzept umzusetzen.

Von Benjamin Sigmund

Herr Behr, Sie haben sich immer gegen einen Neustart im Amateurfußball positioniert, nun geht es am Wochenende wieder los. Was halten Sie von dieser Entscheidung?

Günther Behr: Ich ändere meine persönliche Meinung nicht und vertrete sie weiterhin. Als Spielleiter, der für elf Ligen zuständig ist, sage ich, dass zu früh wieder gespielt wird. Es ist unverantwortlich, gerade für die Spieler und Schiedsrichter. Die Vereine merken inzwischen auch, was sie beim Hygienekonzept alles beachten müssen.

Wie viele Vereine sind denn schon an Sie herangetreten?

Behr: Seit Mittwoch läutet mein Telefon durchgehend. Ich habe zwischen 25 und 30 Anrufe erhalten, in denen es generell um das Hygienekonzept ging. Wobei ich da wenig helfen kann, da jeder Verein die Vorschriften in Papierform bekommen hat und sich danach richten muss. Es war wohl nicht jedem bewusst, dass das neue Konzept strenger sein wird als das erste. Jetzt müssen die Vereine schauen, dass sie es umsetzen. Manche wollen wohl lieber nicht spielen.

Welche Dinge stellen für die Vereine die größten Schwierigkeiten dar?

Behr: Querbeet. Bei manchen ist es die Umsetzung der Richtlinien, die die Zuschauer betreffen. Bei anderen sind es die Kabinen, die nicht ausreichen. Ein Problem ist auch die Unterbringung der Schiedsrichter, da im Regelfall nur eine Kabine dafür zur Verfügung steht, die von Spiel zu Spiel gereinigt werden muss. Viele Funktionäre sagen, dass alles ist ganz schön heftig und kaum zu bewerkstelligen. Die Vorgaben sind Sache des Verbandes und der Gesundheitsämter, ich kann da nichts machen. Ich kann mich nur wiederholen, dass es einfach zu früh wieder losgeht.

Die Vereine können Spiele am ersten Spieltag kostenfrei absagen...

Behr: Das stimmt. Sie können die Spiele bis Sonntagvormittag absagen, wenn sie das Hygienekonzept nicht einhalten können. Als Nachholtermin wurde bereits der 25. Oktober festgelegt.

Gab es bereits Absagen?

Behr: Ja. Mir liegen sechs Absagen im Aichacher Raum vor. Zwei wegen Corona-Fällen, die anderen wegen des Hygienekonzepts. Darunter ist der FC Affing, der ein großes Gelände und genug Umkleiden hat. Der Verein hat sicher alles versucht, was die Probleme aufzeigt. Ich bin gespannt, wie es die „kleineren Vereine“ bewerkstelligen werden.

Noch ist das Wetter sommerlich. Was passiert, wenn die Bedingungen im Oktober oder November unangenehmer werden?

Behr: Darüber mache ich mir Gedanken, auch weil ich selbst als Trainer des TSV Egweil tätig bin. Ein Vereinsvertreter hat mich gefragt, was bei Dauerregen passiert. Die Besprechung vor dem Spiel muss im Freien stattfinden, auch in der Halbzeit dürfen die Teams nicht in die Kabinen. Die Spieler sind klatschnass, können nach dem Spiel nicht alle duschen. Über solche Fragen haben sich wohl die wenigsten Gedanken gemacht.

Ist der Bayerische Fußball-Verband nicht ehrlich genug mit dem Thema umgegangen und hat Dinge beschönigt?

Behr: Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob der Verband alles richtig macht. Aber auch die Vereine oder wir Spielleiter machen Fehler. Was ich jedenfalls nicht richtig finde ist, dass mit der Gesundheit gespielt wird. Die muss zu 100 Prozent gewährleistet sein und das ist nicht der Fall. Die Spieler kommen sich nah, auch der Abstand zu den Schiedsrichtern ist gering.

Bereits in der Vorbereitung mussten Spiele wegen Corona-Fällen abgesagt werden, nun wieder...

Behr: Die Gefahr ist immer da. Solange wir nicht 100-prozentige Sicherheit haben, bin ich nicht einverstanden, dass Fußball gespielt wird. Es gibt Wichtigeres auf dieser Welt. Die Spieler sind keine Profis und verdienen ihr Geld nicht mit dem Fußball. Ein Arbeitgeber wird nicht begeistert sein, wenn ein Spieler an Corona erkrankt oder zwei Wochen in Quarantäne muss. Wer ersetzt den Arbeiter? Wer kommt für den Ausfall auf? Tritt der Arbeitgeber dann an den Verein heran und holt sich das Geld von ihm?

Wer trägt dann die Verantwortung?

Behr: Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich hoffe, dass solche Fälle bis ins kleinste Detail geplant sind.

Hygiene-Tipps und Vorschriften zum Re-Start

Der Bayerische Fußball Verband (BFV) informierte kurz vor dem Re-Start über die aktualisierten Rahmenbedingungen hinsichtlich der Hygieneverordnungen. Nachfolgend einige Auszüge:

Spielbetrieb Bei Problemen mit dem Hygienekonzept ist am ersten Wochenende eine kostenfreie Verlegung möglich. Die Spielleiter müssen kontaktiert werden, falls Spielverlegungen aufgrund von Corona-Fällen im Verein erforderlich sind. Deckelung der Freikarten für Schiedsrichter/BFV-Funktionäre auf zehn Tickets pro Spiel.

Organisatorisches Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt grundsätzlich 200; es können bis zu 400 Zuschauer zugelassen werden, sofern diese alle auf zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen untergebracht werden. Es sind Namen und Erreichbarkeit aller Personen schriftlich zu erfassen (Mobilnummer oder Mailadresse). Bei mehr als 200 Zuschauern sind die Daten der Sitzplatzbesucher platzgenau zu erfassen, wobei die Erfassung händisch oder digital erfolgen kann.

Empfehlungen für den Spielbetrieb Kein gemeinsames Einlaufen und Händeschütteln, keine Escort-Kids, keine Teamfotos und Eröffnungsinszenierung.

Auswechslungen Aufgrund der Covid-19-Pandemie dürfen in allen Spielklassen fünf Spieler ausgewechselt werden. Um den Spielfluss nicht unnötig zu unterbrechen, kann jedes Team maximal drei Spielunterbrechungen (inklusive Halbzeitpause) für Wechsel nutzen. Nehmen beide Teams gleichzeitig eine Auswechslung vor, verlieren beide jeweils eine Wechselunterbrechung.

Rückwechseln auf Kreisebene In allen Spielen auf Kreisebene (B-Klasse bis Kreisliga) können ausgewechselte Akteure (maximal fünf) auch wieder eingewechselt werden. Davon ausgenommen sind die Relegationsspiele zur Bezirksliga.

Halbzeitpause In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien. Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung zu den Kabinen geachtet und der Mindestabstand eingehalten werden. (her)





