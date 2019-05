vor 2 Min.

Spitzenreiter als Außenseiter

Karlshuld Trainer Naz Seitle warnt vor dem FC Fatih Ingolstadt

Vor einer echten Mammutaufgabe steht der Tabellenführer der Kreisklasse 2 Donau/Isar, SV Karlshuld, am morgigen Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Fatih Ingolstadt. Die Truppe von Trainer Denis Dinulovic war als Geheimfavorit in die Saison gestartet, konnte aber die Erwartungen in der Hinrunde zunächst nicht erfüllen. Im Jahr 2019 haben die Ingolstädter jedoch zur Aufholjagd geblasen. Nach einem Remis und fünf Siegen in Folge haben sie sich auf Rang vier vorgearbeitet, liegen und nur noch sechs Zähler hinter den Grünhemden.

16 Punkte aus sechs Partien bei einem Torverhältnis von 23:6 beeindrucken auch SVK-Trainer Naz Seitle, der die Schanzer als „das spielstärkste Team der Liga“ bezeichnet. Während Fatih von Sieg zu Sieg marschiert, schwächeln die Grünhemden bislang in diesem Jahr. Neben zwei Niederlagen und einem Remis gelangen dem Seitle-Team nur drei Siege. Damit verpasste man es, den deutlichen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen. Gefahr droht den Möslern nicht nur vom FC Fatih. Auch der FC Geisenfeld (2.) und TSV Wolnzach (3.) haben ihren Rückstand auf vier Punkte verkürzt. „Es muss schon alles passen an diesem Tag. Jeder muss an seine Leistungsgrenze gehen, wenn wir gegen Ingolstadt nicht leer ausgehen wollen“, so Seitle, der sein Team eher als Außenseiter sieht.

A-Klasse 3 Donau/Isar: Auf Schadensbegrenzung hofft die Reserve des SV Karlshuld, die morgen (13 Uhr) im Derby auf Tabellenführer TSV Lichtenau trifft. (rolg)

